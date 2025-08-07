Vacanze a Minorca, i consigli per dormire e mangiare lontano dagli all-inclusive

Nonostante Minorca sia una delle isole apprezzatissime delle Baleari, in Spagna, riesce a mantenere una dimensione umana, poco caotica, per cui è facile stare lontano dal turismo di massa e alle opzioni all-inclusive. Ecco, quindi, qualche suggerimento, nelle diverse località dell'isola, per rispondere alle diverse esigenze.

Vacanza a Minorca: i consigli per Ciutadella

Vista sulle case della Ciutadella di Minorca

Elegante e ordinatissima, animata ma senza essere caotica e sempre più amata dai turisti, Ciutadella è l'antica capitale di Minorca, una cittadina dal centro storico in pietra dorata, i palazzi nobiliari, le chiese barocche e le piazze che in estate ospitano bancherelle e mercatini. Tra vicoli curatissimi e cortili fioriti, si respira un'atmosfera mediterranea che si prolunga fino al porto, perfetto per una passeggiata al tramonto. Merita assolutamente una visita.

Dove dormire a Ciutadella: Sodium Boutique Hotel

Nel cuore di Ciutadella, a pochi passi dal centro storico, il Sodium Boutique Hotel occupa una raffinata casa signorile dei primi del Novecento, sapientemente ristrutturata in chiave contemporanea. L'hotel propone sei camere, ciascuna ispirata a un metallo alcalino, che unisce un design urbano e cosmopolita a elementi originali della struttura, come le travi a vista, i pavimenti in mosaico e i dettagli vintage in stile anni Sessanta. I toni neutri, le linee pulite e l'estetica industriale creano ambienti estremamente eleganti, valorizzati da opere d'arte che uniche e singolari. Ogni camera vanta esterni privati sui tetti e le facciate bianche della città. L'unico spazio comune si trova al piano terra ed è destinato alla colazione, servita ogni mattina con prodotti locali a km 0, frutta fresca e un dolce diverso ogni giorno. Su richiesta sono disponibili opzioni vegane e senza glutine. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata, Wi-Fi, tv a schermo piatto e minibar.

Una delle camere del Sodium Boutique Hotel

Le camere nel dettaglio:

Cesio CS55 - Camera matrimoniale al piano terra (20 m²) con ampio finestrone affacciato su un patio arredato ad uso esclusivo.

- Camera matrimoniale al piano terra (20 m²) con ampio finestrone affacciato su un patio arredato ad uso esclusivo. Litio LI3 - Camera matrimoniale al piano terra (20 m²) con spaziosa terrazza-solarium privata.

- Camera matrimoniale al piano terra (20 m²) con spaziosa terrazza-solarium privata. Potassio K19 - Camera matrimoniale con vista sulla Contramurada e su piazza D'Artrux, pavimento in mosaico originale e balcone panoramico.

- Camera matrimoniale con vista sulla Contramurada e su piazza D'Artrux, pavimento in mosaico originale e balcone panoramico. Rubidio RB37 - Camera matrimoniale con parquet e accesso esclusivo a una terrazza sul tetto, da cui si gode una vista sulla città e sul mare.

- Camera matrimoniale con parquet e accesso esclusivo a una terrazza sul tetto, da cui si gode una vista sulla città e sul mare. Francio FR87 - Suite di 35 m² al primo piano, composta da camera da letto e soggiorno con divano letto, oltre a terrazza privata posteriore.

- Suite di 35 m² al primo piano, composta da camera da letto e soggiorno con divano letto, oltre a terrazza privata posteriore. Sodio NA11 - Suite di 35 m² al secondo piano, anch'essa con soggiorno e divano letto, dotata di terrazza privata.

