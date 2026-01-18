Il nuovo hotel cinque stelle di Malaga in cui dormire circondati da Picasso e Miró

Situato a pochi passi da Plaza de la Merced e dall'Alcazaba, il ME Málaga rappresenta un punto di riferimento per chi desidera vivere Malaga con eleganza e stile. La struttura unisce design, arte e gastronomia, offrendo un’esperienza completa che va oltre il semplice soggiorno. L’attenzione al dettaglio e la qualità dei servizi trasformano ogni visita in un’esperienza memorabile, ideale per viaggiatori urbani, amanti dell’arte e appassionati di lifestyle contemporaneo.

La reception del ME Málaga

Architettura e interni: arte e luce mediterranea

Progettati da ASAH Studio, gli interni del ME Málaga reinterpretano il fascino della Spagna meridionale attraverso materiali naturali, giochi di luce e dettagli artistici. La hall accoglie gli ospiti con opere originali di Picasso e Miró, a cui si aggiunge il murale colorato di Marina Anaya, simbolo della vitalità mediterranea. I soffitti disegnati da Rafa García e l’illuminazione studiata con cura creano un equilibrio tra eleganza contemporanea e calore locale, trasformando ogni angolo in un’esperienza sensoriale.

Gli interni del ME Málaga reinterpretano il fascino della Spagna meridionale

L’uso sapiente di materiali come legno, pietra e tessuti naturali si estende in tutti gli ambienti comuni, mentre l’arredo minimalista e la scelta cromatica equilibrata conferiscono continuità visiva e armonia. Ogni dettaglio è pensato per stimolare i sensi e offrire un senso di accoglienza raffinata.

Camere e suite: comfort e ispirazione

Le 128 camere, 14 junior suite e 8 suite del ME Málaga combinano spazio, luce naturale e arredi contemporanei. Ogni ambiente è progettato per creare un rifugio tranquillo nel cuore della città, con vistas privilegiate sul centro storico e dettagli curati per garantire comfort e benessere. Le suite più esclusive offrono aree separate di soggiorno, spazi dedicati alla contemplazione e bagni in marmo con finiture di alta qualità, creando un’esperienza che unisce relax e stimolo creativo.

La Junior Suite Alcazaba Il bagno della Junior Suite Alcazaba Un dettaglio della Junior Suite Alcazaba ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Junior Suite Alcazaba Il bagno della Junior Suite Alcazaba Un dettaglio della Junior Suite Alcazaba

I materiali naturali, le texture morbide e gli arredi selezionati invitano al riposo e al relax, mentre la luce filtrata dalle ampie finestre sottolinea l’armonia tra spazio e atmosfera.

Terrazza panoramica e piscina: un punto d’incontro unico

La terrazza panoramica è uno dei fiori all’occhiello dell’hotel. La piscina a sfioro riscaldata, il solarium e la musica dal vivo creano un ambiente vivace e sofisticato, perfetto per socializzare o semplicemente godersi il panorama urbano. La terrazza si presta a eventi privati, cocktail al tramonto o momenti di relax immersi nella luce mediterranea, diventando un vero e proprio punto di riferimento per residenti e viaggiatori.

La terrazza panoramica del ME Málaga

Gastronomia: Cañitas Maite e Lobby Bar Eñe

Il ME Málaga offre un’esperienza gastronomica completa e creativa. Il ristorante Cañitas Maite, guidato dagli chef Javier Sanz e Juan Sahuquillo, propone piatti gourmet con ingredienti locali, tecniche contemporanee e un tocco creativo che valorizza la cucina spagnola. Al piano terra, il Lobby Bar Eñe invita a condividere piccoli assaggi pensati per essere consumati con le mani, tra cui la ciambella di coda di bue e il panino con calamari rivisitato.

La sala interna del Cañitas Maite Il dehors del Cañitas Maite Il Lobby Bar Eñe ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala interna del Cañitas Maite Il dehors del Cañitas Maite Il Lobby Bar Eñe

Queste esperienze gastronomiche non solo arricchiscono il soggiorno, ma rafforzano l’identità dell’hotel come luogo di incontro per chi cerca cibo di qualità, creatività e convivialità.

Stile e collaborazione: ME by Meliá x Lacoste

Il ME Málaga incarna la freschezza e l’eleganza del brand ME by Meliá. La collaborazione con Lacoste si riflette nelle uniformi del personale, conferendo un tocco sport-chic agli ambienti e rafforzando un’identità moderna e riconoscibile. Ogni elemento, dalla hall alle camere, dall’arredo ai dettagli sartoriali, contribuisce a un’esperienza coerente e distintiva, in grado di soddisfare un pubblico internazionale esigente.

La vista sul castello di Gibralfaro di Malaga

Servizi e esperienze complementari

L’hotel mette a disposizione degli ospiti servizi esclusivi come concierge dedicato, Wi-Fi ad alta velocità, sale meeting e spazi per eventi privati. L’approccio personalizzato all’accoglienza garantisce che ogni soggiorno sia adattato alle esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere. Gli spazi comuni, dalla lobby alla terrazza, sono progettati per favorire incontri, networking e momenti di relax immersi nell’arte e nel design.