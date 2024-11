Champagne, Ostriche e Foie Gras: le festa all'Hotel Coronado di Mendrisio

L’Hotel Coronado di Mendrisio, in Canto Ticino (Svizzera), si prepara a dare il benvenuto alla stagione natalizia con una serie di eventi esclusivi che uniscono alta cucina, atmosfera festiva e l'inconfondibile tocco dello chef Bernard Fournier. Due appuntamenti, la Cena Gourmet del 27 novembre e l'inedito La Bolla Gourmet (dall'1° dicembre al 15 gennaio) , trasformeranno l’Hotel Coronado in una meta ideale per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica di eccellenza e celebrare il Natale con raffinatezza.

La cena delle feste secondo Bernard Fournier

La serata del 27 novembre vedrà protagonista chef Bernard Fournier, che ha preparato un menu speciale per regalare agli ospiti un viaggio nei sapori più autentici e ricercati. La Cena Gourmet, con inizio alle ore 19, rappresenta un’occasione per assaporare creazioni culinarie che fondono tradizione e innovazione, frutto dell'esperienza e della maestria dello chef.

Ogni portata è studiata per esaltare ingredienti stagionali e diqualità, selezionati con cura per offrire agli ospiti un’esperienza che stimola i sensi e celebra l’arte culinaria. Il costo della serata è di 120 CHF a persona, e include piatti pensati per armonizzarsi con una selezione di vini d’eccellenza.

Tra i piatti proposti da chef Fournier: il benvenuto in veranda, ciliegie di foie gras, tartatina di salmone, battuta di manzo a finge, con Champagne Dosnon Carte Noire; Terrina di foie gras d’anatra mulard alla mirabelle con Sauternes Chateaux Lamothe Guignard; Salmone selvaggio e cabillaud in brioche con salsa di bisque all'astice con Gran Rosé Ticino Doc rosato di Merlot Gialdi vini; Magret d'anatra mulard e la sua scaloppa con gratin di patate Pinot nero Alto Adige Ritterhof e Zabaione al fiordilatte Villa Cristina Mezzana.

Cena gourmet con chef Bernard Fournier: esperienza unica all’Hotel Coronado

La Bolla Gourmet: il Natale elegante dell'Hotel Coronado

Dal 1° dicembre al 15 gennaio, il Coronado introduce "La Bolla Gourmet", una lounge natalizia creata per accogliere eventi privati, cene aziendali e aperitivi esclusivi. Ogni sera, dalle 18 alle 22, gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera elegante e intima, perfettamente arricchita da decorazioni natalizie raffinate e luci soffuse.

La Bolla Gourmet è pensata per chi desidera celebrare il Natale con stile e un tocco di lusso. Il Bar Champagne offre un'esperienza unica, con una selezione di champagne pregiati, ostriche freschissime e foie gras, il tutto pensato per accompagnare momenti di relax e di piacere gastronomico. Grazie alla collaborazione con chef Bernard Fournier, ogni sera proporrà una selezione di prelibatezze che uniscono sapori ricercati e presentazioni artistiche.

La Bolla Gourmet dell'Hotel Coronado

La Bolla Gourmet si propone non solo come luogo di ritrovo, ma anche come uno spazio di socializzazione ideale per chi desidera festeggiare con amici, colleghi o familiari in un ambiente riservato e accogliente. Gli ospiti potranno degustare calici di champagne di alta gamma e accompagnare ogni sorso con assaggi gourmet che celebrano la cucina francese e i suoi sapori raffinati.

Chi è lo chef Bernard Fournier

Lo chef Bernard Fournier, protagonista di queste serate, è noto per la sua cucina che combina l’eleganza e la raffinatezza della tradizione francese con la qualità dei prodotti locali. Con anni di esperienza e una passione autentica per la gastronomia, Fournier è il perfetto ambasciatore di una cucina che non è solo gusto, ma anche arte e cultura.

Per la Cena Gourmet, lo chef ha concepito un menu che rispecchia la sua filosofia di cucina, puntando su ingredienti di stagione e tecniche culinarie innovative che rispettano e valorizzano le materie prime. Chi parteciperà alla cena potrà apprezzare la cura dei dettagli e l’attenzione alla qualità, tratti distintivi della cucina di Fournier.

Come partecipare alle feste dell'Hotel Coronado

L'Hotel Coronado invita tutti coloro che desiderano celebrare il Natale in modo speciale a prenotare la propria esperienza gourmet. La Cena del 27 novembre è un evento unico che potrebbe esaurire rapidamente i posti disponibili, quindi si consiglia di prenotare in anticipo.

Natale dell'Hotel Coronado

Per "La Bolla Gourmet", invece, gli ospiti avranno la possibilità di scegliere la data più adatta alle loro esigenze, dato che sarà disponibile per tutto il periodo natalizio fino al 15 gennaio. Gli eventi sono aperti a prenotazioni per cene aziendali, riunioni private e altre celebrazioni, offrendo anche la possibilità di riservare l’intera area lounge per eventi esclusivi.

Hotel Coronado

Via Francesco Borromini 10 - 6850 Mendrisio (Svizzera)

Tel +41 91 630 30 30