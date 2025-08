In un hotel del PortAventura World si può dormire nel cuore del Far West

Dormire dentro a un parco divertimenti è già di per sé un’esperienza fuori dall’ordinario, ma farlo all’Hotel Gold River di PortAventura World significa viaggiare nel tempo oltre che alla ricerca di avventura e adrenalina.

L'Hotel Gold River

Questo resort 4 stelle, con accesso diretto al parco, ricrea nei minimi dettagli un autentico villaggio del Far West, dove tutto - dagli edifici in legno alle insegne dei saloon - porta adulti e bambini in un altro mondo di epoche lontane.

Hotel Gold River: un villaggio western tra comfort e divertimento

Il viaggio nel viaggio: alloggiando all’Hotel Gold River ci si trova catapultati in una cittadina del vecchio West, con edifici ispirati all’architettura del tempo, ambientazioni curate fin nei minimi dettagli e musiche di ispirazione.

Il Cattleman’s Inn dell'Hotel Gold River

Le camere sono distribuite tra la City Hall (l’edificio principale), il Cattleman’s Inn, la Main Street e il lussuoso edificio The Callaghan’s. L’hotel dispone di camere doppie, familiari, suite e camere premium dotate di comfort superiori.

Una camera familiare dell'Hotel Gold River 1/3 Il bagno di una camera familiare dell'Hotel Gold River 2/3 Una delle piscine dell'Hotel Gold River 3/3 Previous Next

Ogni sistemazione mantiene lo stile western, in tutti i dettagli, ma naturalmente offre servizi moderni come aria condizionata, Tv a schermo piatto, bagno privato, connessione Wi-Fi e cassaforte. Le camere del Callaghan’s permettono inoltre un’esperienza esclusiva con reception dedicata e servizi personalizzati. Tre le piscine esterne - di cui una appositamente pensata per i più piccoli - per rinfrescarsi nelle ore più calde.

Dove mangiare

All’interno dell’Hotel Gold River, oltre a bar per snack e bibite, il Grand Hall Buffet propone servizio a buffet per la colazione e la cena, con un’ampia scelta di piatti ispirati alla cucina internazionale cucinati sul momento e per tutte le età.

Il ristorante The Iron Horse

Per i pasti durante la giornata, nei parchi si apre un vero e proprio mondo gastronomico.Nel Far West, The Iron Horse è un ristorante a tema dove si gustano hamburger succulenti, costine affumicate e piatti ispirati alla cucina americana, firmati dalla leggendaria Madame Lilie. In Mediterrània, Racó de Mar propone sapori autentici del Mediterraneo, come la paella di pesce o la dorata al forno.

In Polynesia, Bora Bora sorprende con un’offerta innovativa che unisce piatti plant-based e proteine grigliate nel forno a carbone. In México, La Cantina non è solo un ristorante di cucina tipica messicana, ma anche uno spettacolo grazie alla presenza di mariachis che trasformano ogni pasto in una festa. Nella zona China, il ristorante Marco Polo offre un ricco buffet internazionale ideale per chi vuole assaggiare un po’ di tutto, con piatti provenienti da ogni angolo del mondo.

Il ristorante Raco de Mar

Anche a Ferrari Land si può vivere un’esperienza culinaria tematizzata: al Ristorante Cavallino, frequentato idealmente dai piloti Ferrari tra una gara e l’altra, si servono deliziosi piatti della cucina italiana come pizza, pasta e risotti, in un ambiente che celebra lo stile e l’eleganza del Cavallino Rampante.

PortAventura World: un universo di avventure

PortAventura World è uno dei complessi di intrattenimento più visitati d’Europa. Situato vicino a Salou, sulla Costa Daurada, a metà strada tra Valencia e Barcellona, vanta tre parchi tematici (PortAventura Park, Ferrari Land e Caribe Aquatic Park), oltre 70 attrazioni adatte a tutte le età, sei hotel tematizzati all’interno del resort e altri quattro hotel convenzionati nelle immediate vicinanze. Un’offerta completa di ogni comfort e servizio: con l’alloggio in uno dei sei hotel tematizzati interni, infatti, si ottiene l’accesso illimitato a PortAventura Park per tutta la durata del soggiorno, un ingresso a Ferrari Land e sconti per il Caribe Aquatic Park nei giorni di apertura.

Shambhala and Dragon Khan

Non solo divertimento: il resort crede fermamente nella sostenibilità, e dal 2020 è diventato il primo parco a tema al mondo a impatto neutro di carbonio, utilizza energia al 100?% rinnovabile, ha ridotto drasticamente i rifiuti con il programma “Zero Waste” (oltre il 96% recuperato), e applica un modello di economia circolare con certificazioni EMAS e ISO?14001, dimostrando che divertimento dai grandi numeri e il rispetto per l’ambiente possono andare di pari passo.

I parchi tematici: attrazioni da record

PortAventura Park è diviso in sei aree tematiche ispirate a luoghi del mondo: Mediterrània, Far West, México, China, Polynesia e SésamoAventura. In Mediterrània, il brivido è garantito da Furius Baco, una montagna russa che accelera da 0 a 135 km/h in appena tre secondi. La zona Far West è pura adrenalina in corsa su Stampida, una montagna russa completamente in legno che sfreccia tra curve e salite, insieme ai vortici acquatici del Grand Canyon Rapids e alle discese del Silver River Flume sull'acqua. Da non perdere Uncharted: El Enigma de Penitence, una spettacolare dark ride ispirata all’omonima saga videoludica.

