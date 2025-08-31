Vivere Praga a ritmo urbano: il Falkensteiner Hotel come base per visitare la città

Una visita alla capitale ceca, partendo dall’incontro con i nuovi menu al boutique hotel Falkensteiner Hotel Prague e giocando a esplorare le proposte culinarie tra i quartieri della città.

La vista dall'alto sulla città di Praga

Praga è una città che sa sedurre a prima vista. Non è solo una delle città più belle d’Europa, ma anche una delle capitali più effervescenti dal punto di vista culturale e gastronomico. Passeggiare tra le stradine acciottolate della Città Vecchia, perdersi davanti all’orologio astronomico o attraversare il Ponte Carlo al tramonto è un’esperienza che incanta sempre, anche chi ci torna più volte. Ma accanto alla sua anima storica, la “città d’oro” sta mostrando un volto nuovo: cosmopolita, creativo, contemporaneo.

L'ingresso del Falkensteiner Hotel Prague 1/3 La lounge del Falkensteiner Hotel Prague 2/3 La reception del Falkensteiner Hotel Prague 3/3 Previous Next

Nel cuore della città, il boutique hotel Falkensteiner Hotel Prague, dirimpetto alla stazione centrale e a due passi da Piazza Venceslao, è il rifugio ideale per chi desidera vivere la città a ritmo urbano, tra giornate di scoperte e serate dedicate al piacere del buon bere.

Comfort e Spa al Falkensteiner Hotel Prague

Dietro la facciata storica, l’hotel presenta interni moderni e luminosi, dove design e comfort convivono in equilibrio. Le 108 camere e suite, tra doppie, Superior, Deluxe, Junior Suite e Boutique Suite, offrono parquet in legno, finestre insonorizzate e letti con menù cuscini.

Una camera deluxe del Falkensteiner Hotel Prague 1/5 Una camera doppia del Falkensteiner Hotel Prague 2/5 Una camera superior del Falkensteiner Hotel Prague 3/5 La spa del Falkensteiner Hotel Prague 4/5 La terrazza giungla del Falkensteiner Hotel Prague 5/5 Previous Next

All’esterno, protetto dalla strada, il “giardino della giungla” garantisce aria fresca e ombra in estate, mentre in inverno lo spazio è riscaldato. Solo per gli ospiti è previsto l’accesso illimitato all’Acquapura City Spa, che invita a prendersi una pausa tra sauna, bagno turco, area relax, sala trattamenti e massaggi, ma anche nella palestra attrezzata TechnoGym 24h.

Monkey Bar: cocktail e tapas d’autore

Centro pulsante della struttura è il Monkey Bar, che vuole affermarsi tra i cocktail bar iconici di una città che fa dell’aperitivo e della vita notturna un’attrazione. Atmosfera vivace, menu à-la-carte, cocktail d’autore, brunch nel giardino interno con musica dal vivo e dj set serali ne fanno una tappa intrigante anche per i praghesi.

Il Monkey Bar del Falkensteiner Hotel Prague 1/3 Gli interni del Monkey Bar del Falkensteiner Hotel Prague 2/3 La sala colazioni del Falkensteiner Hotel Prague 3/3 Previous Next

Da maggio 2025 il bar ha inaugurato una nuova stagione, con lo chef Jakub Vyškovský, artefice del menu tapas “Around the World” - un viaggio gastronomico tra i quattro continenti che seduce i sensi con crocchette al curry di platano con maionese al bergamotto, tacos di gamberi con chili mayo e guacamole, ravioli di astice con salsa al foie gras, cavolo al burro e tartufo, nigiri con tonno, foie gras e tataki di anguria.

Vyškovský, con esperienze in ristoranti stellati come Überfahrt e L’Atelier de Joël Robuchon, porta a Praga una proposta che mescola sapori e culture, giocando con ingredienti esotici e abbinamenti sorprendenti.

Praga da vivere: cultura e shopping

Il Falkensteiner Hotel Prague è il punto di partenza ideale per visitare il Castello di Praga, complesso monumentale con cattedrali, cortili e giardini; il Ponte Carlo, suggestivo da attraversare all’alba o al tramonto; la Città Vecchia con l’orologio astronomico e il quartiere ebraico con sinagoghe e cimitero. A pochi passi si trova Piazza Venceslao, ideale per shopping tra boutique internazionali e concept store, oltre a club sotterranei e rooftop bar per vivere la vita notturna.

Dove mangiare: fusion e tradizione

Praga vive di café, ristoranti, bar e birrerie frequentate da expats e turisti. Námestí Republiky ospita l’Obecní Dum e il Tretter’s American bar. Nel quartiere Karlín, il ristorante fusion Sansho propone cucina multiculturale, mentre Eska e Liquid Office completano l’offerta gastronomica del quartiere. Vicino al fiume, Alma unisce food, vino e spirits con un ristorante nordico. A Námestí Míru, Aromi offre cucina italiana con un tocco locale e cocktail curati da Karol Chudovský. A Ujezd, Ichnusa Botega Bistro porta i sapori della Sardegna. Il gastro-pub Výcep in Korunní propone cucina boema e valacca, mentre Cervený Jelen serve carne e birra di qualità nel cuore della Città Nuova. Infine, a Holešovice, The Eatery dello chef Pavel Býcek completa il panorama culinario.