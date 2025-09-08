PedrAmare, vista mare e cucina vera di territorio tra Alghero e Bosa

Sarà perché, vedere da qui il sole che tramonta a capo Caccia, rendendo dorati cielo e mare, è una delle immagini più belle della Sardegna. O perché la scogliera fra Alghero e Bosa è uno dei tratti di costa più selvaggi e indimenticabili dell’isola. Per non parlare della natura incontaminata, tanto che in questo territorio hanno ricominciato a nidificare i grifoni (Gyps fulvus): un valore naturalistico inimmaginabile per chi è attento all'ambiente. Insomma, a PedrAmare il paesaggio gioca certamente le sue carte migliori per farne una delle mete più frequentate della Sardegna.

Tramonto da PedrAmare

Un luogo sospeso tra mare e macchia dove vince anche la cucina

Ma se fino a qualche anno fa il ristorante, proprio per la sua posizione a terrazza sul mare, era diventato fra i più ricercati per i matrimoni e gli eventi, da tempo la vera motivazione per andarci è ormai la cucina: autenticamente di territorio (di mare e di terra) e dove i piatti si esaltano per il gusto e la ricchezza delle proposte. Il tutto a 10 minuti da Alghero in auto. Qui la tecnica è utilizzata al meglio e non sconfina mai per sovrastare o correggere la qualità della materia prima. PedrAmare è una garanzia di sapori veri, quelli che non lasciano dubbi e non richiedono interpretazioni.

PedrAmare, sullo sfondo Capo Caccia

Paliamo di una struttura che sembra quasi un nido protetto per buongustai, collocato fra 140 ettari di macchia mediterranea e la scogliera, tra le curve di una delle strade panoramiche più belle del Mediterraneo, forse del mondo. Certo ci sono la vista stupenda, la natura incontaminata e le acque verde azzurro a fare da scenario, ma se non ci fosse una qualità anche a tavola, forse PedrAmare sarebbe rimasto solo un bel posto. E qui l’ambiente non è solo scenografia: è parte dell’esperienza, specialmente all’ora del tramonto, quando tutto l’anno si può godere dello spettacolo, sia dalle sale interne che dal grande porticato-terrazza, chiuso con ampie vetrate, davanti a piatti invitanti e assolutamente coerenti con il contesto in cui ci trova. Il tutto per almeno 200 posti interni e più di 150 all'aperto, parcheggi senza problemi e un prezzo medio sui 50 euro.

Interno di PedrAmare

Dal recupero rurale a ristorante di ottima cucina e suite

Nato dalla ristrutturazione di alcuni fabbricati di supporto all’attività pastorale, il ristorante PedrAmare è perfettamente integrato nell’ambiente e utilizza dei vecchi casolari in pietra dove recentemente sono state realizzate anche 5 suite, molto riservate, con materiali naturali e, ovviamente, con vista mare, che ampliano l’attività della location.

Una suite, PedrAmare 1/6 Vista mare da una suite, PedrAmare 2/6 Una suti, PedrAmare 3/6 l'ingresso di una suite, PedrAmare 4/6 Bagno di una suite, PedrAmare 5/6 Suite, PedrAmare 6/6 Previous Next

L’atmosfera della struttura è accogliente e ricercata senza alcuna ostentazione, grazie anche ad un servizio accurato e attento a non invadere mai la privacy degli ospiti. A guidare la struttura (associata a Ristoranti regionali Cucina doc) c’è da Silvia Carta Mantiglia, laurea in economia e commercio, da sempre appassionata di cucina e innamorata della sua terra.

Silvia Carta Mantiglia, in primo piano, e lo staff di PedrAmare

Nel 2003 la famiglia di Silvia iniziò il recupero di una costruzione rurale di proprietà e cinque anni diede il via a PedrAmare: prima come servizio bar a cui nel 2010 si aggiunse una griglieria e nel 2011 il ristorante à la carte. Ultimamente è stato dismesso il bar per puntare solo sulla cucina e sulle nuove camere.

La cucina: territorio, tecnica, attenzioni al gusto autentico

Siamo a pochi muniti da Alghero, ma in territorio di Villanova, un borgo ancora legato alle tradizioni isolane che si ritrovano anche a tavola, dalle scontate aragoste (qui è il loro regno) al porcetto, passando per tutti i pesci meno comuni o le proposte dell’orto e degli allevamenti. L’attenzione alla qualità e alla freschezza degli ingredienti maniacale: il pesce viene selezionato ogni giorno dai mercati locali, mentre le verdure e le erbe aromatiche provengono da fornitori che garantiscono prodotti freschi e biologici. E da non sottovalutare la carta dei vini che non in cui c’è ovviamente uno spazio ben selezionato a quelli sardi.

Mare e orto, ma anche entroterra

Mare e orto guidano la carta: crudi, agrumi, erbe di macchia; in stagione, spazio a crostacei e piccoli pelagici locali. La filiera corta resta il perno editoriale della proposta. Ogni piatto è davvero una sinfonia di sapori autentici, a partire dalla Fregula PredAmare (fra le più ricche e gustose con cozze, vongole e verdurine) o la Pescatrice alla catalana, assolutamente da non perdere per la consistenza della carne cotta a vapore. E ancora, il Carpaccio di pesce spada, marinato in agrumi e erbe aromatiche che rendono la carne tenera e piacevolissima; la Tartare di tonno, condita con un tocco di olio d’oliva extravergine e sale marino o il Branzino alla griglia con spinacino, patate e maio al limone che farà ricredere chi è stanco del “solito” branzino che si può trovare ovunque.

Aragosta, PedrAmare 1/4 Fregula PedrAmare 2/4 Crudi, PedrAmare 3/4 antipasti, PedrAmare 4/4 Previous Next

Ma l’elenco dei piatti sfiziosi e che si ha voglia di mangiare con la certezza della qualità e del gusto come ci si aspetta, rispettoso della tradizione, ma con lavorazioni contemporanee, è molto lungo e prevede, fra gli altri, i Tagliolini al nero di seppia con gamberi e zucchine, i Ravioli di ricotta e spinaci con salsa di pomodoro fresco e i Colurgiones con crema di ovinfort (un imperdibile formaggio ovino che va oltre l’idea del percorino), radicchio e granella di noci.

Il connubio vista e cibo a PedrAmare

Stesso discorso si può fare per i piatti a base di carni esclusivamente di animali allevati nel territorio che seguono la migliore tradizione sarda rivisitata dalla fantasia della cucina. Dalla salsiccia di Villanova al prosciutto di Desulo, dalla Cotoletta di pollo all’immancabile Porceddu da latte, senza dimenticare agnelli e animali da cortile.

A PedrAmare la sceonografia è nel piatto

PedrAmare, in pratica, non vive di sola vista: qui territorio e cucina coincidono. Il tramonto su Capo Caccia è scenografia, nel piatto c’è la sostanza che resta e che ti da la certezza di essere in Sardegna.