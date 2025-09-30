Aruba segreta: due ristoranti italiani che raccontano storie di gusto e cuore

Aruba, l’isola felice nei Caraibi: sole, brezza leggera, spiagge bianchissime, mare turchese e… tantissimi ristoranti. Questa piccola ma ricercatissima isola in meno di 200 chilometri quadrati racchiude non uno ma quasi cento mondi: tante sono le nazioni rappresentate dai suoi abitanti e quasi infinite sono le influenze anche culinarie. Fa parte dei Caraibi olandesi ma è vicinissima al Sud America e buona parte della sua offerta è dedicata alla clientela americana. Questo comporta un’offerta culinaria estremamente mixata con piatti talvolta “terrificanti” per noi buongustai.

Nonostante ciò e nonostante possa sembrare quasi un paradosso, ad Aruba ci sono alcuni ristoranti che rappresentano e tutelano la cucina italiana, senza alcun cedimento alla famigerata pizza all’ananas.

Due in particolare - seppur estremamente differenti come posizionamento, arredi, impostazione e motivazioni - si presentano come significativi avamposti della cucina italiana che raccontano e difendono con orgoglio e amore. Stiamo parlando di Italy In The World e di Terrazza Italiana.

Italy in the World: la storia e la passione di Antonio De Palma

Italy In The World è un piccolo ristorante strategicamente posizionato nella via principale della capitale Oranjestad, poco distante dal porto dove attraccano le immense navi da crociera. L’edificio in cui si trova, come si può leggere nella targa esposta all’esterno, è una delle case più antiche dell’isola ed era l’abitazione dei guardiani del faro. Assaporate piatti meticolosamente curati che celebrano i ricchi sapori d’Italia. Ogni piatto racconta una storia, fondendo freschezza e tradizione per creare capolavori culinari.

L'esterno del ristorante Italy In The World ad Aruba

Il proprietario Antonio De Palma è un piemontese legatissimo alla sua terra, nonostante (o forse questo è il motivo) sin da piccolo girasse tra Venezuela e Caraibi perché la sua famiglia si occupava di imprenditoria in campo immobiliare. Tutto è iniziato con l’importazione di ottimi vini italiani che in breve tempo ha reso la sua fiaschetteria un punto di riferimento per gli amanti delle etichette italiane: chi entra al suo interno si trova catapultato in una splendida e ricchissima vineria. Ma i clienti hanno iniziato a chiedergli se insieme al vino potesse servire anche qualche… companatico. Dai primi assaggi di affettati e formaggi italiani (il classico tagliere) ha cominciato lentamente a rispolverare le ricette dei piatti che sua mamma, le zie, la nonna cucinavano nella grande cucina della grande cascina in cui abitavano in Piemonte.

Italy In The World è un indirizzo prezioso per tutti gli italiani

«E così - racconta - una ricetta tira l’altra e la mia fiaschetteria si è trasformata in ristorante. Quello che offro è un menu composto esclusivamente da piatti classici della cucina italiana, soprattutto piemontesi, con qualche rara incursione anche nelle altre regioni. Lo faccio per amore della nostra grande cucina che voglio celebrare nei confronti e con i turisti americani: Aruba è frequentata da moltissimi americani che molto spesso sono italiani di seconda, terza o anche quarta generazione, ai quali non pare vero poter assaggiare piatti di cui nella maggior parte dei casi hanno solamente sentito parlare da loro avi in America».

Lo chef Antonio De Palma

De Palma non cede ai gusti americani ma qualche concessione sugli orari ha dovuto farla: inizia a servire intorno alle cinque del pomeriggio. Ed è a quest’ora che arrivano i primi clienti, a ciascuno dei quali Antonio dedica tempo per raccontare ogni piatto, metodi e ricette talvolta sconosciuti a questa clientela frettolosa (le mega navi non aspettano) ma ansiosa di assaporare forse per l’unica volta nella vita dei piatti veramente italiani, cucinati con l’amore della massaia che prepara il pasto per la propria famiglia. Scorrendo il menu troviamo il vitel tonnè, la pasta alla Norma, l’amatriciana (quella vera), l’ossobuco, la parmigiana, il brasato al Barolo, la bruschetta, ma anche il cioppino (in ligure ciuppin), una zuppa di pesce povera, fatta tradizionalmente con i pesci rimasti invenduti e oggi con i pesci che offrono di giorno in giorno i pescatori. Italy In The World - Wine Room è un indirizzo prezioso per tutti gli italiani, non solo gli oriundi americani, ma anche quelli che vanno in vacanza ad Aruba.

