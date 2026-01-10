Dove il sole dell’Alto Adige incontra il lusso che funziona (davvero)

Ci sono hotel che puntano sull’effetto wow. E poi ci sono quelli che lavorano di sostanza, giorno dopo giorno, costruendo un’esperienza che regge alla prova del tempo, delle stagioni e - soprattutto - degli ospiti che ci ritornano. Lo Chalet Mirabell di Avelengo (Bz), appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Un cinque stelle che non ha bisogno di urlare il proprio status, perché lo dimostra con numeri, spazi, organizzazione e una visione chiara dell’ospitalità alpina contemporanea.

La vista spettacolare sulle Dolomiti dalla piscina dello Chalet Mirabell

Ed è probabilmente questo il motivo per cui, stagione dopo stagione, riesce a intercettare un pubblico internazionale esigente, senza perdere appeal per la clientela italiana più attenta. In altre parole: un cinque stelle che funziona perché sa esattamente cosa vuole essere. E lo fa senza sbavature. Il primo vantaggio di questo hotel è la posizione. Avelengo, sull’altopiano che domina Merano, è una delle zone più soleggiate dell’Alto Adige. Qui lo Chalet Mirabell gioca una carta decisiva: esposizione piena, panorama aperto e altitudine ideale (circa 1.300 metri) che garantiscono luce, aria e viste spettacolari sulle montagne circostanti, dal Gruppo di Tessa alle Alpi Sarentine. Uno scenario reale, non uno slogan da brochure, che accompagna l’ospite dal risveglio alla sera.

Una struttura pensata per vendere qualità, non compromessi

Lo Chalet Mirabell è un 5 stelle che ha scelto di non avere “camere minori”. La struttura conta circa 70 unità abitative tra camere, suite e chalet privati, tutte di dimensioni generose e tutte con vista panoramica. Le metrature parlano chiaro: molte camere superano i 40-50 mq, mentre le suite e le ville private spingono ancora più in alto l’asticella, con terrazze ampie, zone living e, in alcuni casi, sauna o piscina privata. Il risultato è semplice, ma strategico: ogni stanza è vendibile come prodotto alto di gamma. Nessun effetto downgrade, nessuna delusione da “camera meno fortunata”. In termini di percezione del valore, è una scelta che paga.

Una delle stanze dello Chalet Mirabell Una delle stanze dello Chalet Mirabell La vista da una delle stanze dello Chalet Mirabell Vista dalla stanza all'Hotel Chalet Mirabell di Avelengo Un dettaglio di una stanza dello Chalet Mirabell

Design alpino contemporaneo e cura dei dettagli

Legno, pietra, vetro, grandi vetrate: lo stile è quello dell’alpino contemporaneo, caldo ma pulito, con una continuità visiva costante tra interno ed esterno. La cura dei particolari è evidente, ma mai ostentata. È quel tipo di lusso che non stanca e non invecchia, perché non segue mode urlate.

Dimensioni e struttura Categoria : 5 stelle

: 5 stelle Camere, suite e chalet : circa 70 unità abitative

: circa Tipologie :

: Camere superior e deluxe

Suite panoramiche

Chalet e ville private con sauna e/o piscina privata

Superfici: camere ampie, molte oltre i 40–50 mq, suite ben oltre Qui non esistono “camere tappabuchi”: tutte sono vendibili come camere top, perché la vista è sempre protagonista.

Lusso privato: la Bergvilla del Mirabell

Per chi cerca il massimo del lusso, l’Hotel Chalet Mirabell offre in particolare le esclusive Bergvillen, oasi private immerse nella natura. La Villa Premium Forest è una delle più esclusive, con oltre 300 mq di spazio privato, piscina riscaldata, sauna finlandese, area fitness e un'ampia zona living con caminetto. Si può anche avere a disposizione uno chef privato e godere di cena gourmet direttamente nella villa.

Una Bergvilla del Mirabell

Il vero baricentro dell’hotel è l’area wellness

Qui non c'è una spa di contorno, ma un complesso da circa 6.000 metri quadrati, tra i più articolati e apprezzati dell’Alto Adige. Qui il benessere non è un optional, è un progetto strutturato.

La sauna dello Chalet Mirabell

Piscine interne ed esterne riscaldate, una infinity pool panoramica, zone relax tematiche, saune panoramiche, bagno turco e - ovviamente d’estate - un laghetto naturale balneabile che è diventato uno degli elementi iconici della struttura. Non scenografia, ma spazio vivo, usato, fotografato e ricordato dagli ospiti.

La piscina con vista dello Chalet Mirabell

La scelta più intelligente, però, è organizzativa: la separazione netta tra area adults only e aree family. Una divisione chiara, funzionale, che evita frizioni e alza la qualità dell’esperienza per tutti. Chi cerca silenzio e relax lo trova. Chi viaggia con bambini non si sente fuori posto. E per ognuno ci sono spa dedicate.

Un'esperienza unica: la Banya Siberiana

Fra le molte esperienze che si possono provare nella spa c'è la banya siberiana, un'antica tradizione russa che combina il bagno di vapore caldo con un massaggio fatto con rami di betulla o eucalipto, che intensificano il calore e rilassano i muscoli. E, per chi è davvero coraggioso, una doccia fredda (sarebbe previsto rotolarsi nella neve..) seguirà il trattamento, donando una sensazione di rinascita.