Stampida

Nel México si esplorano antiche miniere a bordo del treno El Diablo, si ammirano viste mozzafiato dalla torre panoramica Hurakan Condor e si scoprono misteri nascosti nel Templo del Fuego. L’area China è da capogiro con le sue attrazioni da record: Shambhala è la montagna russa più alta del parco, mentre Dragon Khan vanta otto loopings a 110 km/h. Per un’avventura acquatica in famiglia, Angkor offre un percorso a bordo di una barca armata di pistole d’acqua nella giungla asiatica.

Tutuki Splash

Per le famiglie con bambini, la SésamoAventura è un mondo a parte: si può affrontare una missione insieme a Coco su Street Mission, salire su una delle prime montagne russe con Tami Tami o sfrecciare sull’acqua con Magic Fish. Anche in Polynesia non manca il divertimento tra schizzi e colpi di scena con Tutuki Splash e le onde di Kontiki.

Caribe Aquatic Park

Anche a Ferrari Land la parola d'ordine è adrenalina. Red Force è la montagna russa più alta d’Europa con i suoi 112 metri, e la seconda più veloce al mondo grazie a una partenza fulminea che porta a toccare i 180 km/h in pochi secondi. Le Thrill Towers, due torri a caduta libera, regalano un’esperienza da brividi.

Red Force al Ferrari Land

Per chi cerca un viaggio emozionale più che fisico, Flying Dreams è una simulazione immersiva che fa sorvolare virtualmente alcuni dei luoghi più iconici legati al mondo Ferrari, come Maranello, Roma, New York e Shanghai. Anche i più piccoli trovano attrazioni a misura di famiglia, come Junior Red Force o Maranello Grand Race.

Lo show Un Viaje Fascinante

Ogni giorno PortAventura Park offre spettacoli per tutta la famiglia: il Magic Bubble Show con incredibili giochi di bolle, West Gold Frenzy con acrobazie e scene western, le suggestive Noches de Fuego en Tahití nella magica ambientazione della Polynesia, e i grandi eventi serali del 30° anniversario come la Birthday Parade e FiestAventura, un tripudio di luci, musica e fuochi d’artificio.

Costi

L’ingresso giornaliero combinato per due parchi (PortAventura Park e Ferrari Land) ha un costo di 50 euro per gli adulti e 44 euro per bambini e over 60. In alternativa, è possibile scegliere il pacchetto che include l’accesso pomeridiano a PortAventura Park e la giornata al Caribe Aquatic Park a 55 euro per gli adulti e 48 euro per bambini e senior.

Uncharted El Enigma de Penitence

Le tariffe per il pernottamento variano a seconda della struttura. Una camera standard all’Hotel Gold River (o al PortAventura Hotel) parte da circa 130 euro a notte per stanza, con l’accesso illimitato incluso a PortAventura Park e un ingresso a Ferrari Land. Per chi preferisce alloggiare fuori dal resort ma sempre nelle vicinanze, il Ponient Dorada Palace a Salou offre camere standard a partire da 94 euro a notte. Per quanto riguarda i pasti, il ristorante The Iron Horse propone un menu speciale per il 30° anniversario a 29,90 euro per gli adulti e 13,90 euro per i più piccoli.

Come arrivare

PortAventura World è facilmente raggiungibile in auto, treno o aereo.

In auto : l’accesso è semplice e diretto tramite l’autostrada A-7, seguendo le indicazioni per “Salou-Cambrils Sud”. Per chi non ha un mezzo proprio, è possibile noleggiare un’auto con OK Mobility, partner ufficiale del parco, usufruendo di uno sconto. Il resort dispone di ampi parcheggi gratuiti per gli ospiti degli hotel tematizzati.

: l’accesso è semplice e diretto tramite l’autostrada A-7, seguendo le indicazioni per “Salou-Cambrils Sud”. Per chi non ha un mezzo proprio, è possibile noleggiare un’auto con OK Mobility, partner ufficiale del parco, usufruendo di uno sconto. Il resort dispone di ampi parcheggi gratuiti per gli ospiti degli hotel tematizzati. In treno : il mezzo più comodo e sostenibile per raggiungere PortAventura è il treno. Il resort dispone di una propria stazione integrata nella rete Rodalies de Catalunya (linee R-17 e RT2). Da qualsiasi stazione in Catalogna è possibile acquistare un biglietto combinato treno + ingresso al parco: il biglietto di andata e ritorno del treno è gratuito con l’ingresso a PortAventura. Inoltre, sono disponibili soluzioni integrate con treni AVE e a lunga percorrenza in combinazione con hotel e parchi tematici.

: il mezzo più comodo e sostenibile per raggiungere PortAventura è il treno. Il resort dispone di una propria stazione integrata nella rete Rodalies de Catalunya (linee R-17 e RT2). Da qualsiasi stazione in Catalogna è possibile acquistare un biglietto combinato treno + ingresso al parco: il biglietto di andata e ritorno del treno è gratuito con l’ingresso a PortAventura. Inoltre, sono disponibili soluzioni integrate con treni AVE e a lunga percorrenza in combinazione con hotel e parchi tematici. In aereo: l’aeroporto più vicino è quello di Barcellona-El Prat, da cui si raggiunge facilmente PortAventura in circa 1 ora e 20 minuti con un treno regionale. In alternativa, sono disponibili navette dirette e noleggio auto.