Sodium Boutique Hotel Avinguda de Jaume I 82 07760 Ciutadella de Menorca (Spagna) Tel +34 635 236587

Dove mangiare a Ciutadella: Margot Locanda e La Guitarra

Margot Locanda si trova nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Cattedrale. Lo chef Massimo Mauri, dopo aver girato il mondo, ha trovato a Minorca il luogo ideale per proporre una cucina di qualità ma poco impegnativa, per chi ama mangiare bene divertendosi.

Il menu di Margot Locanda è un mix di tapas creative

Il suo menu è un mix di tapas creative, influenze italiane e spagnole, con piatti che spaziano dalle tartare alla burrata affumicata, dagli spaghetti alla carbonara di gamberi alla pinsa menorquina. L'ambiente è curato in ogni dettaglio ma senza eccessi, il servizio attento, e il costo assolutamente accessibile.

Margot Locanda Carrer de Nostra Senyora dels Dolors 8 07760 Ciutadella de Menorca (Spagna) Tel +34 664 145878

Sempre nel centro storico di Ciutadella, La Guitarra è molto più di un tapas bar: è un'autentica istituzione della cucina tradizionale minorchina. Gestito da Fernando con amore e passione, quello che un tempo era un'antica scuderia nobiliare è stato trasformato in un ristorante che conserva ancora oggi la struttura originaria con pareti in pietra, soffitti a volta e dettagli in legno che restituiscono un'atmosfera calda e d'altri tempi.

La Guitarra è un'autentica istituzione della cucina tradizionale minorchina

Nato come bar di tapas oltre 50 anni fa, La Guitarra è cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per chi cerca piatti preparati secondo tradizione e profondamente legate al territorio, come frito mallorquín, frito marinero, lingua con capperi, agnello al forno, caracoles en salsa e piedini di maiale.

La Guitarra Carrer de Nostra Senyora dels Dolors 1 07760 Ciutadella de Menorca (Spagna) Tel +34 971 384738

Vacanza a Minorca: i consigli per Fornells

Vista sul piccolo porto di Fornells a Minorca

Sulla costa nord di Minorca, Fornells è un piccolo borgo di pescatori che conserva intatto il fascino del tempo lento e della vita legata al mare. Abbracciata da una delle baie naturali più grandi del Mediterraneo, lunga oltre 3 km, ideale specialmente per le famiglie o per turisti più adulti, Fornells è il luogo perfetto per chi cerca tranquillità e romantici tramonti. È celebre per la caldereta de langosta, la zuppa di aragosta tipica dell'isola, e per le sue attività nautiche e sportive, come kayak, vela e snorkeling che si praticano nelle acque della riserva marina di Cap de Cavalleria. Passeggiare lungo il porto tra le case bianche, fermarsi nei ristoranti vista mare o avventurarsi sulle scogliere del vicino faro è un'esperienza da non perdere.

Dove dormire a Fornells: Can Digus

Nel cuore di Fornells, Can Digus è la soluzione ideale per chi cerca autonomia e indipendenza, soprattutto in viaggio con la famiglia e con bambini o per lunghi periodi. Questa struttura a gestione familiare opera da oltre vent'anni nel settore dell'accoglienza turistica, con attenzione, la giusta confidenza e grande affetto verso gli ospiti che poi tornano anno dopo anno. L'offerta ricettiva si articola in diverse tipologie di alloggio, distribuite in tre complessi distinti. Nel complesso principale Vivers, affacciato direttamente sulla baia, si trovano 28 appartamenti turistici, suddivisi in 9 appartamenti con 1 camera doppia, 17 appartamenti con 2 camere doppie, 2 appartamenti con 3 camere doppie.

