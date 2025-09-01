Bernard Fournier a Meride: all’Osteria La Guana torna il foie gras d’anatra mulard

Martedì 30 settembre 2025 l’Osteria La Guana di Meride proporrà una serata unica con lo chef stellato Bernard Fournier, ex patron del ristorante Da Candida. Il menu sarà abbinato ai vini dell’azienda Bianchi di Arogno, selezionati per valorizzare ogni portata. L’iniziativa rappresenta anche l’occasione per marcare l’inizio della stagione del foie gras d’anatra mulard, uno dei prodotti simbolo della cucina francese che Fournier porta in tavola da anni con il suo stile personale.

Una serata speciale con lo chef Bernard Fournier a Meride

Il menu della serata

La proposta si aprirà con gli amouse bouches: battuta di manzo al bicchiere con stracciatella e mayo alle nocciole, coregone pastellato con verdure in carpione e tacos di ceci, verdura e ricotta. Seguirà l’antipasto, abbinato a un Sauternes Château Lamothe-Guignard 2018, con terrina di foie gras d’anatra mulard in torchon, fleur de sel, confettura e pan brioche. Come intermezzo, una soupe de poisson alla tropezienne con la sua rouille e crostone all’aglio della Provenza.

Il primo piatto sarà un risotto Carnaroli alla mela Golden, accompagnato da una scaloppa di foie gras e dadolata di mele caramellate al Sauternes. Per secondo, tournedos con salsa Rossini e indivia brasata. Prima del dolce, un pre-dessert a base di Reblochon di Savoia con insalata di patate ed erba cipollina. Il dessert chiuderà la cena con mousse di polenta e crumble al cacao, gel di lamponi e scorza di limoni candita. Ogni portata sarà accompagnata da un calice di vino.

Le parole dello chef

Bernard Fournier ha condiviso alcune riflessioni sulla serata e sul momento particolare dell’anno sul proprio profilo LinkedIn: «Si ricomincia a lavorare per tante persone. Spero che molti abbiano potuto godersi un po’ di vacanze. Ho sempre pensato che anche un’osteria possa essere un luogo per tutti, dove si può mangiare bene anche per i buongustai, ed è proprio per questo che ho scelto questo posto». E aggiunge: «Dunque vi aspetto con grande piacere martedì 30 settembre, all’Osteria La Guana a Meride, per ricominciare, tra l’altro, con l’inizio della stagione del foie gras d’anatra mulard. Potete chiamare direttamente in Osteria. Sono previsti pochi posti, in uno stile “Candida”, come ai vecchi tempi. Un saluto affettuoso».

Chi è lo chef Bernard Fournier

Lo chef Bernard Fournier, classe 1956, originario di Baccarat, nel dipartimento francese della Mosella, non ha mai pensato di abbandonare chi da anni apprezza le sue creazioni e i suoi piatti più iconici. A 67 anni, dopo aver salutato Campione d’Italia e il celebre ristorante Da Candida, lo chef ha scelto di trasferirsi a pochi chilometri di distanza, a Mendrisio, dove presso l’Hotel Coronado continua a proporre la sua cucina. La nuova avventura non è un ristorante tradizionale, ma un punto vendita con laboratorio, pensato per proporre un assortimento di eccellenze gastronomiche e dare spazio alla passione che ha sempre guidato lo chef.

Lo chef Bernard Fournier

Fournier è conosciuto per una cucina capace di unire l’eleganza della tradizione francese alla valorizzazione dei prodotti locali. Con un percorso ricco di esperienze e una passione autentica per la gastronomia, rappresenta un interprete attento di una cucina che si propone non solo come piacere del gusto, ma anche come espressione di cultura. Tra i piatti che hanno reso celebre Fournier non mancano il leggendario foie gras d’anatra mulard “Le Royal Fournier”, il salmone affumicato e la coscia d’anatra confit: ricette che raccontano una carriera segnata dall’eleganza della tradizione francese e dalla valorizzazione dei prodotti di qualità.