Lo storico Hotel Ampezzo torna a vivere in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina

A Cortina d’Ampezzo (Bl), a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà questo inverno il Grand Hotel Ampezzo. Un ritorno atteso nel centro storico della Regina delle Dolomiti, che segna la nascita di un nuovo riferimento dell’hotellerie di alta gamma in vista della stagione invernale 2025/2026 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Grand Hotel Ampezzo: render dell'esterno

Il ritorno del Grand Hotel Ampezzo tra strategia e visione

L’albergo, destinato a riscrivere il concetto di lusso nella località ampezzana, si inserisce nel progetto Dhom Collection, gruppo italiano che ha già all’attivo il Grand Hotel Savoia - A Radisson Collection, il Boutique Hotel Lajadira e il Residence Savoia Palace. Con il Grand Hotel Ampezzo, la collezione consolida così la sua presenza a Cortina con una seconda struttura cinque stelle in pieno centro, puntando su un’idea di ospitalità alpina autentica e sofisticata.

Grand Hotel Ampezzo: render della hall

«Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta». Così Rosanna Conti, cluster general manager di Dhom Collection e già general manager del Grand Hotel Savoia, descrive l’anima del nuovo hotel.

Come si presenta il nuovo Grand Hotel Ampezzo

Il progetto, ricordiamo, nasce dal restauro dello storico Hotel Ampezzo, costruito negli anni Venti e ora ripensato dallo Studio Zuretti Design di Nizza. La ristrutturazione ha mantenuto il legame con il linguaggio architettonico tradizionale, rielaborato in chiave contemporanea attraverso l’uso di legni naturali, marmi pregiati e tessuti caldi, con spazi disegnati per essere eleganti e funzionali. Ne nasce un hotel di 70 camere, di cui 26 suite distribuite in diverse tipologie, tra cui spicca la Ampezzo Royal Suite da 110 metri quadrati con vista sulle Dolomiti.

Grand Hotel Ampezzo: render dell'Ampezzo Royal Suite 1/7 Grand Hotel Ampezzo: render di una camera 2/7 Grand Hotel Ampezzo: render del ristorante 3/7 Grand Hotel Ampezzo: render della piscina 4/7 Grand Hotel Ampezzo: render dell'area relax 5/7 Grand Hotel Ampezzo: render della sauna 6/7 Grand Hotel Ampezzo: render della palestra 7/7

La proposta gastronomica si concentrerà al piano terra, dove troveranno spazio l’Ampezzino Cafè e il ristorante Cucina. Qui gli ospiti potranno scegliere tra cucina italiana, cocktail d’autore e una selezione di vini pensata per valorizzare le etichette del territorio e le migliori firme nazionali. Ampio spazio è stato riservato anche al benessere: la spa di 1000 metri quadrati, una delle più grandi di Cortina, comprenderà infatti trattamenti, hammam, calidarium, saune, ice room, piscina e una spa privata, oltre a palestra attrezzata e sala meeting con affaccio sul Cristallo e sul Faloria.

Un nuovo riferimento per l’ospitalità a Cortina

Pur affacciandosi sul cuore pulsante della località, il Grand Hotel Ampezzo vuole proporsi come rifugio intimo e silenzioso, capace di unire la vitalità cittadina a spazi raccolti, con quell’attenzione al dettaglio e alla familiarità che da sempre rappresentano il tratto distintivo dell’ospitalità italiana. E, come detto, con l’apertura prevista per la stagione invernale 2025/2026, l’hotel si candida dunque a diventare un nuovo punto di riferimento per viaggiatori esigenti, sportivi appassionati e amanti della montagna. Una cornice che unisce benessere, gastronomia e lifestyle, in una delle destinazioni più iconiche d’Europa.