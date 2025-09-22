 Sosta gourmet tra una buca e l’altra al Maio Restaurant del Golf Club Tolcinasco

Settembre vede l'apertura del Maio Restaurant Club House all’interno del prestigioso Castello Tolcinasco Golf Club, una delle strutture golfistiche più rinomate d’Italia. Situato a pochi chilometri dal centro di Milano, il progetto porta la firma di Maio Group e nasce con l’intento di offrire a soci e ospiti un’esperienza gastronomica raffinata, capace di inserirsi armoniosamente in un contesto di straordinaria bellezza naturale e architettonica.

Una veduta aerea del complesso del Tolcinasco Golf Club

Restyling e nuova visione per la club house

Il ristorante ha subito un restyling completo, affidato all’architetto Giorgia Longoni, che ha saputo interpretare l’identità di Maio Group in chiave elegante e contemporanea. Gli spazi sono stati ripensati per accogliere non solo momenti conviviali e di relax, ma anche per diventare punto d’incontro, luogo di networking e scenario di eventi speciali.

La sala moderna ed elegante del Maio Restaurant a Tolcinasco

L’obiettivo è stato quello di creare un ambiente raffinato e al tempo stesso accogliente, in grado di trasmettere il carattere del gruppo e di dialogare con la storicità e il fascino del castello.

La visione di Alessandro Maio: dal valore della famiglia al progetto Tolcinasco

«La famiglia è il cuore di tutto - ha affermato il presidente di Maio Group Alessandro Maio durante il cocktail party inaugurale del nuovo ristorante, dopo aver ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile questa nuova apertura - Con mio fratello Massimo siamo cresciuti nel ristorante dei nostri genitori, La Bettola a Carisio, dove abbiamo imparato la cura per il cliente, l’importanza delle materie prime, il valore dell’ospitalità e, soprattutto, lo spirito di adattamento a tutto ciò che ci circonda. Questo è un punto fondamentale per il nostro lavoro».

Alessandro Maio e il general manager di Maio Group Claudio Tronci

«Ogni progetto del Maio Group nasce con l’obiettivo di interpretare il contesto e offrire un’esperienza di qualità autentica, capace di rispettare l’identità del luogo che ci ospita. Lo abbiamo fatto con il Maio Restaurant a Milano e a Roma, valorizzando le terrazze iconiche della Rinascente: una affacciata sul Duomo di Milano e l’altra sui tetti della Città Eterna».

Serata di gala per l'inaugurazione del Maio Restaurant a Tolcinasco

«Lo stesso approccio - aggiunge Maio - guida ora l’apertura del Maio Restaurant Club House qui al Golf Club Tolcinasco. Si tratta di un progetto ambizioso, nato in tempi molto rapidi per garantire la continuità di servizio ai soci, ma che guarda già avanti verso una fase di rinnovamento più ampia nei prossimi mesi».

Il Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano

La seconda fase del progetto, prevista da gennaio 2026, riguarderà invece la ristrutturazione del bar, che diventerà il cuore pulsante della club house. Sarà un ambiente concepito per ospitare incontri informali, occasioni di socialità e momenti di relax, contribuendo a rendere il club ancora più vitale.

Una cucina italiana firmata dallo chef Luca Seveso

La proposta gastronomica porta la firma dell’Executive Chef Luca Seveso, che ha ideato un menù capace di unire i grandi classici della cucina italiana con piatti contemporanei pensati per soddisfare diverse esigenze. Accanto al menù principale, è stato creato anche un menù settimanale dedicato ai golfisti, dinamico e veloce, studiato per chi desidera pranzare in tempi rapidi senza rinunciare alla qualità.

Chef Luca Seveso nella sala del nuovo Maio Restaurant a Tolcinasco

Tra le creazioni dello chef spiccano piatti che interpretano con originalità le radici culinarie del gruppo, come il vitello tonnato accompagnato da giardiniera, misticanza e uova d’aringa, o il tataki di tonno servito con battuto di pomodoro fresco, germogli, olivelle e origano selvatico. Non mancano ricette di pasta fresca come l’agnolotto del Plin con burro (proposto con notevole riscontro positivo anche durante il cocktail inaugurale), salvia e funghi trifolati, oppure le mezze maniche con gallinella di mare e fiori di zucca.

Un'insalata caprese, per un pasto leggero e veloce, ideale per i golfisti

Il polpo barbecue viene proposto in abbinamento a un gazpacho di pomodoro e ciliegie, crema di burrata e pinzimonio di ortaggi, mentre la carne è rappresentata da una Rib-Eye di pezzata rossa polacca accompagnata da patate arrosto, cipollina d’Ivrea e Maionese alla senape e miele.

Il Plin di chef Luca Seveso

L’offerta si completa con insalate, pizze, dolci e un menù dedicato ai bambini, per accogliere famiglie e ospiti di ogni età.

Il tiramisù di Luca Seveso

Lo stile di chef Luca Seveso tra piatti iconici e nuove sfide

«Anzitutto devo essere grato di far parte di un gruppo che ogni giorno affronta sfide su più fronti: dal ristorante gourmet, al catering, fino al self service - ha affermato chef Luca Seveso durante la serata inaugurale - Abbiamo una struttura che ci permette di muoverci in queste direzioni e questo progetto rappresenta la nostra ultima grande sfida, pur arrivando da un’esperienza simile».

Luca Seveso e un suo souschef al lavoro durante l'inaugurazione del Maio Restaurant a Tolcinasco

«In passato, infatti, ho già lavorato come chef al Golf Club di Villa d’Este - continua lo chef - quindi mi ritrovo in un ambiente familiare, che conosco bene. Qui abbiamo semplicemente portato la nostra esperienza, fondata sul valore della materia prima, e l’abbiamo inserita in un contesto dove la richiesta è quella di una cucina semplice e immediata».

