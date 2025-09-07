EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 07 settembre 2025

Costardi Bros: un menu interamente a base di riso per il compleanno del ristorante

I Costardi Bros celebrano 18 anni con In Rice We Trust, un menu di 8 portate dedicato al riso. Tra tradizione e innovazione, piatti iconici e nuove creazioni celebrano Vercelli e il risotto come simbolo identitario

di Giulia De Sanctis
 
07 settembre 2025

Costardi Bros: un menu interamente a base di riso per il compleanno del ristorante

I Costardi Bros celebrano 18 anni con In Rice We Trust, un menu di 8 portate dedicato al riso. Tra tradizione e innovazione, piatti iconici e nuove creazioni celebrano Vercelli e il risotto come simbolo identitario

di Giulia De Sanctis
07 settembre 2025 | 12:30
 

Christian e Manuel Costardi, conosciuti come Costardi Bros, hanno costruito la loro carriera intorno a un ingrediente, il riso, che più di ogni altro racconta il territorio di Vercelli. Cresciuti tra le mura dell’albergo-ristorante dei nonni, l’Hotel Cinzia, nel 2007 hanno scelto di rivoluzionare quel luogo, trasformandolo in un laboratorio di ricerca gastronomica fedele alle radici ma con lo sguardo al futuro. Da allora, sotto l’insegna Christian e Manuel, hanno imposto una cucina identitaria che ha fatto del risotto un’icona contemporanea e che quest’anno festeggia 18 anni.

Costardi Bros: un menu interamente a base di riso per il compleanno del ristorante

La sala interna di Christian e Manuel

In Rice We Trust: il menu celebrativo dedicato al riso

Per festeggiare, i fratelli Costardi hanno ideato un menu celebrativo: In Rice We Trust (otto portate, 135 euro), disponibile fino a fine 2025 con variazioni stagionali. Si tratta di un percorso interamente dedicato al riso, dall’antipasto al dolce, pensato come una sorta di “compleanno gastronomico” che segna il passaggio alla maturità del locale.

Costardi Bros: un menu interamente a base di riso per il compleanno del ristorante

Christian e Manuel Costardi (foto Marco Varoli)

Dall’antipasto al dessert: otto portate di creatività

Il menu gioca con consistenze e lavorazioni differenti: si parte dal tofu di riso, ottenuto dopo aver estratto l’amido, con tuorlo d’uovo e katsuobushi di vitello, per arrivare a una selezione di risotti che esplorano mantecature differenti: dal RisotTriglia, mantecato con il fondo del pesce, al Risaia su Socarrat, ispirato alla paella spagnola ma realizzato con il riso Carnaroli e un fondo di volatili che permette di replicare la tipica crosticina.

Il percorso prosegue con il risotto Burro, salvia e lime, l’immancabile Costardi’s Condensed Taglio Sartoriale con crema di Grana Padano, induzione di birra e polvere di caffé e Futuro di Panissa - quella vercellese, diversa dalla versione novarese e ligure! .

I dessert a base di riso: tra memoria e innovazione

Si arriva infine ai dessert, sempre a base di riso: panna cotta con riso croccante e caramellato, che ricorda il riso soffiato della colazione, e una nuova creazione: la lattina Costardi’s Condensed Desserts/Stressed con riso Selenio aromatizzato alla vaniglia e limone, mantecato al cioccolato bianco e accompagnato da caviale.

Costardi Bros: un menu interamente a base di riso per il compleanno del ristorante

Panna cotta con riso croccante e caramellato

I Costardi Bros come ambasciatori del risotto

«L’obiettivo per il futuro di Christian e Manuel è continuare a fare del ristorante un punto di riferimento, un vero e proprio tempio del riso» afferma Manuel Costardi.

Costardi Bros: un menu interamente a base di riso per il compleanno del ristorante

Costardi’s Condensed Desserts/Stressed

«Se pizza e pasta hanno ormai conquistato il mondo, il risotto resta un piatto autenticamente italiano, radicato soprattutto in Piemonte, Lombardia e Veneto. Per questo noi Costardi vogliamo rafforzare ancora di più la loro immagine di ambasciatori del riso, portando avanti una storia di famiglia che da 18 anni intreccia tradizione e innovazione».

Christian & Manuel
Corso Magenta 71 13100 Vercelli
Tel +39 0161 253585

© Riproduzione riservata

 
