Una Mole di Panettoni 2025: Torino torna a raccontare il panettone artigianale

Dal 28 al 30 novembre l'Hotel Principi di Piemonte Torino ospiterà la 14ª edizione di Una Mole di Panettoni, appuntamento di riferimento per la valorizzazione del panettone artigianale e dei grandi lievitati italiani. La manifestazione, ormai punto fermo del calendario enogastronomico nazionale, rappresenta una vetrina d’eccellenza per maestri pasticceri e lievitisti provenienti da tutta la Penisola.

Torna a Torino Una Mole di Panettoni a fine novembre

Panettone al cioccolato: la nuova categoria del concorso

L’edizione 2025 introduce una novità importante: l’inserimento della categoria dedicata al Panettone al Cioccolato, accanto alle tradizionali varianti del Panettone Scuola piemontese, Panettone Scuola milanese e Panettone Creativo. Questa scelta riflette le nuove tendenze del settore dolciario, sempre più orientato a interpretazioni moderne di un dolce simbolo del Natale.

Trenta maestri lievitisti in gara

Saranno 30 i maestri lievitisti selezionati da diverse regioni italiane, dalla Campania al Piemonte, dalla Toscana alla Sicilia, passando per Liguria e Marche. I loro panettoni verranno giudicati da una giuria di sette professionisti del settore, chiamata a esprimere un punteggio da 1 a 10 su parametri precisi, in totale anonimato per garantire trasparenza e imparzialità.

Panettoni da tutta Italia a 'Una Mole di'

Un viaggio attraverso l’Italia del panettone

«L’arte pasticcera regionale comincia a disegnare una nuova geografia. A ‘Una Mole di’ tutti potranno compiere un viaggio gourmet attraverso l'Italia del panettone: scoprire i segreti dei pasticceri, degustando, appagando i sensi e conoscendo da vicino il nostro ricco patrimonio agroalimentare - affermano le due fondatrici, Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano di Dettagli Eventi - Il panettone ha visto una notevole espansione negli ultimi anni, attirando l'attenzione di tanti, soprattutto delle nuove generazioni. La sfida è conquistare soprattutto i giovani con l’estetica e l’alta qualità della creazione».

Il panettone al cioccolato è la novità 2025 di 'Una Mole Di'

Torino capitale del panettone artigianale

Con la sua storicità e il crescente successo di pubblico, la manifestazione rafforza il ruolo di Torino come capitale del panettone artigianale, capace di accogliere pasticceri, appassionati e curiosi in un percorso che unisce degustazione, cultura gastronomica e valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano. Per maggiori dettagli si può consultare il sito dell'evento.