in versilia

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

MaMe Restaurant cresce con una cucina d’autore firmata da Marco Merciadri e Filomena Vigliotta. Menu degustazione, piatti alla carta, carta dei vini rinnovata e dessert raffinati rendono l’esperienza unica ed elegante

di Guido Ricciarelli
 
21 settembre 2025 | 08:30

Abbiamo ampiamente tratteggiato le figure di Marco Merciadri (Ma) e Filomena Vigliotta detta Mena (Me) e per ritrovare i loro excursus vi rimandiamo al nostro articolo del 6 ottobre 2023. Ebbene, a quasi due anni di distanza, il loro percorso di crescita non conosce sosta. La cucina si è fatta ancora più precisa, attenta al dettaglio, scrupolosa e precisa nella tecnica, tutta protesa all’esaltazione dell’ingrediente principale attorno al quale, come in una tavolozza bianca, si costruisce un dipinto d’autore. Il nuovo Menu rispecchia fedelmente questa impostazione.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

Marco Merciadri e Filomena Vigliotta

I menu degustazione

La proposta può articolarsi su 3 percorsi definiti: Menu Degustazione Carne (4 portate a mano libera dello chef), Menu Degustazione Pesce (4 portate a mani libera dello chef), Menu Degustazione Tradizione (4 piatti che ci hanno accompagnato dall’inizio), ovvero, Vaporata di pesci e crostacei - Risotto al crudo di crostacei - Aragosta al vapore - Tiramisù.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

Gli interni del ristorante MaMe

Gli antipasti

Ma noi siamo qui per cenare alla carta, dunque elenchiamo gli antipasti: Crudo di pesce (in base alla disponibilità del mercato) - Le verdure ripiene - selezione di formaggi (con frutta secca e confetture, ordinabili anche come fine pasto) - la già citata Vaporata di pesci e crostacei (con verdure al vapore e maionese al lime) e per ultime le due novità: Pastella di fiori di zucca (con crema acida e ventresca di tonno) e Carpaccio di gambero rosa, pomodoro cuore di bue e pesca. Quest’ultimo particolarmente centrato. Tutto si tiene e nulla si perde nella progressione dei sapori.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

La carta dei vini

La carta dei vini, rinnovata e più intrigante, ha una significativa considerazione per i cugini d’oltralpe: Champagne, altre Bollicine francesi, Vini bianchi e rossi, ma anche vini bianchi dal resto del mondo. Anche noi a bollicine non scherziamo e non ci facciamo sfuggire il Ferrari F.lli Lunelli Trento Doc Perlé Bianco Riserva 2016, un 100% Chardonnay. Un Perlé iconico, emblema dell’ambizione e delle prospettive degli spumantizzati italiani, prodotto per la prima volta nel 1971. Mela renetta, biancospino, frutta secca tostata, beva salmastra, con ritorno fruttato-ammandorlato e bella persistenza.

I primi piatti

Quattro i primi in carta con l’immancabile Risotto al crudo di crostacei (con coulis di basilico) e gli altrettanto storici Agnolotti (ai tre arrosti, fonduta di parmigiano e nocciole). Ma noi ci buttiamo convintamente sui Paccheri ripieni di baccalà mantecato e salsa buona donna, e la Linguina al gambero rosso e spuma di bufala. Piatti che coniugano leggerezza e profondità di gusto con un tasso di originalità da sottolineare.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

Paccheri ripieni di baccalà mantecato e salsa buona donna

I vini bianchi in carta si sviluppano per regione e puntano in particolare su Toscana, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Campania, Sicilia e Sardegna. E proprio da quest’ultima regione estraiamo il Vermentino di Sardegna Doc Is Argiolas 2023.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

Linguina al gambero rosso e spuma di bufala

Un Vermentino in purezza punto fermo della tipologia, di grande sfaccettatura al naso con note di litchi, nettarina, timo citrino e gelsomino. Al gusto iodato-croccante con ritorno fruttato-floreale.

I secondi

Tra i secondi oltre all’immancabile Aragosta, con verdure di stagione al vapore, e il sempre verde Controfiletto di manzo purea di patate e la sua salsa, spuntano la Cernia, con peperoni di piquillo e il suo fumetto, nonché due alternative altrettanto interessanti e che hanno catturato la nostra attenzione: Rovellina di pesce spada, cipolla agra e capperi - Orata, in crosta e la sua millefoglie di patate. Esemplari entrambe per equilibrio tra la freschezza e le note marine con elementi scelti per contrasto e affinità.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

Rovellina di pesce spada, cipolla agra e capperi

Tra i vini rossi, in una carta che non disdegna un piccolo spazio anche per i rosati, si può scegliere di viaggiare in Toscana, Veneto, Sicilia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Non stupisca dunque l’abbinamento con il Pinot Nero Doc Ploner 2024.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

Orata, in crosta e la sua millefoglie di patate

Naso raffinato, ciliegia sotto spirito, piccoli frutti rossi e foglia di pepe, teso-croccante, vellutato ed armonico alla bocca, con tannini sapidi, lunga persistenza e ritorno fruttato.

I dessert di Mena

Capitolo dessert: qui Mena dimostra tutto il suo talento fatto di disciplina negli studi, buoni maestri e applicazione. La cura del dettaglio è maniacale, tutto fila alla perfezione secondo il suo modo rigoroso e scientifico di concepire l’arte del dolce.

Dai paccheri al baccalà ai dessert di Marco e Mena: il nuovo menu firmato MaMe

Meringa con namelaka al passion fruit e mango (capolavoro assoluto)

Dalla Sacher Moderna con cioccolato e albicocca, alla Mousse allo yuzu con tè verde e agrumi, dalla Meringa con namelaka al passion fruit e mango (capolavoro assoluto) alla Dacquois al pistacchio e frutti rossi fino, al gettonatissimo Tiramisù a modo nostro

Il servizio in sala

Un servizio spigliato e sorridente coccola l’ospite dal suo arrivo fino al congedo. Giacomo Gigli Caposala, Melanie Labat chef de Rang ed Erica Tomei commis di sala, sono sincronizzati come orologi svizzeri e Marco e Filomena ne vanno giustamente orgogliosi.

MaMe Restaurant
Via Michele Coppino 56 55049 Viareggio (Lu)
Tel +39 0584 345697

© Riproduzione riservata

 
MaMe Restaurant cucina d’autore menu degustazione carta dei vini antipasti gourmet primi piatti creativi secondi di mare e terra dessert d’autoreMarco Merciadri Filomena Vigliotta
 
