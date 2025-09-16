EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 16 settembre 2025  | aggiornato alle 16:33 | 114448 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

a Siderno

In Calabria la scuola napoletana della pizza ha il suo artigiano

Vincenzo Fotia, 47 anni, guida dal 2010 la sua pizzeria “L’artigiano della pizza” a Siderno (Rc), un laboratorio di ricerca sugli impasti e punto di riferimento per la formazione dei pizzaioli nel Sud Italia

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
16 settembre 2025 | 13:12

In Calabria la scuola napoletana della pizza ha il suo artigiano

Vincenzo Fotia, 47 anni, guida dal 2010 la sua pizzeria “L’artigiano della pizza” a Siderno (Rc), un laboratorio di ricerca sugli impasti e punto di riferimento per la formazione dei pizzaioli nel Sud Italia

di Gabriele Ancona
vicedirettore
16 settembre 2025 | 13:12
 

Un calabrese con la scuola napoletana nel sangue. Stiamo parlando di Vincenzo Fotia, oggi 47 anni, che dal 2010 guida la sua pizzeria, nel senso più stretto del termine, a Siderno (Rc). Il locale porta infatti il suo nome, con l’aggiunta della definizione “L’artigiano della pizza”.

In Calabria la scuola napoletana della pizza ha il suo artigiano

La pizza è più di un piatto popolare

E in effetti Fotia fin da adolescente ha intrapreso questo percorso. «Vedendo mio fratello, purtroppo scomparso, lavorare la pizza tra impasti e farciture - racconta - ho capito che quello sarebbe stato il mio futuro. Avevo 16 anni». E così è stato. Il locale di Siderno è un traguardo meritato, che macina numeri importanti grazie ai 130 coperti a cui si aggiungono i 150 nel dehors. L’artigiano della pizza interpreta questo prodotto con rispetto, competenza e determinazione.

In Calabria la scuola napoletana della pizza ha il suo artigiano

L'interno della pizzeria di Vincenzo Fotia

«La pizza - spiega - è più di un piatto popolare, perché lo andiamo a personalizzare e gli doniamo un’identità. Le parole chiave per dar vita a questa visione sono studio, ricerca, passione e amore». Una quarantina le pizze in menu, tra classiche e gourmet, con qualche apertura alla cucina classica. «Nel corso del mio periodo fiorentino - puntualizza Fotia - ho sviluppato un amore per carne, che qui viene onorata a suon di filetto e tagliata, con una apertura particolare nel confronti dell’hamburger, un piatto davvero completo».

Impasto con 50% di prefermento

Ma nel profondo è la pizza a dare la carica all’artigiano Fotia. A tal punto da aver stretto da anni un rapporto quasi di famiglia con Mulino Caputo. «Sono un tecnico del Mulino per il sud Italia e la formazione è uno snodo fondamentale per valorizzare al massimo le farine di Napoli. Quelle di Caputo sono naturali, senza additivi e vantano una macinazione lenta. Il compito degli artigiani pizzaioli è quello di trasformarle in pizza».

In Calabria la scuola napoletana della pizza ha il suo artigiano

Una delle pizze di Vincenzo Fotia

Vincenzo Fotia realizza un impasto con 50% di prefermento per 16-18 ore a 16-18 gradi. L’impasto è realizzato con un blend di farine Caputo che prevede Nuvola Super, Caputo Rossa, Doppio Zero e Tipo 1. L’idratazione viene fissata al 70-72%, con punte fino al 75%.

Vincenzo Fotia - L'Artigiano della Pizza
Via Cesare Battisti 6 89048 Siderno (Rc)
Tel +39 0964 381867
Lun 17:00-23:00, Mar-Dom 17:00-23:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pizza pizzeria farina artigiano blend prefermento Mulino Caputo passione Nuvola Super Caputo Rossa Doppio Zero Tipo uno Vincenzo Fotia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Foddlab
Bord Bia
Cavicchioli
CostaGroup
Foddlab
Bord Bia
Cavicchioli
CostaGroup
Mozzarella Bufala Campana
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 