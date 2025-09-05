EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 05 settembre 2025  | aggiornato alle 19:16 | 114275 articoli pubblicati

Salomon Food World
Rational
Rational

Concorso

Una Mole di Panettoni 2025: Torino torna a raccontare il panettone artigianale

La 14ª edizione di Una Mole di Panettoni torna a Torino dal 28 al 30 novembre con una novità: la categoria dedicata al Panettone al cioccolato. Trenta maestri lievitisti in gara per celebrare l’eccellenza artigianale

di Redazione Italia a Tavola
 
05 settembre 2025 | 16:58

Una Mole di Panettoni 2025: Torino torna a raccontare il panettone artigianale

La 14ª edizione di Una Mole di Panettoni torna a Torino dal 28 al 30 novembre con una novità: la categoria dedicata al Panettone al cioccolato. Trenta maestri lievitisti in gara per celebrare l’eccellenza artigianale

di Redazione Italia a Tavola
05 settembre 2025 | 16:58
 

Dal 28 al 30 novembre l'Hotel Principi di Piemonte Torino ospiterà la 14ª edizione di Una Mole di Panettoni, appuntamento di riferimento per la valorizzazione del panettone artigianale e dei grandi lievitati italiani. La manifestazione, ormai punto fermo del calendario enogastronomico nazionale, rappresenta una vetrina d’eccellenza per maestri pasticceri e lievitisti provenienti da tutta la Penisola.

Una Mole di Panettoni 2025: Torino torna a raccontare il panettone artigianale

Torna a Torino Una Mole di Panettoni a fine novembre

Panettone al cioccolato: la nuova categoria del concorso

L’edizione 2025 introduce una novità importante: l’inserimento della categoria dedicata al Panettone al Cioccolato, accanto alle tradizionali varianti del Panettone Scuola piemontese, Panettone Scuola milanese e Panettone Creativo. Questa scelta riflette le nuove tendenze del settore dolciario, sempre più orientato a interpretazioni moderne di un dolce simbolo del Natale.

Trenta maestri lievitisti in gara

Saranno 30 i maestri lievitisti selezionati da diverse regioni italiane, dalla Campania al Piemonte, dalla Toscana alla Sicilia, passando per Liguria e Marche. I loro panettoni verranno giudicati da una giuria di sette professionisti del settore, chiamata a esprimere un punteggio da 1 a 10 su parametri precisi, in totale anonimato per garantire trasparenza e imparzialità.

Una Mole di Panettoni 2025: Torino torna a raccontare il panettone artigianale

Panettoni da tutta Italia a 'Una Mole di'

Un viaggio attraverso l’Italia del panettone

«L’arte pasticcera regionale comincia a disegnare una nuova geografia. A ‘Una Mole di’ tutti potranno compiere un viaggio gourmet attraverso l'Italia del panettone: scoprire i segreti dei pasticceri, degustando, appagando i sensi e conoscendo da vicino il nostro ricco patrimonio agroalimentare - affermano le due fondatrici, Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano di Dettagli Eventi - Il panettone ha visto una notevole espansione negli ultimi anni, attirando l'attenzione di tanti, soprattutto delle nuove generazioni. La sfida è conquistare soprattutto i giovani con l’estetica e l’alta qualità della creazione».

Una Mole di Panettoni 2025: Torino torna a raccontare il panettone artigianale

Il panettone al cioccolato è la novità 2025 di 'Una Mole Di'

Torino capitale del panettone artigianale

Con la sua storicità e il crescente successo di pubblico, la manifestazione rafforza il ruolo di Torino come capitale del panettone artigianale, capace di accogliere pasticceri, appassionati e curiosi in un percorso che unisce degustazione, cultura gastronomica e valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano. Per maggiori dettagli si può consultare il sito dell'evento.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Una Mole di Panettoni panettone artigianale panettone al cioccolato panettone tradizionale panettone creativo maestri lievitisti grandi lievitati evento enogastronomico Torino 2025 dolce natalizioLaura Severi Matilde Sclopis
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Cavicchioli
Lesaffre
Bord Bia
Beer and Food
Cavicchioli
Lesaffre
Bord Bia
Beer and Food
Julius Meiln
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 