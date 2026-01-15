Sulla costa selvaggia di Mauritius un resort (di lusso) cambia pelle

Constance Le Chaland «sarà un luogo dove la natura si percepisce intensamente, dove il tempo rallenta e dove è possibile riconnettersi». È una frase, quella pronunciata da Jean-Jacques Vallet, ceo di Constance Hospitality, che dice molto dell’idea di ospitalità che accompagnerà questo indirizzo della costa sud-orientale di Mauritius nei prossimi anni. Oggi l’hotel opera sotto il marchio Anantara, ma dal 5 febbraio entrerà ufficialmente nell’universo di Constance Hotels & Resorts, segnando un passaggio di gestione che promette di ridefinire l’identità della struttura e il suo ruolo nel panorama alberghiero dell’isola.

Che cosa sapere su Mauritius Mauritius è un’isola dell’Oceano Indiano situata a est del Madagascar, crocevia naturale tra Africa, Asia ed Europa. È conosciuta per le sue spiagge di sabbia chiara, le lagune protette dalla barriera corallina e un entroterra verde fatto di piantagioni di canna da zucchero, colline e parchi naturali. La sua storia coloniale (olandese, poi francese e infine britannica) ha lasciato un’eredità culturale composita, visibile nella lingua, nella cucina e nelle tradizioni. Oggi Mauritius è una destinazione apprezzata per l’ospitalità di alto livello, il clima tropicale tutto l’anno e un equilibrio raro tra natura, mare e identità locale.

Un passaggio di gestione che nasce da una visione condivisa

L’accordo siglato fra Constance Hospitality e Currimjee Group, storico gruppo mauriziano proprietario dell’hotel attraverso Iko Hotel Ltd, nasce da una visione condivisa e da una conoscenza profonda del territorio. Constance porta in dote un’esperienza costruita negli anni tra Mauritius, Maldive e Seychelles, con resort che hanno fatto della misura, dell’ascolto e della coerenza con il luogo i loro tratti distintivi.

Una delle camere del Constance Le Chaland

«Siamo onorati della fiducia che Currimjee Group ha riposto in noi» ha proseguito Vallet, sottolineando come Le Chaland rappresenti un’aggiunta naturale al portafoglio del gruppo, pensata per chi cerca un rapporto più diretto e meno artificiale con l’ambiente che lo circonda.

La costa sud-orientale, un’altra idea di Mauritius

Il contesto, d’altronde, aiuta. Le Chaland si trova lungo la costa sud-orientale dell’isola, in una delle aree ancora meno toccate dallo sviluppo turistico intensivo. Qui l’oceano ha un carattere più selvaggio, le spiagge sono ampie e protette, il paesaggio alterna dune, vegetazione costiera e scorci che cambiano continuamente con la luce e con il vento. È una parte di Mauritius che invita a rallentare, a camminare, a osservare, lontano dalle zone più affollate del nord e dell’ovest.

La vista da uno dei ristoranti del Constance Le Chaland

Spazi, cucina e benessere: l’esperienza Constance Le Chaland

L’hotel è stato progettato per inserirsi in questo scenario senza forzature, con un’architettura discreta, percorsi morbidi e spazi che dialogano con l’esterno. Le 170 camere, suite e ville sono distribuite in modo da preservare la sensazione di apertura e di privacy, mentre l’offerta si articola attorno a otto ristoranti e bar, due piscine - una a sfioro e una da 25 metri - e una spa con sette cabine, comprese quelle all’aperto. La proposta gastronomica guarda al territorio e alle sue materie prime, con una cucina che punta sulla precisione più che sull’effetto, affiancata da una cultura del vino che da sempre distingue Constance.

Che cosa sapere su Constance Hotels & Resorts Constance Hotels & Resorts è un gruppo alberghiero mauriziano con una collezione di nove resort fra Mauritius, Seychelles, Maldive, Madagascar e Rodrigues, oltre a tre campi da golf - due a Mauritius e uno alle Seychelles. Nel tempo Constance ha scelto contesti di forte carattere naturale, lavorando per preservarli e valorizzarli con strutture pensate per dialogare con l’ambiente. Gastronomia e vino sono pilastri dell’esperienza: il gruppo conta circa 90 sommelier attivi nelle sue proprietà, a sostegno di una cultura enologica solida e riconosciuta. Il benessere è affidato alle Constance Spa, presenti in ogni resort, con percorsi che integrano trattamenti, movimento e nutrizione. A completare l’offerta, il sister brand C Resorts, pensato per viaggiatori in cerca di esperienze più libere e contemporanee.

Centrale è anche il tema del benessere, inteso come equilibrio complessivo e non come semplice parentesi. La già citata spa diventa così un luogo che accompagna il soggiorno, integrando trattamenti, movimento e attenzione al ritmo personale dell’ospite. Un approccio coerente con la filosofia “True by Nature” del gruppo, che mette al centro il rispetto dell’ambiente e delle comunità locali, senza proclami ma con scelte concrete e di lungo periodo.

Una delle due piscine del Constance Le Chaland

Dal 5 febbraio, come detto, Constance Hospitality assumerà la gestione completa della struttura, con l’obiettivo di posizionare Constance Le Chaland nella fascia luxury del brand, accanto a nomi ormai riconosciuti come Belle Mare Plage, Moofushi ed Ephelia.

Se le premesse saranno confermate, Le Chaland potrà diventare uno dei nuovi riferimenti dell’ospitalità mauriziana, non per stupire a ogni costo, ma per offrire un’idea di lusso che passa dal silenzio, dal paesaggio e da un senso di coerenza sempre più raro da trovare.