Una delle camere di Can Digus

Di questi alcuni sono vista mare, altri si affacciano sulla grande piscina centrale, aperta dalle 10 alle 21. Il complesso Sa Punta Gran, situato in una zona più tranquilla e verde del paese, si compone di 4 appartamenti con 2 camere doppie ciascuno, tutti dotati di piscina privata. Completano l'offerta 4 case vacanza indipendenti, situate in punti strategici del borgo, perfette per gruppi o famiglie numerose in cerca di maggiore spazio e privacy. Ogni appartamento è arredato in modo semplice e funzionale, con cucina attrezzata, soggiorno, bagno e terrazza o balcone. Alcuni alloggi godono di vista mare, altri sono immersi nella quiete del paese. La gestione è attenta, discreta e sempre disponibile a offrire consigli per esplorare i dintorni, organizzare escursioni in barca o attività sportive. Il periodo di apertura va da Pasqua ai primi di novembre.

Can Digus Carrer dels Vivers 5 07748 Fornells (Spagna) Tel +34 648 936472

Dove mangiare a Fornells: Petit Gastrobar ed Es Port

Nel cuore di Fornells, Petit Gastrobar è una piccola gemma dedicata alle tapas creative e d'autore. Il menu cambia spesso e gioca con accostamenti sorprendenti, proponendo versioni rivisitate di piatti locali con tecniche moderne e inaspettate.

Petit Gastrobar è una piccola gemma dedicata alle tapas creative e d'autore

L'ambiente è raccolto e accogliente, con un servizio attento e appassionato. Perfetto per chi vuole provare qualcosa di diverso, senza rinunciare alla qualità delle materie prime isolane.

Petit Gastrobar Plaça del Forn 5 07748 Fornells (Spagna) Tel +34 971 199941

Un'istituzione per chi visita Fornells, Es Port è il ristorante storico del paese, noto per la sua Caldereta de Langosta, la tradizionale zuppa di aragosta menorchina. Affacciato direttamente sul porto, offre una splendida vista sulla baia.

Es Port è il ristorante storico del paese

Il menu è ricco di piatti di pesce fresco, paella, riso con frutti di mare, grigliate miste e antipasti locali. La caldereta va ordinata in anticipo, ma ne vale assolutamente la pena.

Es Port Passeig Marítim Poeta Gumersind Riera 5 07748 Fornells (Spagna) Tel +34 971 376403

Vacanza a Minorca: i consigli per Es Mercadal

Vista su una delle vie di Es Mercadal

Nel cuore geografico di Minorca, Es Mercadal è un tranquillo paese dell'entroterra. Le sue vie bianche, i piccoli negozi di artigianato e le panetterie storiche lo rendono una tappa ideale per chi cerca un assaggio della vita quotidiana menorchina e per lo shopping. Ogni giovedì il centro ospita il mercato artigianale più grande dell'isola, dove acquistare ceramiche, avarcas, tessuti e gioielli fatti a mano. Tra i negozi da non perdere: Mibo è il regno delle minorchine, i tradizionali sandali hand made dell'isola; Menorca infinita espone e vende artigianato tipico dell'isola e Kokulis world importa prodotti provenienti da tutto il mondo raccontati con passione dalla proprietaria.

Dove mangiare a Es Mercadal: Ca n'Olga

Nato quasi per caso da una storia di coraggio e passione, Ca n'Olga è oggi uno dei ristoranti più amati di Es Mercadal. Nel 1984, la signora Olga, originaria di Barcellona, acquista una casa nel paese e, rimasta senza lavoro, inizia a ospitare viaggiatori e a cucinare per loro. In pochi anni quell'ospitalità genuina si trasforma in un vero ristorante, che apre le porte nel 1986 con l'aiuto di Manolo, cuoco menorchino. Oggi Pablo porta avanti la tradizione con una cucina mediterranea autentica, basata su prodotti locali e stagionali, sia di terra che di mare.

Ca n'Olga è oggi uno dei ristoranti più amati di Es Mercadal

Il menu rende omaggio alla tradizione, con tocchi leggeri e rispettosi. Tra i piatti da non perdere: i funghi ripieni, il pastel de espinajas (tortino di spinaci), e le carni arrosto. Il tutto servito in un'accogliente casa menorchina con patio fiorito, ideale per una cena tranquilla nel cuore del paese.

