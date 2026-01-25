Dalle sneakers alla Stella Michelin: un ex cotonificio diventa tempio di sapori e design

In un contesto gastronomico internazionale dove spesso prevale il protagonismo del singolo Chef a capo di una brigata, Trattoria Contemporanea si distingue come una voce fuori dal coro, nata con l’obiettivo esplicito di sovvertire le regole del gioco. Situata a Lomazzo, in una posizione strategica tra Milano e il Lago di Como, la struttura occupa gli spazi di Fabbrica Campus, un ex cotonificio di fine Ottocento trasformato in polo di innovazione.

La sala di Trattoria Contemporanea a Lomazzo (Co)

La sala di Trattoria Contemporanea a Lomazzo (Co)

Leadership condivisa: i Big Five de la Trattoria Contemporanea

La vera rivoluzione di questo progetto è la sua leadership condivisa. La Trattoria ha eliminato la gerarchia piramidale per porre al centro il valore collettivo: a guidare la cucina e la sala non è un solo uomo, ma una brigata giovanissima mossa da una visione comune, altrimenti detta Big Five: quattro talenti culinari - Elena Orizio, Andrea Noto, Davide Marzullo e Christian Malatacca - affiancati da Mattia Piotto, Maître di sala. Quasi tutti formati all'istituto alberghiero "Falcone" di Gallarate, vantano esperienze internazionali in templi della gastronomia come Villa Crespi e il Piccolo Lago.

I Big Five che gestiscono Trattoria Contemporanea, Elena Orizio, Andrea Noto, Davide Marzullo, Christian Malatacca e Mattia Piotto

I Big Five che gestiscono Trattoria Contemporanea, Elena Orizio, Andrea Noto, Davide Marzullo, Christian Malatacca e Mattia Piotto

«Siamo cinque amici prima che colleghi - racconta lo chef Christian Malatacca - l'interesse del gruppo viene sempre prima di quello personale. Se siamo in quattro a dover decidere, chiamiamo il quinto per rompere il pareggio. Questo spirito ci ha permesso di mantenere lo stesso staff intatto da oltre un anno e mezzo».

Arredamento industriale e stile informale: l’originalità della Trattoria Contemporanea

Il legame con il passato industriale si manifesta nell'arredamento, dove componenti d'epoca vengono reinterpretati in chiave moderna. Il progetto si ispira alle storiche trattorie italiane, punti di ritrovo per lavoratori e crocevia di storie, evolvendole in una "disobbedienza creativa". Il motto è provocatorio: Eat, stop talking and get naked.

L'arredamento di Trattoria Contemporanea ispirato al motto Eat, stop talking and get naked

L'arredamento di Trattoria Contemporanea ispirato al motto Eat, stop talking and get naked

È un invito a spogliarsi dei preconcetti e della sacralità opprimente dell'alta cucina. L’ambiente è informale, vibrante e privo di barriere: spariscono le tovaglie, il personale accoglie gli ospiti in sneakers e si può persino giocare a basket nei bagni del locale nell'attesa del proprio turno.

Alla Trattoria Contemporanea si può persino giocare a basket nei bagni del locale nell'attesa

Alla Trattoria Contemporanea si può persino giocare a basket nei bagni del locale nell'attesa

«La Stella Michelin, arrivata a un solo anno dall'apertura e confermata, è stata il figlio del progetto, non lo scopo» spiega Christian. «Dopo la Stella c'è chi cercava i violini o l'argenteria, ma noi siamo rimasti noi stessi. Vogliamo che la gente venga per stare bene, non per avere l'ansia di quale forchetta usare o di come vestirsi».

Istinto, Passione e Coraggio: il mosaico dei sapori

Questa attitudine libera anima un mosaico delle origini della brigata: un viaggio tra le radici di ragazzi che hanno saputo fondere il sangue piemontese, veneto e calabrese con la solidità della cultura lombarda.

Servizio del pane prodotto con lievito madre e accompagnato da Burro salato della Normandia e Olio Oro Colato alla Trattoria Contemporanea

Servizio del pane prodotto con lievito madre e accompagnato da Burro salato della Normandia e Olio Oro Colato alla Trattoria Contemporanea

Il benvenuto a tavola chiarisce subito il tono: i lievitati della casa sono accompagnati da dosi generose di burro condito al momento con sali diversi. È un approccio che trasforma l'inizio del pasto in un'esperienza educativa, dove l'ospite scopre come la scelta di un sale specifico possa cambiare radicalmente il profilo aromatico della materia prima.

Burro in versione gourmet alla Trattoria Contemporanea

Burro in versione gourmet alla Trattoria Contemporanea

I menu degustazione - Istinto, Passione e Coraggio - incarnano l’anima del ristorante, proiettando a tavola l’identità della brigata attraverso accostamenti audaci e una ricerca tecnica incessante. Istinto prevede quattro portate vegetariane, dove i vegetali di stagione vengono lavorati con ingredienti da tutto il mondo, mentre Passione raccoglie le cinque portate "del cuore" che mostrano il carattere distintivo della cucina, come la seppia marinata senape e miele con beurre blanc e olio all'nduja. All'interno di questo percorso in particolare è possibile aggiungere uno dei grandi "best of" di Trattoria, come la Linguina, conchigliacei e pan crusco.

Linguina, conchigliacei e pan crusco

Linguina, conchigliacei e pan crusco

Coraggio, infine, propone invece portate dal carattere indomito per chi sceglie di affidarsi alla creatività sperimentale della brigata come il bottone alla veneziana, vinacce e alloro: un fegatello esaltato da una riduzione di mosto di Pinot Nero, o in provocazioni come l'insalata di "tetta di vitella" e lo spring roll di pasta brick con naso, coda e orecchie di maiale.

Dessert creativo e drink pairing: l’esperienza ludica a tavola

Il lato ludico di Trattoria Contemporanea trova spazio anche a tavola nei momenti conclusivi: il pre-dessert è affidato al "ciuccio", una pallina di gelato alla banana e lampone che invita a tornare bambini, per poi chiudere con la scenografica giostra dei bomboloni farciti al momento, che funge da originale piccola pasticceria.

Il "ciuccio", una pallina di gelato alla banana e lampone che invita a tornare bambini

Il "ciuccio", una pallina di gelato alla banana e lampone che invita a tornare bambini

La carta vini rifiuta i nomi blasonati a favore di piccoli produttori. Il sommelier Andrea ha creato un drink pairing raffinato che affianca ai vini sakè, infusi, kombucha e tè, mentre il caffè viene celebrato attraverso estrazioni in Chemex o French press.