Un angolo di pace tra mare e colline? È l'Hotel Raffaello di Senigallia

A due passi dal mare di Senigallia (An), ma anche vicinissimo al centro storico, l'Hotel Raffaello è un accogliente microcosmo di relax, buona tavola, benessere dall'elegante design contemporaneo, una palette rigorosa e fresca di colori, luce mediterranea che irrompe dalle ampie vetrate, giardini all'aperto e terrazze. L'indirizzo ideale per lasciare l'auto in parcheggio e godere a piedi il mare di giorno e la città di sera. Per chi vuol fare vita di spiaggia, sono riservati ombrelloni e sedie a sdraio nel bagno dell'hotel e - per pranzo - è un piacere assaggiare i più tradizionali piatti di pesce della cucina marchigiana al Ristorante Tartana convenzionato con l'hotel.

L'esterno dell'Hotel Raffaello di Senigallia (An)

Lunga 9 km, con una sabbia bianca e finissima che le ha fatto guadagnare la denominazione di “Spiaggia di velluto”, quella di Senigallia ha come simbolo la famosa Rotonda sul mare titolo dell'omonima canzone di Fred Buongusto, must degli anni Sessanta. Per chi vuole fare vita d'hotel, tutto invita al relax e a riprendersi il proprio tempo in un ambiente elegante ma non formale, con un servizio ineccepibile e discreto. Oppure, di godere a piedi il mare di giorno e la città di sera.

Hotel Raffaello di Senigallia: piscina e spa panoramiche sul rooftop

Sul rooftop, una stupenda terrazza panoramica con piscina ad acquario e vista a 360° sul mare, fino alle alture del Conero, sui tetti e monumenti della città, sulle dolci colline della Val Mivola che le fanno da contorno. La piscina, con le pareti trasparenti, spicca al centro della terrazza come uno zaffìro. Attorno, chaise longue dove prendere il sole. Al calar del sole la terrazza (aperta anche a chi non soggiorna in hotel) si trasforma in lounge bar, dove ammirare il tramonto gustando eccellenti aperitivi accompagnati da fingerfood e stuzzichini fantasiosi e prelibati preparati dai barman del bar del roof, o cenare in occasioni particolari.

Una delle camere dell'Hotel Raffaello 1/6 Il bar sul rooftop dell'Hotel Raffaello 2/6 La terrazza panoramica dell'Hotel Raffaello 3/6 La piscina sul rooftop dell'Hotel Raffaello 4/6 L'area wellness dell'Hotel Raffaello 5/6 Massaggi e trattamenti per il corpo e per il viso all'Hotel Raffaello 6/6 Previous Next

Per un piacevole momento di relax e una coccola benefica, ecco vicino alla piscina la Sky Wellness, parallelepitedo dai vetri leggermente oscurati (per garantire la privacy e nello stesso tempo regalare a chi vi fa i trattamenti una vista meravigliosa) dove ricaricare corpo e mente. Il suo stile, moderno e accattivante, trasmette vibrazioni positive e si viene avvolti da un'atmosfera intima e di assoluto relax, in cui poter godere dei benefici di sauna, bagno turco, percorso emozionale, mini piscina con idromassaggio, poltrone infrarossi per stimolare della circolazione, idromassaggio plantare, fontana di ghiaccio. Massaggi e trattamenti per il corpo e per il viso completano l'offerta benessere, che si conclude nella sala relax con camino, cromo e aromaterapia.

Il Ristorante Mooka dell'Hotel Raffaello di Senigallia

Aperto anche a chi non alloggia in hotel, con una sua entrata separata, il Ristorante Mooka è il fiore all'occhiello della struttura. A condurlo con rigore e creatività è lo chef Cristiano Cacciamani, marchigiano e grande interprete della tradizione gastronomica locale, che firma anche la gustosa e curata cucina dell'hotel, riservata agli ospiti. Il menù à la carte, stagionale, previlegia il pescato ma - soprattutto nei mesi freddi - ha un occhio di riguardo anche per la carne, che nelle Marche ha parimenti una lunga tradizione alle spalle.

L'ingresso del Ristorante Mooka all'Hotel Raffaello di Senigallia (An)

Eccellenti gli antipasti, che inanellano un'eccellente tartare di ricciola con crema allo yogurt e avocado, croccanti mazzancolle impasta kataifi e salsa teryaki, deliziosi calamaretti spadellati al profumo di pane aromatico su crema di patate e porri e, ancora, sauté di cozze con crostoni prezzemolati, burrata su fonduta di datterini gialli e basilico, cestino di pasta filo con insalatina di asparagi e scaglie di Parmigiano. Fra i primi, golosissimi sono i paccheri all'astice, un trionfo di sapori. E poi ecco gli spaghettoni con cozze, i maltagliati alle code di scampi, pendolini e fagioli solfino, i scialatielli alle vongole su crema di pistacchi, le deliziose tagliatelline alla carbonara di mare.

Il Rombo in mantello di zucchine con capperi di Pantelleria e pomodorini confit

I secondi, ancor più delle altre portate, oscillano fra creatività e tradizione, a cui viene dato ampio spazio perché - dice Cristiano Cacciamani - «è nella semplicità della tradizione, con piatti preparati ad arte, che risiede il segreto del cucinare il pesce eccellente per il quale le Marche sono famose». E così, ecco che prepara un'indimenticabile grigliata dei nostri pescatori con il pane aromatico, il fritto di calamari e gamberi con verdure croccanti, gli spiedini di calamari e mazzancolle grigliati. E poi stupisce con il Rombo in mantello di zucchine con capperi di Pantelleria e pomodorini confit, uno dei suoi piatti del cuore. Per chi non amasse il pesce, ci sono sempre in menu alcuni piatti di carne, come i deliziosi gnocchi col ragù di carne in bianco e crema di Parmigiano o il filetto di vitello al pepe rosa. Per concludere in dolcezza, il sorbetto di mango e passion fruit e altre delicatezze estive.