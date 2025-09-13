EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 13 settembre 2025  | aggiornato alle 19:54 | 114406 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

kids club

Coconut Tribe: il progetto che trasforma una vacanza alle Maldive in una crescita per i bambini

Constance Halaveli Maldives unisce lusso, natura e sostenibilità in un resort 5 stelle certificato Green Globe. Il Coconut Tribe offre ai bambini esperienze educative e creative tra spiagge bianche e acque cristalline

di Redazione CHECK-IN
 
13 settembre 2025 | 16:30

Coconut Tribe: il progetto che trasforma una vacanza alle Maldive in una crescita per i bambini

Constance Halaveli Maldives unisce lusso, natura e sostenibilità in un resort 5 stelle certificato Green Globe. Il Coconut Tribe offre ai bambini esperienze educative e creative tra spiagge bianche e acque cristalline

di Redazione CHECK-IN
13 settembre 2025 | 16:30
 

Nel cuore dell’atollo di Ari Nord, Constance Halaveli Maldives è un resort 5 stelle lusso, certificato Green Globe Platinum per l’impegno costante nella sostenibilità ambientale. Immerso tra spiagge bianchissime, palme lussureggianti e acque turchesi, è la destinazione ideale per chi cerca una vacanza rigenerante lontano dal caos quotidiano.

Coconut Tribe: il progetto che trasforma una vacanza alle Maldive in una crescita per i bambini

Il resort Constance Halaveli Maldives

Il paesaggio incantevole, la ricca biodiversità marina e l’ospitalità raffinata creano un’atmosfera perfetta per il benessere del corpo e della mente.

Coconut Tribe: un’esperienza educativa per i più piccoli

Nel contesto idilliaco delle Maldive, i bambini dai 4 agli 11 anni sono accolti nel Coconut Tribe, un concept immersivo progettato per offrire molto più di un semplice miniclub. Questo programma esclusivo nasce per stimolare la creatività, incoraggiare la curiosità e favorire la crescita attraverso esperienze divertenti, educative e sensoriali.

Coconut Tribe: il progetto che trasforma una vacanza alle Maldive in una crescita per i bambini

I piccoli ospiti del Coconut Tribe vivono esperienze educative e divertenti in un ambiente sicuro e stimolante

Ispirato alla cultura e alla natura dell’Oceano Indiano, il Coconut Tribe ruota attorno a cinque principi fondamentali che guidano ogni attività quotidiana: BE GREEN, BE KIND, BE WELL, BE CURIOUS e BE OUTDOORS. Ogni iniziativa viene sviluppata per trasmettere valori duraturi attraverso il gioco, l’interazione e l’esplorazione.

Attività su misura tra gioco, natura e consapevolezza

Guidati da professionisti esperti, i bambini partecipano a un’ampia varietà di attività pensate per promuovere il benessere psicofisico, la socializzazione e il contatto con la natura. Dai laboratori di eco-giardinaggio alle sessioni di mindfulness, passando per le esperienze STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), ogni proposta mira a sviluppare competenze fondamentali in un ambiente stimolante e sicuro.

Coconut Tribe: il progetto che trasforma una vacanza alle Maldive in una crescita per i bambini

Personale qualificato accompagna i bambini in attività creative a contatto con la natura

Tra le attività proposte: passeggiate nella natura maldiviana, escursioni in barca, laboratori creativi, tornei sportivi, lezioni di danza e zumba, e introduzione agli sport acquatici. Ogni mercoledì è dedicato al benessere, con momenti di yoga e riflessione sulla cura di sé, pensati appositamente per i piccoli ospiti.

Un programma condiviso in tutte le destinazioni Constance

Il progetto Coconut Tribe è attivo anche in altre strutture del gruppo: Constance Ephelia e Constance Lemuria alle Seychelles, Constance Belle Mare Plage e Constance Prince Maurice a Mauritius.

Coconut Tribe: il progetto che trasforma una vacanza alle Maldive in una crescita per i bambini

Il progetto Coconut Tribe è attivo anche in altre strutture del gruppo

In ciascuna location, il concept mantiene lo stesso approccio esperienziale e valoriale, per offrire vacanze in famiglia autentiche e rispettose dell’ambiente.

I 5 principi del Coconut Tribe

  • BE GREEN - Sensibilizzare alla sostenibilità e ispirare a diventare Eroi della Terra.
  • BE KIND - Coltivare empatia, emozioni positive e abilità sociali.
  • BE WELL - Promuovere consapevolezza, movimento e stile di vita equilibrato.
  • BE CURIOUS - Stimolare la curiosità attraverso attività STEAM coinvolgenti.
  • BE OUTDOORS - Favorire il contatto diretto con la natura e le avventure all’aria aperta.

Vacanze di lusso per tutta la famiglia nel segno della sostenibilità

Attraverso Coconut Tribe, Constance Hotels & Resorts rafforza il proprio impegno nel proporre esperienze familiari autentiche, in armonia con la natura e i valori educativi.

Un modo per vivere una vacanza alle Maldive che resta nel cuore dei bambini e dei genitori, grazie a momenti condivisi all’insegna della scoperta, della gioia e del rispetto per l’ambiente.

Constance Halaveli Maldives
Atollo di Alifu Alifu Halaveli
Tel +960 666 7000
Lunedì-Domenica h24

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Constance Halaveli Maldives resort 5 stelle Maldive vacanze con bambini Maldive miniclub Maldive Coconut Tribe resort sostenibile Maldive family resort Oceano Indiano attività per bambini Maldive turismo responsabile Maldive esperienze educative bambini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Foddlab
Nutras
Galbani Professionale
Allegrini
Foddlab
Nutras
Galbani Professionale
Allegrini
CostaGroup
Pane Nostrum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 