Papa Leone XIV “diventa ristoratore”: a Castel Gandolfo il ristorante tra km 0, Chicago e Perù

di Redazione CHECK-IN
 
11 settembre 2025 | 11:16

Papa Leone XIV inaugura un nuovo capitolo a Castel Gandolfo (Rm). All’interno del Borgo Laudato Si’, ex residenza estiva papale, nasce un ristorante che unisce cucina italiana, km 0 e contaminazioni internazionali. Alla guida del progetto due nomi noti negli Stati Uniti: lo chef Art Smith, ex cuoco personale di Oprah Winfrey e volto dei cooking show americani, e il ristoratore Phil Stefani, fondatore dello Stefani Restaurant Group di Chicago.

Papa Leone XIV

La collaborazione è stata annunciata il 5 settembre durante l’apertura ufficiale del Borgo, presieduta da Papa Leone XIV. L’idea era stata avviata già nei primi mesi dell’anno da un comitato promosso da Papa Francesco, che aveva voluto legare la ristorazione alla sostenibilità e all’inclusione sociale.

La cucina: tra filiera corta e contaminazioni globali

Il ristorante, che aprirà ufficialmente nella primavera del 2026, sarà l’unico della tenuta e punterà su materie prime locali coltivate nei terreni del Borgo. Accanto alla cucina italiana di tradizione, saranno presenti piatti ispirati ai sapori di Chicago e del Perù, Paese dove Leone XIV ha vissuto per vent’anni.

Il Borgo Laudato Si’ a Castel Gandolfo (Rm)

Il locale sarà aperto per colazione e pranzo e offrirà anche un servizio catering. Nei piani c’è inoltre l’apertura di un mercato agricolo interno, dove acquistare i prodotti delle fattorie pontificie: ortaggi, miele, formaggi e conserve.

Il Borgo Laudato Si’

Il Borgo Laudato Si’ si estende su 55 ettari: 35 di giardini e 20 di coltivazioni agricole, serre e strutture di servizio. L’ex proprietà papale diventa oggi un laboratorio di economia circolare basato su riciclo, riuso e produzione sostenibile.

Vista sui giardini del Borgo Laudato Si’

È prevista anche la creazione di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto punta su formazione e inclusione: percorsi educativi, attività didattiche e esperienze nella natura saranno accessibili anche a persone in condizioni di fragilità. La filosofia è quella di rendere concreta la visione della Laudato Si’, coniugando spiritualità e pratiche quotidiane.

Papa Leone XIV e la passione per il cibo

Se Papa Francesco era noto per uno stile alimentare sobrio, Papa Leone XIV si rivela una buona forchetta. Nato a Chicago, apprezza lo Chicago-style hot dog (senza ketchup, come vuole la tradizione) e conserva ricordi gastronomici legati al Perù, dove ha vissuto a lungo. Tra i suoi piatti preferiti ci sono la ceviche e lo stufato di manzo peruviano. La scelta di un ristorante che mescoli identità italiana e apertura al mondo riflette quindi la sua storia personale e i suoi gusti.

Tra fede, convivialità e turismo sostenibile

Il progetto del Borgo Laudato Si’ e il nuovo ristorante segnano una svolta: il Vaticano punta a legare religione, cibo e sostenibilità. Non solo un’iniziativa gastronomica, ma un ponte tra cultura, educazione e inclusione sociale, con il cibo come strumento universale di dialogo. 

I numeri del Borgo Laudato Si’

Castel Gandolfo diventa così non solo meta spirituale, ma anche luogo dove vivere un’esperienza gastronomica che intreccia km 0, sapori globali e valori comunitari.

Borgo Laudato Si’
Via Massimo D' Azeglio Castel Gandolfo RM 00073 Castel Gandolfo (Rm)
Tel +39 06 6988 7835

© Riproduzione riservata

 
Castel Gandolfo Borgo Laudato Si’ Art Smith Phil Stefani cucina italiana ristorante sostenibile PerùPapa Leone XIV
 
