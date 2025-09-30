EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 30 settembre 2025  | aggiornato alle 19:45 | 114746 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

a Torino

Torino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025

Dal 22 al 26 ottobre, Torino ospita la quinta edizione di Buonissima, con 120 eventi, 100 chef e location iconiche. Alta cucina e arte, in un festival che celebra il cibo come esperienza culturale e internazionale

di Piera Genta
 
30 settembre 2025 | 17:43

Torino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025

Dal 22 al 26 ottobre, Torino ospita la quinta edizione di Buonissima, con 120 eventi, 100 chef e location iconiche. Alta cucina e arte, in un festival che celebra il cibo come esperienza culturale e internazionale

di Piera Genta
30 settembre 2025 | 17:43
 

Dal 22 al 26 ottobre 2025 torna il festival Buonissima, giunto alla sua quinta edizione. Il format ideato dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino insieme allo chef Matteo Baronetto cresce ancora: quest’anno il cartellone conta più di 120 appuntamenti, oltre 70 location coinvolte e un parterre di oltre 100 chef italiani e internazionali.

Torino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025

La presentazione di Buonissima

Tra i protagonisti attesi: Rasmus Munk (Alchemist, Copenaghen), Jeremy Chan (Ikoyi, Londra), Josean Alija (Nerua, Bilbao), Yannick Alléno, Carlo Cracco, Moreno Cedroni e Mariella Organi, senza dimenticare il ritorno di Ferran Adrià, leggenda vivente dell’alta cucina.

Tradizione e alta cucina internazionale

Il programma resta fedele alla sua doppia anima: da un lato le piole e i bistrot, cuore popolare e conviviale della città, dall’altro il respiro internazionale del fine dining. Tornano “Metti Torino a Cena”, le cene a quattro mani; “Piolissima”, omaggio alle piole; e l’“Opening Dinner” a Palazzo Madama.

Torino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025

Palazzo Madama a Torino

Novità 2025: lo Chef’s Table, con cene in luoghi insoliti come la Libreria Luxemburg, e il Tram Buonissimo!, che unisce assaggi gourmet al fascino dei tram storici torinesi. Attesa per “A Taste of Alchemist” di Rasmus Munk a Palazzo Saluzzo Paesana e per BistroMania, che porta cinque bistrot catalani in dialogo con la cucina piemontese.

Cibo, Arte e Bellezza

La filosofia resta quella che ha decretato il successo della manifestazione: unire cucina, arte e bellezza. Molte cene si terranno in spazi iconici come le Gallerie d’Italia o il Castello di Rivoli, con menu ispirati a mostre, tra cui quella su Jeff Wall.

Torino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025

Cene speciali in programma a Buonissima

«Gli ingredienti di Buonissima – spiegano gli organizzatori – sono sempre gli stessi: Cibo, Arte e Bellezza. Quest’anno diventano ancora più centrali, con un programma che valorizza Torino e la sua capacità di dialogare con il mondo».

Un evento accessibile e internazionale

Non solo grandi cene e chef-star: Buonissima propone anche format accessibili, dai 30 euro di Piolissima agli eventi esclusivi. In Piazza Castello sorgerà la Casa Buonissima, con talk, showcooking, degustazioni e presentazioni di libri.

Torino capitale enogastronomica: torna il festival Buonissima 2025

Degustazioni, showcooking e divertimento a Buonissima 2025

Progetti della Camera di Commercio di Torino come Maestri del Gusto e Mangèbin, insieme a masterclass e laboratori, arricchiscono il programma. Dopo aver ospitato i The World’s 50 Best Restaurants, Torino conferma il suo ruolo di capitale enogastronomica europea.

Dal vitello tonnato delle piole alle cene immersive dei grandi maestri: Buonissima 2025 è la celebrazione più completa di ciò che significa vivere il cibo tra radici popolari e visioni futuristiche.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Buonissima Torino 2025 festival gastronomico chef internazionali alta cucina tradizione piemontese piole Torino arte e cibo eventi enogastronomici cucina stellata capitale enogastronomicaRasmus Munk Jeremy Chan Josean Alija Yannick Alléno Carlo Cracco Moreno Cedroni e Mariella Organi Ferran Adrià
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Doumix
Consorzio Asti DOCG
Julius Meiln
Pane Nostrum
Doumix
Consorzio Asti DOCG
Julius Meiln
Pane Nostrum
Foddlab
Allegrini

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 