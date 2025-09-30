Torino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025

Dal 22 al 26 ottobre 2025 torna il festival Buonissima, giunto alla sua quinta edizione. Il format ideato dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino insieme allo chef Matteo Baronetto cresce ancora: quest’anno il cartellone conta più di 120 appuntamenti, oltre 70 location coinvolte e un parterre di oltre 100 chef italiani e internazionali.

La presentazione di Buonissima

Tra i protagonisti attesi: Rasmus Munk (Alchemist, Copenaghen), Jeremy Chan (Ikoyi, Londra), Josean Alija (Nerua, Bilbao), Yannick Alléno, Carlo Cracco, Moreno Cedroni e Mariella Organi, senza dimenticare il ritorno di Ferran Adrià, leggenda vivente dell’alta cucina.

Tradizione e alta cucina internazionale

Il programma resta fedele alla sua doppia anima: da un lato le piole e i bistrot, cuore popolare e conviviale della città, dall’altro il respiro internazionale del fine dining. Tornano “Metti Torino a Cena”, le cene a quattro mani; “Piolissima”, omaggio alle piole; e l’“Opening Dinner” a Palazzo Madama.

Palazzo Madama a Torino

Novità 2025: lo Chef’s Table, con cene in luoghi insoliti come la Libreria Luxemburg, e il Tram Buonissimo!, che unisce assaggi gourmet al fascino dei tram storici torinesi. Attesa per “A Taste of Alchemist” di Rasmus Munk a Palazzo Saluzzo Paesana e per BistroMania, che porta cinque bistrot catalani in dialogo con la cucina piemontese.

Cibo, Arte e Bellezza

La filosofia resta quella che ha decretato il successo della manifestazione: unire cucina, arte e bellezza. Molte cene si terranno in spazi iconici come le Gallerie d’Italia o il Castello di Rivoli, con menu ispirati a mostre, tra cui quella su Jeff Wall.

Cene speciali in programma a Buonissima

«Gli ingredienti di Buonissima – spiegano gli organizzatori – sono sempre gli stessi: Cibo, Arte e Bellezza. Quest’anno diventano ancora più centrali, con un programma che valorizza Torino e la sua capacità di dialogare con il mondo».

Un evento accessibile e internazionale

Non solo grandi cene e chef-star: Buonissima propone anche format accessibili, dai 30 euro di Piolissima agli eventi esclusivi. In Piazza Castello sorgerà la Casa Buonissima, con talk, showcooking, degustazioni e presentazioni di libri.

Degustazioni, showcooking e divertimento a Buonissima 2025

Progetti della Camera di Commercio di Torino come Maestri del Gusto e Mangèbin, insieme a masterclass e laboratori, arricchiscono il programma. Dopo aver ospitato i The World’s 50 Best Restaurants, Torino conferma il suo ruolo di capitale enogastronomica europea.

Dal vitello tonnato delle piole alle cene immersive dei grandi maestri: Buonissima 2025 è la celebrazione più completa di ciò che significa vivere il cibo tra radici popolari e visioni futuristiche.