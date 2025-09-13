Coconut Tribe: il progetto che trasforma una vacanza alle Maldive in una crescita per i bambini

Nel cuore dell’atollo di Ari Nord, Constance Halaveli Maldives è un resort 5 stelle lusso, certificato Green Globe Platinum per l’impegno costante nella sostenibilità ambientale. Immerso tra spiagge bianchissime, palme lussureggianti e acque turchesi, è la destinazione ideale per chi cerca una vacanza rigenerante lontano dal caos quotidiano.

Il resort Constance Halaveli Maldives

Il paesaggio incantevole, la ricca biodiversità marina e l’ospitalità raffinata creano un’atmosfera perfetta per il benessere del corpo e della mente.

Coconut Tribe: un’esperienza educativa per i più piccoli

Nel contesto idilliaco delle Maldive, i bambini dai 4 agli 11 anni sono accolti nel Coconut Tribe, un concept immersivo progettato per offrire molto più di un semplice miniclub. Questo programma esclusivo nasce per stimolare la creatività, incoraggiare la curiosità e favorire la crescita attraverso esperienze divertenti, educative e sensoriali.

I piccoli ospiti del Coconut Tribe vivono esperienze educative e divertenti in un ambiente sicuro e stimolante

Ispirato alla cultura e alla natura dell’Oceano Indiano, il Coconut Tribe ruota attorno a cinque principi fondamentali che guidano ogni attività quotidiana: BE GREEN, BE KIND, BE WELL, BE CURIOUS e BE OUTDOORS. Ogni iniziativa viene sviluppata per trasmettere valori duraturi attraverso il gioco, l’interazione e l’esplorazione.

Attività su misura tra gioco, natura e consapevolezza

Guidati da professionisti esperti, i bambini partecipano a un’ampia varietà di attività pensate per promuovere il benessere psicofisico, la socializzazione e il contatto con la natura. Dai laboratori di eco-giardinaggio alle sessioni di mindfulness, passando per le esperienze STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), ogni proposta mira a sviluppare competenze fondamentali in un ambiente stimolante e sicuro.

Personale qualificato accompagna i bambini in attività creative a contatto con la natura

Tra le attività proposte: passeggiate nella natura maldiviana, escursioni in barca, laboratori creativi, tornei sportivi, lezioni di danza e zumba, e introduzione agli sport acquatici. Ogni mercoledì è dedicato al benessere, con momenti di yoga e riflessione sulla cura di sé, pensati appositamente per i piccoli ospiti.

Un programma condiviso in tutte le destinazioni Constance

Il progetto Coconut Tribe è attivo anche in altre strutture del gruppo: Constance Ephelia e Constance Lemuria alle Seychelles, Constance Belle Mare Plage e Constance Prince Maurice a Mauritius.

Il progetto Coconut Tribe è attivo anche in altre strutture del gruppo

In ciascuna location, il concept mantiene lo stesso approccio esperienziale e valoriale, per offrire vacanze in famiglia autentiche e rispettose dell’ambiente.

I 5 principi del Coconut Tribe

BE GREEN - Sensibilizzare alla sostenibilità e ispirare a diventare Eroi della Terra.

- Sensibilizzare alla sostenibilità e ispirare a diventare Eroi della Terra. BE KIND - Coltivare empatia, emozioni positive e abilità sociali.

- Coltivare empatia, emozioni positive e abilità sociali. BE WELL - Promuovere consapevolezza, movimento e stile di vita equilibrato.

- Promuovere consapevolezza, movimento e stile di vita equilibrato. BE CURIOUS - Stimolare la curiosità attraverso attività STEAM coinvolgenti.

- Stimolare la curiosità attraverso attività STEAM coinvolgenti. BE OUTDOORS - Favorire il contatto diretto con la natura e le avventure all’aria aperta.

Vacanze di lusso per tutta la famiglia nel segno della sostenibilità

Attraverso Coconut Tribe, Constance Hotels & Resorts rafforza il proprio impegno nel proporre esperienze familiari autentiche, in armonia con la natura e i valori educativi.

Yoga al Costance Halaveli Maldives 1/5 Case palafitte al Costance Halaveli Maldives 2/5 La piscina del Costance Halaveli Maldives 3/5 La spiaggia del Costance Halaveli Maldives 4/5 Esperienza in kayak al Costance Halaveli Maldives 5/5 Previous Next

Un modo per vivere una vacanza alle Maldive che resta nel cuore dei bambini e dei genitori, grazie a momenti condivisi all’insegna della scoperta, della gioia e del rispetto per l’ambiente.