Anche un semplice spaghetto al pomodoro diventa un piatto gourmet al Maio Restaurant del Golf Club di Tolcinasco

«Tra i piatti emblematici che abbiamo scelto per l’apertura, non poteva mancare il nostro risotto allo zafferano: un vero classico, che rappresenta non solo la mia cucina, ma anche l’identità dell’azienda. Questo piatto, infatti, è presente nei nostri ristoranti di Milano, Roma, Città del Vaticano e lo sarà anche nelle prossime aperture: fa parte della nostra carta d’identità gastronomica».

Risotto allo zafferano, uno dei piatti che non può mai mancare nel menù di Maio Group

« Nel menù abbiamo voluto proporre anche il vitello tonnato, il filetto di vitello e altri piatti che rappresentano al meglio la nostra cucina e i nostri signature dishes, quelli che ci accompagnano da oltre vent’anni, da quando abbiamo iniziato a Milano. Questi piatti raccontano chi siamo e permettono agli ospiti di conoscerci sin dal primo assaggio».

Il vitello tonnato proposto da Maio Group

La filosofia di Maio Group

Con questa nuova apertura, Maio Group conferma la propria capacità di proporre formati diversi in contesti altrettanto diversi, mantenendo sempre coerenza e attenzione alla qualità. Nato nel 1977 con La Bettola di Carisio, ristorante e hotel in provincia di Vercelli, il gruppo ha saputo crescere nel tempo grazie all’impegno dei fratelli Alessandro e Massimo Maio.

Luca Seveso, Claudio Tronci, Emanuel Stilo del Golf Club Tolcinasco e Alessandro Maio all‘inaugurazione del ristorante all‘interno del Golf Club milanese

Oggi le attività spaziano dal celebre Maio Restaurant a Milano, all’ultimo piano di Rinascente Duomo, fino a Be Steak, a Rho Fiera e alla Rinascente stessa, passando per il Maio Restaurant & Rooftop di Roma, inaugurato nel 2023, e l’Alfa Romeo Caffé e Bistrò di Arese, inaugurato nel 2024. La divisione catering, con oltre mille eventi organizzati ogni anno, testimonia ulteriormente la versatilità del gruppo, che con il nuovo ristorante al Castello Tolcinasco Golf Club amplia ancora la propria presenza.

Claudio Tronci: la partnership tra Maio Group e Golf Club Tolcinasco

«Oggi presentiamo la nuova apertura al Golf Club Tolcinasco - afferma il general manager di Maio Group Claudio Tronci - una partnership nata in modo spontaneo con la famiglia Stilo, proprietaria del club, e in particolare con Emanuel Stilo, presidente del Golf Club. Si tratta di una bella realtà nella quale ci stiamo calando completamente.

Claudio Tronci, general manager di Maio Group

«Il mondo del golf ci affascinava da tempo: apprezziamo la realtà del club e, allo stesso tempo, la possibilità di aprirci a situazioni diverse. Questo nuovo spazio offre ambienti generosi, aree suggestive e sale eventi che si sposano perfettamente con la nostra anima di ristorazione e di catering».

Dettagli di qualità nella sala del Maio Restaurant a Tolcinasco

«Il nostro obiettivo è portare qui la qualità e la passione per il servizio che contraddistinguono il Gruppo Maio, offrendo un’esperienza che unisca ospitalità e attenzione al dettaglio».

Possibilità anche di aperitivi sfiziosi al Maio Restaurant di Tolcinasco

«Ci auguriamo che anche gli ospiti esterni, per i quali il Golf Club è aperto, possano riconoscere e apprezzare questo impegno».

Il Golf Club Tolcinasco è punto di riferimento per gli appassionati di golf milanesi

Il Castello Tolcinasco Golf Club come cornice per eventi aziendali e privati

La collaborazione tra Maio Group e il Castello Tolcinasco Golf Club non riguarda soltanto la ristorazione, ma anche l’organizzazione di eventi. Grazie agli spazi ampi e versatili, che comprendono anche una sala capace di accogliere fino a centocinquanta persone, la struttura si presta a ospitare celebrazioni, meeting aziendali e momenti di team building.

Maio Restaurant all'interno della Club House del Golf Club di Tolcinasco

La location, arricchita dalla presenza di aree verdi, campi da padel, spa, piscina e percorsi dedicati al benessere, diventa così una destinazione ideale anche per attività di mindfulness e per vivere esperienze che uniscono lavoro, relax e sport.

Un percorso del Golf Club Tolcinasco, alle porte di Milano

Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa: eccellenza sportiva e benessere

Il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa è uno dei club più esclusivi e ricercati del Paese. Inaugurato nel 1993 e progettato da Arnold Palmer, uno dei più grandi campioni di sempre, il campo offre trentasei buche, tre percorsi da campionato e nove buche executive, capaci di garantire sempre un gioco vario e interessante.

La Club House del Golf Club Tolcinasco dove ora c'è il Maio Restaurant

Il complesso si sviluppa intorno a un castello del XVI secolo e alla sua corte storica, che conferiscono al luogo un’impronta suggestiva e inconfondibile.

Maio Restaurant rappresneta una grande novità all'interno del Golf Club Tolcinasco

Oltre al golf Milano, il resort offre una splendida piscina, una spa multisensoriale, campi da padel, un pro shop, un putting green e un campo pratica con cinquanta postazioni, coperte e scoperte.

Il nuovo ristorante del Golf Club è già pronto ad accogliere gli ospiti

Un vero paradiso per chi ama lo sport e per chi desidera vivere momenti di benessere e convivialità in una cornice d’eccellenza a pochi minuti dal centro di Milano.