Ca n'Olga Carrer Pont de Na Macarrana 07740 Es Mercadal (Spagna) Tel +34 971 375459

Esperienze esclusive a Minorca: Hotel Rural Binigaus Vell

Situata nel sud di Minorca, nel cuore della campagna vicino a Es Migjorn Gran, la finca di Binigaus Vell è una delle più antiche della zona, con testimonianze scritte risalenti al 1515 e un'origine che potrebbe risalire all'epoca araba. Per secoli è stata una vasta tenuta agricola (89 ettari) dedicata alla produzione di cereali e formaggi, in particolare il tipico Mahón. Nel corso dell'Ottocento appartenne alla nobile famiglia Olivares di Maó, che ricevette dalla regina Isabella II la baronia de Las Arenas, ancora oggi visibile nello stemma all'ingresso. Dopo complesse vicende ereditarie e giudiziarie, passò nelle mani del Banco di Mahón e infine, nel 1912, alla famiglia Sturla, che la gestì fino al 1979. Da allora è proprietà della famiglia Triay Barber, originaria di Es Migjorn, che nel 2010 l'ha trasformata - dopo sei anni di lavori e permessi - in un elegante hotel rurale, nel rispetto dell'architettura tradizionale menorchina. L'hotel dispone di 27 camere: 6 doppie standard, 9 superior con terrazza, 5 junior suite con terrazza e 7 junior suite deluxe con doppia terrazza, una delle quali con piscina privata.

Una delle camere dell'Hotel Rural Binigaus Vell

Le camere sono arredate con gusto sobrio e materiali naturali, in armonia con il paesaggio. Nonostante il lusso e la ricercatezza nei dettagli, Hotel Rural Binigaus Vell risulta un luogo infinitamente accogliente, che mette a proprio agio e in relax gli ospiti, le coppie e le famiglie con bambini. L'hotel dispone di un ristorante interno con piatti della tradizione locale, aperto la sera, dove si cena sotto i pini con il profumo della brezza mediterranea. La cucina è ispirata alla tradizione isolana e ai prodotti stagionali: canelones di anatra con arance del frutteto, polpo in cazuela, pesce alla menorchina, ricette genuine preparate con calma, rispetto e sapienza. Dal resort parte un sentiero immerso nella macchia mediterranea che porta in poco meno di un'ora alla spiaggia incontaminata di Binigaus. Dal sentiero, con una breve deviazione, si può visitare una bella grotta (cova des Coloms) e il sito preistorico di Sant Agustí.

Esperienze esclusive a Minorca: Meliá Cala Galdana

Affacciato direttamente sulla baia turchese di Cala Galdana, una delle spiagge più spettacolari e meglio servite di Minorca, il Meliá Cala Galdana (aperto da aprile a ottobre) è un raffinato cinque stelle che combina eleganza contemporanea e comfort. La sua forma a L garantisce una vista mozzafiato sul Mediterraneo da ogni angolo della struttura, frontalmente o lateralmente. Le 338 camere sono luminose e arredate con gusto moderno, molte con balcone vista mare. Per gli ospiti più esigenti è disponibile The Level, il servizio VIP del brand Meliá, che comprende camere superiori, lounge privata, piscina riservata, terrazza panoramica, colazione esclusiva e un'ora di aperitivo serale con tapas e drink selezionati.

