Hotel Eden inaugura “La Tavola del Gusto” con Franco Pepe e grandi chef italiani

È stato il maestro pizzaiolo Franco Pepe di “Pepe in Grani” di Caiazzo (Ce) il primo ospite dell’executive chef Salvatore Bianco nel luminoso e panoramico “Giardino Ristorante” dell’Hotel Eden all’esordio autunnale de “La Tavola del Gusto”. Questo cinque stelle lusso della Dorchester Collection, dalla fine dell’800 è simbolo di ospitalità d’eccellenza e di creatività gastronomica.

La cucina italiana a quattro mani all'Hotel Eden di Roma

Sei appuntamenti con i grandi protagonisti della cucina italiana

Nel nome dell’accoglienza e della convivialità delle tradizionali domeniche in famiglia, in ognuno dei sei appuntamenti previsti, due maestri della cucina si misureranno con il proprio talento per offrire agli ospiti un’esperienza inedita. Declinata in piatti, è frutto di momenti di confronto e sinergia che mostrano inaspettati punti di contatto. Gli stili diversi possono emergere anche nell’alternanza delle portate. I loro menu a quattro mani resteranno in carta per un mese.

Il Giardino Ristorante, cornice esclusiva degli appuntamenti gourmet

Simone Fracassi e gli altri ospiti

Dopo Franco Pepe, domenica 5 ottobre in cucina arriverà Simone Fracassi, macellaio e salumiere toscano, custode della tradizione del Casentino e grande promotore della filiera corta. Nella sua Macelleria Fracassi di Rassina (Ar) seleziona da generazioni carni pregiate e salumi d’autore, con una visione etica del mestiere.

Domenica 9 novembre sarà poi la volta di Peppe Guida, cuoco orgogliosamente autodidatta e patron dell’Antica Osteria Nonna Rosa a Vico Equense (Na). Interprete rigoroso della tradizione campana, è molto apprezzato per la sua cucina di orto e il legame con i piccoli produttori della Costiera Sorrentina.

Peppe Guida

Domenica 7 dicembre sarà ospite Cristiano Piccirillo, erede dell’iconica Antica Friggitoria La Masardona di Napoli. Ambasciatore della pizza fritta napoletana nel mondo, ha saputo innovare la tradizione popolare senza tradirne l’anima.

Domenica 1° febbraio sarà Fabio Cardilio, giovane chef siciliano del ristorante Buatta a Palermo, a proporre la sua cucina territoriale e contemporanea, tra street food rielaborato e piatti della memoria.

Diego Rossi

Sarà infine Diego Rossi, chef e co-fondatore di Trippa a Milano, con la sua proposta di cucina autentica e sostenibile a base del quinto quarto. È noto anche per la sua visione conviviale del mestiere.

Il profilo di Franco Pepe e i suoi piatti iconici

Franco Pepe, titolare dal 2012 di “Pepe in Grani” rappresenta la terza generazione di una famiglia di panificatori. Nominato nel 2019 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è punto di riferimento della pizza contemporanea e laboratorio di ricerca sulle farine e sull’identità gastronomica dell’Alto Casertano.

Alla sua trasferta romana nel “Giardino Ristorante”, gli ospiti hanno potuto degustare una selezione di signature pizza di Pepe, tra cui le pizze Spazio Mare, Scarpetta e Pastiera. A seguire la Pasta alla Nerano o i ravioli capresi con gamberi e pomodorini. Tra i secondi piatti, branzino in guazzetto mediterraneo o braciole ripiene in umido. Il brunch si è concluso con una selezione di dessert.

Franco Pepe e Salvatore Bianco inaugurano La Tavola del Gusto all’Hotel Eden Roma

Salvatore Bianco, executive chef dell’Hotel Eden

Salvatore Bianco, classe ’78, nativo di Torre del Greco, è l’executive chef dell’Hotel Eden dall’aprile 2024. È nella prestigiosa Guida delle Soste e dal 2020 è Ambasciatore del Gusto.

Ha approfondito la sua formazione con Gualtiero Marchesi presso il relais L’Albereta in Franciacorta, e poi a Roma all’Osteria dell’Orso. Per dieci anni è stato a Napoli, dove ha supervisionato l’offerta gastronomica del Romeo Hotel e contribuito all’arrivo della Stella Michelin al ristorante “Il Comandante”.

Appassionato d’arte, definisce la cucina come “l’unica forma d’arte che riesce a far interagire tutti i sensi simultaneamente”. Il suo motto è “avanguardia del passato in cucina”, che riassume la sua filosofia basata sulla logica del contrasto, il legame con il territorio e l’attenzione verso le culture, le memorie e i sapori dei luoghi.

Attento all’equilibrio perfetto tra gusto e nutrizione, propone preparazioni home-made con prodotti di qualità e attenzione a intolleranze e abitudini alimentari.

Hotel Eden, simbolo dell’ospitalità di lusso a Roma

L’Hotel Eden fa parte della Dorchester Collection, che comprende alcune delle più esclusive proprietà di lusso al mondo, in Europa e negli Stati Uniti. Situato a pochi passi da Via Veneto, Piazza di Spagna e Villa Borghese, è considerato un tempio dell’ospitalità e una meta per il turismo enogastronomico internazionale.

L’Hotel Eden, simbolo dell’ospitalità di lusso nel cuore della capitale

Ha ospitato regnanti, dignitari e celebrità. Dopo un importante restyling, ha riaperto nell’aprile 2017 con 98 camere e suite dal design raffinato che coniuga dettagli contemporanei e stile romano autentico.