Il rituale della banya siberiana all'Hotel Chalet Mirabell

Trattamenti di bellezza: fatti coccolare dalla montagna

C'è poi tutta l'area della bellezza che non è solo una questione estetica, ma un viaggio sensoriale. Per un trattamento corpo, il massaggio con i pistilli di erbe alpine è un’esperienza che fa sentire come nuovo. I pistilli caldi, utilizzati per stimolare la muscolatura e i flussi energetici, sono l’ideale per chi ha fatto attività fisica durante il giorno, come sci o escursioni. Se si desidera un po' di detossinazione, ci sono i trattamenti viso e corpo che sfruttano i poteri delle erbe alpine, del miele, delle mele, dell'uva e del fieno per purificare la pelle, sciogliere le tensioni e donare una pelle più tonica e luminosa.

Relax assicurato all'Hotel Chalet Mirabell

Cucina di classe e carta dei vini che accompagna (non fa scena)

Sul fronte gastronomico, lo Chalet Mirabell mantiene una linea coerente con il resto dell’offerta. Cucina di classe, basata su materie prime di qualità, stagionalità e una solida identità altoatesina, con aperture mediterranee ben calibrate. Qui non si gioca alla ristorazione spettacolo: si punta su una proposta che convince nel tempo, dalla colazione - molto apprezzata - alla cena. E anche il trattamento è interessante: per pranzo, per chi non è fuori dall’hotel, c’è un buffet che può rivaleggiare con la colazione per varietà dell’offerta.

Il ristorante dello Chalet Mirabell

La carta dei vini è ampia, ragionata, con una forte rappresentanza dell’Alto Adige e un’apertura decisamente importante verso grandi etichette italiane e internazionali. Non una lista da esibizione, ma una carta che punta. Valorizzare la cucina e che viene gestita con competenza in sala. Anche questo, per un cinque stelle, non è affatto scontato.

Famiglie sì, ma con metodo

Lo Chalet Mirabell dimostra che family friendly non significa abbassare il livello. Kids club, cinema per bambini, piscine con giochi e scivoli, attività organizzate: tutto è pensato per accogliere le famiglie senza snaturare l’identità premium della struttura. Anche qui, la parola chiave è separazione degli spazi, non sovrapposizione forzata. È una scelta che funziona sul mercato e nelle recensioni, perché intercetta due target spesso difficili da far convivere: coppie alto spendenti e famiglie esigenti.

Le famiglie sono le benvenute all'Hotel Chalet Mirabell Hotel Chalet Mirabell, paradiso per i bambini Diversi i divertimenti per i bambini all'Hotel Chalet Mirabell Scivoli acquatici all'Hotel Chalet Mirabell Il kidsclub dell'Hotel Chalet Mirabell ha diverse attività per i più piccoli

Adrenalina e divertimento sulle piste da sci, a pochi minuti, di Merano2000

Soggiornare al Mirabell non è però solo relax e benessere. Questa condizione si può alternare anche con l’adrenalina sugli sci a momenti di autentico relax. Le soleggiate piste di Merano2000 sono proprio a due passi dall’hotel, pronte ad accogliere sciatori e snowboarders per giornate di puro divertimento sulla neve. Grazie alla formula ski in - ski out, gli amanti degli sport invernali possono così essere i primi a lasciare la propria traccia sulle piste perfettamente battute: 40 km di discese panoramiche a viste spettacolari sul gruppo dell’Ortles e sulle Dolomiti, uno snowpark per freestyler, il brivido dell’Alpin Bob (1,1 km tra curve e dossi nel bosco), funpark e aree gioco per i più piccoli e tracciati dedicati a fondo, ciaspolate e nordic walking.

Manuel Ferrigato Sciare sulle piste di Merano 2000

Tra i tanti i plus dedicati - come deposito sci e scarponi, e sconti su noleggio attrezzatura - l’hotel mette a disposizione uno ski shuttle privato e gratuito per raggiungere gli impianti in pochi minuti. E se lo sci non basta, o non interessa, perché non provare una escursione con lama e alpaca? Qui la montagna è anche gioco, e le risate sono garantite!

Perché funziona sul mercato Posizione soleggiata e panoramica, vendibile tutto l’anno

Camere tutte ampie e con vista

Spa tra le più complete dell’Alto Adige

Separazione intelligente degli spazi

Cucina e vini all’altezza del posizionamento

Identità chiara, senza forzature di marketing

Un modello di lusso alpino che guarda avanti

In un panorama turistico dove il termine “lusso” viene spesso abusato, lo Chalet Mirabell rappresenta un caso concreto di lusso autentico, fatto di spazio, silenzio, luce, organizzazione e servizio. Un hotel che non cerca di stupire con effetti speciali, ma che convince con una proposta solida, coerente e ben governata. Qui non siamo nel classico “hotel carino in montagna”. Qui siamo davanti a un prodotto turistico maturo, con una proposta chiara, investimenti visibili e un posizionamento che guarda avanti. Lo Chalet Mirabell gioca la partita del lusso autentico alpino, senza urlarlo, ma dimostrandolo metro dopo metro.