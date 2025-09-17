Gabriele Bonci riapre Pizzarium: nuovo spazio, stessa pizza che ha fatto scuola

Dopo 22 anni di storia, Pizzarium cambia volto. Lo storico locale di via della Meloria a Roma, a pochi passi dalla fermata metro Cipro e dai Musei Vaticani, ha riaperto i battenti dopo un restyling che ne ha ampliato gli spazi inglobando i locali adiacenti. Il risultato è un ambiente più ampio, luminoso e funzionale, capace di accogliere il costante afflusso di clienti italiani e stranieri che ogni giorno varcano la soglia del “tempio” della pizza in teglia firmata da Gabriele Bonci.

Gabriele Bonci con una delle sue pizze

Una trasformazione che non rinnega la propria identità, ma che anzi la rafforza, puntando sulla continuità di un modello che ha rivoluzionato la pizza al taglio a Roma, in Italia e nel mondo. «Questo è il nostro modo per ringraziare la fiducia che ci è stata data in questi anni - afferma Bonci. Offriamo un ambiente più comodo, ma senza tradire lo spirito del luogo: quello di una pizza mangiata anche sul marciapiede, in fila con il numeretto, parlando tutte le lingue del mondo. Pizzarium è la panchina del quartiere e vogliamo che resti così».

Un locale più grande, una cucina raddoppiata e un bancone nuovo di zecca

Il nuovo Pizzarium si estende su circa 160 metri quadrati e offre spazi più funzionali, a partire dalla cucina raddoppiata nelle dimensioni. Il design scelto è essenziale e pulito, giocato su materiali neutri e dettagli in pantone marrone, con l’obiettivo di mantenere l’immediatezza della fruizione tipica della pizza al taglio. La vera novità è il bancone, passato da 5 a circa 8 metri: oggi può ospitare fino a 11 teglie contemporaneamente, a cui si affianca una sezione dedicata ai fritti, alla gastronomia calda e a due dolci che negli anni sono diventati cult, il maritozzo e il tiramisù.

Il nuovo bancone di Pizzarium

Un banco refrigerato consente di metterli in bella vista accanto allo spillatore per birre e bevande, altro elemento introdotto con il restyling. Tutto questo senza perdere di vista la protagonista assoluta: la pizza. Iconiche restano alcune proposte come la pizza con polpette al sugo, una delle “memorabili” di Pizzarium, oppure la versione con uovo strapazzato e salame. Accanto a queste, non mancano ricette che raccontano l’approccio di Bonci alla stagionalità e al territorio: la “due volte zucchine”, con zucchine arrostite, zucchine alla scapece e burrata; la mortadella e puntarelle; la patate e pajata, con patate di Avezzano al rosmarino, aglio, limone, pajata di agnello arrostita e fondo bruno. C’è persino la pizza che strizza l’occhio al panino, con fettina panata, maionese e insalata, a dimostrazione di come la creatività resti al centro del progetto.

Un’esperienza che coinvolge e mette al centro la cucina

Oltre all’ampliamento, il nuovo Pizzarium introduce un colpo d’occhio inedito: la cucina a vista. I clienti potranno osservare impasti, stesure, cotture e nuove sperimentazioni in tempo reale, con Bonci e la sua squadra protagonisti dietro al vetro. L’ingresso storico è stato mantenuto, ma l’impatto visivo è completamente diverso, grazie anche a un affaccio su via Cipro che offre nuova luce al locale.

Una delle pizze in vetrina a Pizzarium

Gli spazi interni ed esterni sono stati pensati per accogliere diverse modalità di consumo: ci sono sedute a cubo per chi vuole fermarsi pochi minuti, una panca interna da 20 posti e una mensola esterna panoramica che consente di gustare una fetta guardando verso la strada. La novità più curiosa è però il “bancone vip” da quattro posti prenotabili, concepito come una sorta di chef table: un punto privilegiato da cui osservare da vicino Bonci e il suo team all’opera. In questo modo Pizzarium si conferma come un luogo dove vivere un’esperienza gastronomica a tutto tondo.

Una storia che parte da lontano

Per comprendere la portata di questa evoluzione bisogna tornare indietro al 2003, quando Pizzarium aprì i battenti per la prima volta. Allora il concetto di pizza al taglio era ben diverso: veloce, economico, poco attento alle materie prime. Bonci ha ribaltato questa percezione, trasformando quella che era considerata una proposta di street food in un prodotto artigianale, degno di riconoscimenti e premi. Ha introdotto impasti ad alta idratazione con fermentazioni fino a 72 ore, condimenti stagionali e a chilometro zero, una crosta spessa ma ariosa, lontana dalla tradizione romana sottile. In poco tempo è arrivata la consacrazione, dalle Tre Rotelle del Gambero Rosso al primo posto nella classifica “50 Top Pizza” nella categoria “pizza in viaggio” fino alla conquista del titolo di Personaggio dell’anno di Italia a Tavola.

Gabriele Bonci nel suo locale

Il successo di Pizzarium ha poi portato Bonci a espandere la sua visione: nel 2012 con il Panificio, che ha aperto le porte al pane e alla pasticceria da forno, e nel 2017 con l’arrivo negli Stati Uniti, a Chicago, dove ha fatto conoscere al pubblico americano la pizza in teglia romana. Intanto, è diventato anche volto televisivo, partecipando a programmi italiani e internazionali fino alla comparsa in Chef’s Table nel 2022. Oggi è considerato un’autorità nel mondo della pizza, capace di influenzare intere generazioni di pizzaioli e panificatori.

La filosofia di Gabriele Bonci

La sua visione si regge su tre pilastri: agricoltura, ambiente e responsabilità sociale. Con la Brigata Agricola, un collettivo di circa venti piccoli produttori artigianali, ha promosso pratiche agricole sostenibili e valorizzato le eccellenze locali, arrivando a coltivare 60 ettari di cereali destinati alla produzione di farine utilizzate nei suoi locali. In questo modo la catena di valore è rimasta corta e trasparente, con un rapporto diretto tra produttori, artigiani e consumatori. Formatosi come cuoco, Bonci ha portato nella pizza la disciplina dell’alta cucina, studiando farine, processi di fermentazione e la scienza dietro l’elasticità degli impasti. Questo approccio gli ha permesso di codificare un metodo oggi riconosciuto a livello internazionale, che ha reso Pizzarium un modello da imitare e allo stesso tempo impossibile da replicare. Il nuovo locale è dunque la prosecuzione naturale di un percorso cominciato più di vent’anni fa. Uno spazio che cresce, si rinnova e guarda avanti, senza mai perdere il legame con lo spirito originario.