Italy In The World Oranjestraat 2 Oranjestad (Aruba) Tel +297 748 8985

Terrazza Italiana: il gusto italiano a Eagle Beach

Altra zona di Aruba, altra location, altro tutto, tranne l’amore per l’Italia. Siamo a Eagle Beach, una delle spiagge più belle del mondo: due chilometri di sabbia candida e mare turchese, poche palme e qualche palapa (i tradizionali ombrelloni fatti di paglia). Affacciata su questo splendore illuminato da tramonti da favola c’è Terrazza Italiana, creata e gestita dalla vulcanica Mimma Baroncini. Questa terrazza posizionata al terzo piano di una palazzina è una location talmente inusuale per Aruba che, racconta Mimma: «La banca non mi concesse il mutuo per acquistarla, convinta del fallimento certo. E invece dopo anni siamo ancora qui».

La Terrazza Italiana ad Aruba

Mimma ha un passato pluridecennale di lavoro nel campo del turismo (guida, tour operator, responsabile di agenzie di viaggi sia in Italia che all’estero) sino a quando l’ultimo legame personale con l’Italia si è spezzato. Alla morte di suo padre, lei con i bambini piccoli e il compagno hanno deciso di cambiare nazione. «La scelta di Aruba è stata frutto di attente analisi: l’isola ha un clima ottimale perché è fuori dal circuito dei tornado e degli uragani, ha una scuola internazionale ma soprattutto è una nazione sicura e questo per una madre è un elemento importantissimo».

Mimma Baroncini con degli ospiti

Terrazza Italiana è un ristorante gettonatissimo, con un fitto calendario di piccoli eventi, ed è molto amato dagli americani. Per tutti Mimma ha parole gentili ed affettuose, unite alla grande capacità di far sentire ciascuno «a casa». Non a caso nella sua presentazione fa capolino la parola “trattoria”, anche se è molto di più. Per questo i clienti, anno dopo anno, ritornano. Mimma ha molti dipendenti: «Perché - spiega - gli americani amano essere accuditi ed un cameriere ogni tre tavoli da quattro/sei persone è il minimo indispensabile». Terrazza Italiana offre un ricco menu rigorosamente italiano con qualche incursione in più nei gusti americani: per iniziare una vasta scelta di cocktails accompagnati da spiedini di pomodorini e ciliegine di mozzarella; melanzane alla parmigiana e polpette, spaghetti alla carbonara, alla bolognese, linguine ai frutti di mare, petto di pollo alla pizzaiola, e poi burrata e acciughe, caprese con prosciutto di Parma…

Terrazza Italiana offre un ricco menu rigorosamente italiano con qualche incursione in più nei gusti americani

Ma come? Mozzarella, ciliegine e burrata? Da dove arrivano? Dal laboratorio di Mimma! Sembra incredibile ma ad Aruba produce giornalmente questi latticini di cui rifornisce tutti i grandi alberghi. Uno in particolare si fa produrre la burrata al tartufo in quantità esigue ma sufficienti per soddisfare una clientela di altissimo livello. «La cagliata congelata - racconta Mimma - mi arriva direttamente da Sorrento e poi i miei addetti, che sono stati istruiti da esperti campani, la rielaborano e producono queste meraviglie».

Il laboratorio/caseificio di Mimma 1/3 Il furgoncino per le consegne 2/3 La squadra che lavora nel laboratorio/caseificio di Mimma 3/3 Previous Next

Nonostante dei problemi di salute che la affliggono da qualche anno, Mimma è una donna molto felice: con la sua felicità contagiosa e la sua esuberanza sa conquistare il cuore (e il palato) di tutti. Sua figlia Matilde, giovane e molto in gamba, l’aiuta in sala; ha frequentato la scuola internazionale e parla cinque lingue: italiano, inglese, olandese, spagnolo e papiamento, l’idioma locale. È l’ora di godersi il tramonto: una musica soft dal vivo fa da sottofondo a un momento di vero relax. Un bicchiere di vino bianco accompagnato da morbide fette di mozzarella e pomodorini, cui un ciuffetto di basilico dà un tocco ulteriore di italianità.

Terrazza Italiana Paradise Beach Villas Palm Beach (Aruba) Tel +297 561 1699