Una delle camere del Meliá Cala Galdana

Le tre piscine dell'hotel rispondono a ogni esigenza: una principale con idromassaggio e cascate immersa nei giardini, una per bambini e un'elegante infinity pool riservata agli ospiti The Level. I più piccoli trovano spazi e attenzioni dedicate nel Kids Club (4-12 anni) e nell'area toddlers (9 mesi-4 anni), con attività educative e animazione quotidiana. Attenzione anche all'educazione ambientale, con il piccolo orto curato anche dai bambini una volta a settimana durante le attività di laboratorio. Lo spazio kids ha una programmazione anche serale per consentire ai genitori di rilassarsi per un drink anche dopo cena. La proposta può essere di solo pernottamento, di pernottamento e colazione o di mezza pensione che include anche la cena. L'offerta gastronomica è comunque ricchissima:

Cape Nao Beach House che propone per il pranzo cucina mediterranea con ingredienti freschi locali, da gustare nella meravigliosa terrazza vista mare;

che propone per il pranzo cucina mediterranea con ingredienti freschi locali, da gustare nella meravigliosa terrazza vista mare; Casa Nostra è un raffinatissimo ristorante che celebra la cucina italiana in chiave moderna con vista sulla baia, aperto solo in orario serale e su prenotazione;

è un raffinatissimo ristorante che celebra la cucina italiana in chiave moderna con vista sulla baia, aperto solo in orario serale e su prenotazione; Mosaico è un ampio buffet internazionale con show cooking e serate a tema curate in ogni minimo dettaglio;

è un ampio buffet internazionale con show cooking e serate a tema curate in ogni minimo dettaglio; Boreal e Olula sono i bar, perfetti per consumare un cocktail al tramonto o uno snack a bordo piscina.

Meliá Cala Galdana Av. de sa Punta 07750 Cala Galdana (Spagna) Tel +34 971 154545

Esperienze esclusive a Minorca: Vestige Son Vell

A pochi minuti da Cala Son Vell e a venti minuti d'auto da Ciutadella, Vestige Son Vell è una esclusiva residenza rurale immersa in una tenuta di 180 ettari nel cuore della campagna minorchina. Di recente apertura, ricavato da una casa padronale del XVIII secolo e da edifici agricoli finemente restaurati, l'hotel è parte della collezione Vestige, che rinnova e valorizza dimore storiche trasformandole in boutique hotel di charme. Per un turismo quiet, le 33 camere e suite sono distribuite tra la villa principale e le garden suites immerse nel verde, e combinano arredi d'epoca, opere d'arte contemporanee e un'estetica naturale ed elegante. Ogni stanza è dotata di aria condizionata, Wi-Fi gratuito, minibar, cassaforte, bagno privato con vasca o doccia e, per la maggior parte dei casi, uno spazio esterno che garantisce grande riservatezza. Gli ospiti possono rilassarsi nelle due piscine (una storica del XVIII secolo e una più recente da 30 metri), allenarsi nella palestra a cielo aperto, partecipare a sessioni di yoga e pilates, di gruppo o individuali, con vista sulla campagna, ricevere massaggi nella sala dedicata o giocare a pétanque.

Una delle camere del Vestige Son Vell

Tutti i mercoledì è organizzato il cinema sotto le stelle, all'aperto, con cuffia audio per un'esperienza non invasiva e rispettosa. A disposizione anche reception 24 ore su 24, concierge, transfer privati su richiesta, una boutique, e servizi di baby-sitting. La cucina omaggia la tradizione menorchina con prodotti freschi, a km 0, provenienti dall'orto biologico della proprietà e dai fornitori locali. Il ristorante Sa Clarisa propone piatti più leggeri e meno impegnativi durante il giorno; mentre la sera il Vermell, con un menu à la carte raffinato. Completano l'offerta il bar interno, due pool bar, un'area lounge e una selezione di cocktail firmati da esperti mixologist. L'esperienza a Son Vell è arricchita da numerose attività organizzate: tour in jeep, corsi di cucina, picnic al tramonto, escursioni sul Camí de Cavalls, gite in barca, visite a siti archeologici, laboratori artigianali locali. Vestige Son Vell rappresenta un rifugio esclusivo per viaggiatori esigenti, coppie in cerca di intimità o famiglie che apprezzano l'eleganza senza ostentazione, in perfetto equilibrio tra storia, natura e bellezza mediterranea.