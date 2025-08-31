A Civita di Bagnoregio l'unico ristorante che ancora prepara una ricetta storica

Civita di Bagnoregio, sospesa tra cielo e terra, non smette mai di stupire. Per arrivarci bisogna percorrere un ponte di 300 metri che attraversa la Valle dei Calanchi, un paesaggio quasi lunare. La chiamano La città che muore, eppure qui c’è un luogo che da quasi sessant’anni continua a vivere e a raccontare la sua storia attraverso i sapori: l’Osteria Al Forno di Agnese.

A Civita di Bagnoregio alla scoperta di una ricetta storica

Al forno di Agnese, dal 1968 nel cuore di Civita di Bagnoregio

Il ristorante nasce il 23 maggio 1968, giorno del compleanno di Agnese, donna intraprendente e visionaria. All’epoca Civita era un piccolo borgo poco frequentato, ben lontano dal polo turistico che è oggi, con pochissimi servizi: oltre al Forno di Agnese, c’era solo un bar poco più. Agnese decise di aprire il suo locale proprio accanto al vecchio forno comunitario, dove i civitonici portavano a cuocere il pane. Un luogo riconoscibile e familiare per i locali, tanto che per anni l’osteria è stata un punto di riferimento per gli abitanti e per i primissimi visitatori, tra cui studenti americani e stranieri affascinati dal borgo.

Agnese, la fondatrice del ristorante nel 1968

Il ristorante dopo i primi anni di attività nei decenni successivi ha vissuto alti e bassi, passando per varie gestioni fino a un periodo di chiusura, pur mantenendo la stessa proprietà. Ma l’8 marzo 2009 i nipoti di Agnese hanno riaperto le porte, restituendo al paese un pezzo della sua anima e della sua memoria. Oggi il locale è ancora lì, con la sua terrazza pergolata e lo stesso spirito di trattoria autentica, in cui mangiare le ricette tipiche del borgo. Tra queste, la più rappresentativa è sicuramente il pollo alla civitonica. Una preparazione andata quasi dimenticata e che con questo articolo cerchiamo, in qualche modo (e a nostro modo), di preservare.

Osteria Al Forno di Agnese, locale storico di Civita

Il pollo alla civitonica, una ricetta quasi dimenticata

Se c’è un piatto che rende unico Al Forno di Agnese, è senza dubbio il pollo alla civitonica. Una preparazione antica, di cui persino molti bagnoresi non hanno memoria, sopravvissuta solo grazie alla famiglia di Agnese. La ricetta, di cui si trovano poche testimonianze anche online, ricorda il pollo alla cacciatora, ma con un carattere tutto suo: pezzi di pollo rosolati e sfumati con vino bianco, insaporiti con un trito di aglio, rosmarino e salvia, arricchiti da pomodoro fresco, passata e olive. Una cottura lenta che sprigiona profumi di campagna e restituisce un sapore sincero, casalingo, che parla di una civiltà contadina fatta di ingredienti poveri e semplici.

Il pollo alla civitonica de Il Forno di Agnese

Oggi è probabilmente l’unico ristorante di Civita a proporre questo piatto, e rappresenta un raro esempio di cucina della memoria ancora viva.

Al forno di Agnese, un menu all'insegna della tradizione

Il pollo alla civitonica non è l’unico omaggio alla tradizione. In menu trovano spazio i fagioli in salsa di alici, il baffo di maiale al pomodoro, le pappardelle al cinghiale, le fettuccine al ragù di chianina e le zuppe tipiche della zona. Tra i secondi, grigliate di carne, tagliate e filetti che mantengono intatta l’anima semplice e genuina del locale.

Fagioli in sala di alici

Il segreto di Al Forno di Agnese è proprio questo: non cedere alle mode, ma restare trattoria. “Non ha senso snaturare una cosa che è nata così, che lei voleva così”, raccontano i titolari. Oggi Civita è meta internazionale: arrivano turisti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone (anche grazie a Miyazaki, che qui ha trovato ispirazione per La città incantata). Ma sedersi ai tavoli dell’Osteria Al Forno di Agnese significa ancora vivere un’esperienza autentica, fatta di tradizione e memoria. Un viaggio indietro nel tempo, mentre tutto il mondo attorno va avanti.