Il “figlio del vento” torna protagonista: a Torbole la Festa del Broccolo

Lo hanno ribattezzato “il figlio del vento”. Meglio ancora, il figlio dei venti, i due venti che caratterizzano il microclima dell’Alto Garda trentino: la mitica brezza pomeridiana, l”Ora” del Garda, e il “Pelèr”, un vento più freddo che scende dalle montagne e regala ai surfisti le condizioni ideali per praticare il loro sport preferito. Stiamo parlando di Sua Maestà il Broccolo di Torbole (Tn), presidio Slow Food, coltivato proprio nelle campagne dell’entroterra di Torbole, al Linfano e nei dintorni di Arco. La sua coltura, che era praticamente scomparsa, ha ripreso vigore negli ultimi anni grazie ad alcuni imprenditori (Giorgio Planchenstainer in primis, Matteo Briosi, Luca Rigotti, solo per citare qualche nome) che hanno saputo valorizzare questa autentica prelibarezza.

Torbole celebra il suo broccolo tra gusto, territorio e comunità

I broccoli scelti come "testimonial" della campagna contro i tumori

Bene. Proprio per rendere omaggio a questo prodotto tipico del periodo invernale, scelto dalla Fondazione Veronesi con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura come testimonial della campagna contro i tumori, la cittadina gardesana domenica 18 gennaio ospiterà la 14esima edizione della Festa del Broccolo di Torbole. La presentazione della kermesse, un appuntamento che unisce la comunità all’insegna dell’enogastronomia, ha avuto luogo al Ristorante Aqua di Torbole, alla presenza, tra gli altri, del sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, della vicesindaca Sara Balduzzi, dell’assessore alle Attività economiche e vicepresidente del Comitato del Broccolo di Torbole Claudio Mandelli, dell’assessore allo Sport e alla viabilità locale Fabio Malagoli, dell’assessore all’Agricoltura e ai lavori pubblici Giovanni Vicentini, del presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa Silvio Rigatti, del presidente del Comitato del Broccolo di Torbole Francesco Mandelli e dei produttori Giorgio Planchenstainer, Matteo Briosi e Luca Rigatti.

Il sindaco di Torbole: «Valorizziamo un prodotto simbolo del nostro territorio»

«La Festa del Broccolo non è solo una ricorrenza gastronomica, ma il racconto di un’identità. Negli anni l’amministrazione ha scelto di investire sul Broccolo di Torbole come simbolo del nostro territorio, valorizzandone le qualità nutrizionali, la storia agricola e il legame con il lago e il clima unico dell’Alto Garda. Il fatto che questa festa coincida con il passaggio della Fiamma olimpica è un segnale potente: tradizione, salute, sostenibilità e sport che si incontrano, mostrando al mondo un territorio che sa unire eccellenze locali e visione internazionale» ha dichiarato il sindaco Morandi.

Il menu: orzetto al broccolo, patè di foglie e tortino con ricotta e cacao

Durante la festa, che avrà inizio alle ore 12:30 (orario modificato per la concomitanza del passaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026), si potrà gustare un menu dedicato al Broccolo di Torbole, curiosare tra le proposte del territorio e acquistare broccoli freschi appena raccolti. Nel "Villaggio del Broccolo", con la presenza degli assaggiatori di EvoTrentino, sarà possibile conoscere e degustare l’olio extravergine d’oliva del territorio, mentre Slow Food proporrà una selezione di prodotti locali, oltre a un simpatico libriccino illustrato che racconta il broccolo ai più piccoli.

Vista dall'alto su Torbole (Tn), piccolo paese sul lago di Garda

Il menu dell’evento prevede:

Orzotto del Bleggio al Broccolo di Torbole.

Crostone di pane con paté di foglie di Broccolo di Torbole e olio extravergine d’oliva locale.

Tortino al Broccolo di Torbole con ricotta e cacao.

Caffè, bibite e vino del territorio.

Un prodotto che conquista i buongustai per il gusto dolce e delicato

«Siamo felici di poter annunciare il ritorno della Festa del Broccolo di Torbole: un appuntamento che non è solo un momento di comunità per Torbole sul Garda, ma anche un’occasione per celebrare un’eccellenza della nostra cultura enogastronomica» ha dichiarato il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa, Silvio Rigatti. «Ci tengo personalmente a ringraziare tutti i volontari e i produttori del Comitato del Broccolo di Nago-Torbole e il Comune di Nago-Torbole, che mantengono viva la tradizione e valorizzano questo prodotto, salutare e unico per qualità organolettiche, che ben si sposa con il nostro posizionamento Stay Young».

Che cosa sapere sul Broccolo di Torbole Coltivato in pieno inverno a pochi chilometri dalle montagne innevate, il broccolo di Torbole è il frutto di un microclima unico creato dal lago di Garda e dal vento Pelèr. Qui, tra Torbole e Linfano, le temperature restano miti e proteggono le infiorescenze dalla brina. Questo ecotipo locale di cavolo-broccolo si distingue per la forma compatta a palla, il colore giallognolo e un sapore più delicato rispetto ad altre varietà. Piccolo nelle dimensioni, ma ricco e versatile, viene coltivato ancora oggi con tecniche tradizionali e semi tramandati di generazione in generazione.

Complice il microclima del lago, il Broccolo di Torbole conquista i buongustai per il gusto dolce e delicato e per una consistenza particolarmente gradevole, qualità organolettiche approfondite anche in occasione di una approfondita ricerca con la Fondazione Edmund Mach e l’Università di Trento. Nonostante una maturazione più tardiva legata all’andamento meteorologico, quest’anno il broccolo è molto presente nei campi, con oltre 100mila piantine messe a dimora.

Grande attesa per il passaggio della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026

La Festa del Broccolo di Torbole è organizzata in collaborazione tra il Comitato Broccolo di Torbole, il Consorzio esercenti Nago Torbole, l’Associazione Galeeando, il Comitato Sbigolada Torbolana, l’Associazione nazionale alpini in congedo sezione di Torbole, con il patrocinio del Comune di Nago-Torbole. «Dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa del calo produttivo, siamo felici di riportare la Festa del Broccolo di Torbole al centro della vita del paese, come occasione di incontro e di valorizzazione del nostro prodotto simbolo» ha commentato il presidente del Comitato Broccolo di Torbole Francesco Mandelli.

La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà anche da Torbole (Tn)

«La concomitanza con il passaggio della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 rende questa edizione ancora più significativa e ci ha spinti a riorganizzare la manifestazione per garantire una piena convivenza tra i due momenti - ha aggiunto. La Festa manterrà la sua proposta gastronomica dedicata al Broccolo di Torbole, curata dallo chef Rolando Montagni, e la possibilità di acquistare il prodotto fresco. Un ringraziamento sincero va a Comune, produttori, partner e volontari che rendono possibile questa giornata».

Le note informative e le modalità per le iscrizioni in loco e online

Ed ora alcune note informative. È possibile prenotare online entro la mezzanotte del 16 gennaio al prezzo ridotto di 15 euro (anziché 17 euro in loco). In caso di maltempo, la Festa del Broccolo di Torbole si svolgerà domenica 25 gennaio. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, in concomitanza con il passaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, l’organizzazione dell’evento prevede: cassa e mescita di orzotto e crostoni in Piazza Lietzmann, distribuzione di caffè e dolce presso lo spazio fronte l’ex Colonia Pavese, dove saranno presenti anche la vendita del Broccolo di Torbole, Slow Food e gli assaggiatori di olio d’oliva extravergine trentino. In alto i calici. Prosit!