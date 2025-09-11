Al ristorante Arna lo chef Piccirillo si fa "Artigiano del gusto" e celebra l'Umbria

Due tendenze, di quelle virtuose, sono in atto nella ristorazione di qualità del nostro Bel Paese. La prima, in via di consolidamento da alcuni anni, posto che vi siano i prerequisiti logistici, è la trasmutazione del ristorante di destinazione, quel ristorante la cui qualità è tale da meritare il “viaggio”, in D&B, acronimo che sta per Dinner & Bed. Insomma, cena qui da noi in assoluta tranquillità ed in gioiosa convivialità, caro cliente, che poi il confortevole riposo notturno, senza che tu debba guidare, senza che tu debba privarti del calice giusto, è a pochi passi da te.

Ripa Relais Colle del Sole

Sì, io ristoratore ho poche camere, molto confortevoli e, aggiungo, l’indomani mattina fai anche una memorabile prima colazione prima di andare via. E cosa c’è di meglio per apprezzare con la compagnia giusta, una cena già di per sé squisita?

Trasparenza e identità dei fornitori

La seconda tendenza, anch’essa in via di robusto consolidamento, è rendere trasparente, ben comunicata, orgogliosamente enfatizzata, l’identità dei fornitori, ovvero di quei soggetti che costituiscono l’anello a monte dei processi di cucina, di cambusa, di cantina.

Ripa Relais Colle del Sole: ospitalità e cucina vicino Perugia

Ecco, l’armoniosa presenza di entrambe le tendenze la troviamo in luogo pregevole: siamo al Ripa Relais Colle del Sole, a breve distanza dalla città di Perugia, ben vicini al suo aeroporto (Aeroporto Internazionale dell’Umbria) che finalmente, è il caso di dirlo, sta... decollando.

La sala di Arna Ristorante

Breve parentesi: ci sono voli diretti da Perugia sia per Lampedusa che per Pantelleria. Insomma, l’aeroporto è ancora figlio di un Icaro minore, e però è vivo, attivo, dinamico ! Chiusa parentesi.

Arna Ristorante e lo chef Massimiliano Piccirillo

La componente B consta di sedici camere confortevoli, piscina, ampi spazi all’aperto. La componente D ha fulcro in cucina valevole e gustosa: si capisce cosa ha in mente lo chef e si capisce quali deliziose esperienze desidera che i suoi clienti vivano. Il ristorante è Arna. Lo chef è il giovane (non ancora trentenne) Massimiliano Piccirillo, perugino, diplomato all’Istituto Alberghiero di Assisi. Sei anni in Danimarca, con, tra le altre esperienze, uno stage al prestigioso Noma.

Lo chef Massimiliano Piccirillo

Guizzo talentuoso di chi comprende che una cosa è essere mestierante e cosa altra è essere professionista, frequenta il Master alla 24Ore Business School in Food & Beverage Management. Prima dell’approdo qui, all’Arna Ristorante, esperienza italiana di alto livello all’Osteria Franceschetta della galassia di Massimo Bottura.

Gli Artigiani del Gusto: un evento dedicato al territorio

Onde apprezzare pienamente non solo la cucina dello chef Piccirillo, ma anche la suddetta visibilità dei fornitori, il Ripa Relais Colle del Sole realizza evento appropriatamente denominato Gli Artigiani del Gusto. Ciò comporta principiare la serata assaporando a mo’ di originale aperitivo la Kombucha: una bevanda fresca, probiotica, leggermente frizzante e acidula.

Plin alla cacciatora, olive nere, carote e ginger

Si prosegue con amuse bouche che più umbro non si potrebbe; pane, olio e burro montato ai ciccioli. È l’occasione perfetta per degustare la Birra dell’Eremo, fatta ad Assisi.

Sapori autentici e contaminazioni virtuose

Siamo agli aperitivi: la ricotta di pecora con torta al formaggio è fatta dal Caseificio Brufani. Il grande professionista della macelleria, il perugino Lucio Tabarrini prepara all’istante, ed è un piacere osservare ed ammirare la sua maestria, le tartare olio e sale e l’originale torello alla perugina.

Baccalà alla perugina alla nostra maniera

Dal dehors ai tavoli indoor. Impronta schiettamente umbra non scevra da virtuose contaminazioni frutto del lodevole vissuto dello chef. Sontuoso il primo: Plin alla cacciatora, olive nere, carote e ginger. A seguire: Baccalà alla perugina alla nostra maniera. Cena che, almeno ai tavoli, ha delizioso compimento, con l’ottimo Craquelin alla rocciata. Negli appropriati calici, corretto il servizio, in successione meditata ed argomentata dal patron, i vini della tenuta Terre Margaritelli.

Distillati artigianali e luna rossa

Dai tavoli indoor al dehors allestito per il dopocena. Pregevole e piacevole la degustazione dei digestivi fatti da Rame, Distilleria Perugia Urbana, una giovanissima micro-distilleria artigianale che produce i suoi distillati con un alambicco da duecento litri. La sede della distilleria è nel centro storico di Perugia.

Craquelin alla rocciata

In cielo, la luna rossa, fenomeno definitivo l’evento astronomico dell’anno. E noi qui a definire “Gli Artigiani Del Gusto del Gusto - Un Viaggio Tra Sapori, Storie e Territorio, Dal Primo Sorso, All'Ultimo Morso” l’evento enogastronomico umbro testimone vivace e gagliardo del modo nuovo di intendere, in armonico e virtuoso abbraccio, il meglio della ristorazione in unione con il meglio dell’ospitalità.