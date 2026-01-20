Come si mangia in un ex serbatoio idrico trasformato in ristorante nei Campi Flegrei

Siamo nei dintorni di Pozzuoli (Na) nei Campi Flegrei, terra cantata da Omero e Virgilio. Di fronte al Castello di Baia, un dismesso serbatoio idrico è stato ripristinato fino a farlo divenire un ristorante e cocktail bar: Borgo50. L’articolata struttura dispone di una sala interna di circa 40 posti, di una piccola saletta privata per due persone all’interno di una torre e di un giardino esterno da cui è possibile ammirare il cratere dei Fondi di Baia e i porti di Baia e di Miseno. Nelle lunghe estati flegree il giardino lo si fruisce convivialmente per cene e aperitivi.

La sala di Borgo50

Gestione e proprietà: i fratelli Mazzella

L’accorta e lungimirante gestione è affidata ai due giovani fratelli Mazzella, Erasmo (32 anni) e Rosario (30), che proseguono con passione e diligenza l’intrapresa avviata dal papà Ferdinando. Il Castello di Baia ha origini aragonesi. Baia fu luogo chic di villeggiatura della Roma imperiale, con guizzi di turismo enogastronomico ante litteram. Qui avevano le loro ville Orata, Lucullo, Trimalcione. E poi la storia di qualche decennio addietro: cisterne e serbatoi per sopperire alle carenze idriche di tempi belligeranti.

Da sinistra: Erasmo Mazzella, Giuseppe Tufano, Rosario Mazzella e lo chef Giuseppe Esposito

Il team e il bar manager

Valente, virtuosamente prodiga nelle coccole ad esigente clientela, l’affiatata squadra. Il bar manager è Giuseppe Tufano. Il suo percorso inizia a Londra dove, in soli cinque anni, arriva a ricoprire il ruolo di Holding General Manager del Dirty Martini di Covent Garden. Nel recente passato è stato formatore presso la European Bartender School, guidando classi in hub globali a New York e a Dublino, in Thailandia e a Palma di Maiorca. Dopo aver diretto il bar del Waterfront by Nikki Beach a Porto Cervo, è rientrato in Campania per dare vita a nuovi progetti. Attualmente, lo si ribadisce, è il valente e prezioso Bar Manager di Borgo50.

Il bar manager Giuseppe Tufano

Lo chef Giuseppe Esposito

Sprona tenerezza e grande ammirazione la figura dello chef Giuseppe Esposito. È giovanissimo! Ha solo 26 anni. Il suo percorso inizia con un’alternanza scuola lavoro presso alcune strutture del territorio campano. Animato da una grande passione per la cucina, inizia all’età di 19 anni a lavorare presso il ristorante Borgo50 come lavapiatti. Negli anni, dedicandosi al lavoro con grande impegno, grazie anche a percorsi di formazione e ad affiancamenti con chef di elevata competenza, scala i ranghi della brigata. Ammirevole la sua capacità nel comporre piatti di ottima fattura adoperando pochi ingredienti.

Pulled di tonno in minibun

Esperienza di cena e spazi

Curati gli spazi interni, confortevoli ed ammalianti in stagione gli spazi esterni: cenare avendo il Castello di Baia di fronte ed Ulisse ed Enea nel cuore delle rimembranze che costituiscono le nostre radici ed i nostri ancoraggi è esperienza memorabile. Anche Ulisse ed Enea furono migranti. Si elabora e si trasforma, delicata la mano, robusto l’expertise, quanto proviene dall’orto e quanto proviene dal mitico mare, sorta di miglio nautico 5 (altro che km zero!), dacché la gran parte della fauna ittica è pescata nel tratto di mare che separa la terraferma dalle dirimpettaie isole di Procida e di Ischia.

Cena in novilunio di Gennaio

Raccontiamo di cena vissuta in novilunio di gennaio, dopo una giornata di sole emanante luce tersa e tepore inusuale. In un giorno di sole, quando si è ai magici Campi Flegrei, può venir da esclamare: l’estate è già qui! L’aperitivo di benvenuto è costituito da Grissini ai friarielli e deliziosi Pulled di tonno in minibun, just made dal prode chef. In abbinamento, è un piacere vederlo all’opera il valente Giuseppe Tufano; si opta (scelta felicissima) per un sorprendente Succo di pomodoro Campano, limone, peperoncino, Borgo’s Bloody Mix, olio di friarielli. Solo il pudore ci ha impedito di fare il bis!

Pasta mista con crema di cicerchie, frutti di mare, gamberi, scampi e bottarga di tonno

Il menu: crudi, primi e dessert

Ci si accomoda al tavolo pregevolmente apparecchiato e occhi e palato sono deliziati dai crudi: Battuto di gambero rosso con gel al mandarino, stracciata di bufala e misticanza; Chips di riso al nero di seppia con tartare di ricciola e tonno.

Plateau di crudi: gambero viola di Crotone, scampo imperiale, gambero gobbetto, ostrica cocollos

Ma non finisce qui. A seguire il plateau di crudi: gambero viola di Crotone, scampo imperiale, gambero gobbetto, ostrica cocollos proveniente dall’Irlanda, e ostrica tarbouriech, allevata nella Sacca degli Scardovari.

Mezzo zito spezzato con genovese di polpessa

In appropriato calice, esemplarmente corretta la temperatura di servizio, il Franciacorta Nature 2021 Millesimato Franciacorta Docg, da uve Chardonnay e Pinot nero, fatto da Bosio. Di grande bontà la Pasta mista con crema di cicerchie, frutti di mare, gamberi, scampi e bottarga di tonno. Altrettanto dicasi per il “secondo primo”: Mezzo zito spezzato con genovese di polpessa. Qui in abbinamento, invariati il produttore e le uve, Franciacorta Brut 2022 Franciacorta Docg.

Millefoglie con crema al limone

Dulcis in fundo una delicata Millefoglie con crema al limone e, gioiosamente servita su ruota panoramica, saporite graffette denominate “10 anni” proprio per festeggiare i 10 anni di attività di Borgo50. Qui il nostro abbinamento è il sontuoso Passito di Pantelleria Ben Ryè da uve zibibbo, fatto da Donnafugata. Lode ai fratelli Mazzella ed alla loro squadra: la storia, magistra vitae, indica nella quotidianità la strada da voler percorrere erogando qualità a coloro che sanno cercarla, trovarla e apprezzarla.