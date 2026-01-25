Famiglie sulla neve: sci, spa e convivialità in uno dei resort più alti d’Europa

C’era una volta il villaggio vacanze, dove si era certi di trovare divertimento, costi contenuti, socialità. Oggi, grazie a imprenditori illuminati Valtur, marchio storico per le vacanze fondato a Ostuni nel 1964, punta a un’ospitalità a 5 stelle. Acquisito nel 2018 da Nicolaus, travel company guidata da Giuseppe e Roberto Pagliara, Valtur è presente con i suoi resort in Puglia, Calabria, Val d’Aosta, Sardegna, Tunisia, Zanzibar e Maldive, pur mantenendo una filosofia basata su convivialità e informalità, il brand si arricchisce di tanti servizi personalizzati.

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort

Tra le località in catalogo, particolarmente apprezzato Valtur Cervinia Cristallo Ski che, entrato a fare parte a giugno del prestigioso Preferred Hotels & Resorts nella sezione Lifestyle Collection, rappresenta al meglio il nuovo corso nei “villaggi” più amati dagli italiani. Una formula upper upscale capace di mettere insieme informalità e raffinatezza per essere all’altezza di una promessa: soddisfare desideri e aspettative.

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la lobby

Il paradiso degli sportivi

A 800 metri dal centro di Cervinia e dalla partenza della funivia per l’accesso al grande comprensorio internazionale “Matterhorn Ski Paradise” con 350 km di piste collegate, che si estende da Valtournenche a Zermatt, Valtur è un plus per gli appassionati di sci e snowboard, ma anche per chi non fa sport e può raggiungere Zermatt grazie alla nuova Funivia Matterhorn Glacier Ride (inaugurata a luglio 2023) che in soli 4 minuti collega la Testa Grigia (mt 3458) con il Piccolo Cervino (mt 3821).

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: le piste sono collegate al resort da un tapis roulant

All’interno del resort, ski room noleggio attrezzature by Rossignol e corsi collettivi o privati di sci e snowboard, in convenzione con la più importante scuola di sci di Cervinia. Il resort è collegato alle piste da un tapis roulant raggiungibile tramite un comodo ascensore, posizionato all’interno della ski room. Grazie al tapis roulant, gli ospiti potranno facilmente raggiungere, sci ai piedi, la pista n° 16 (pista rossa), e rientrare in hotel, sci ai piedi, usufruendo sempre del comodo ascensore.

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la ski room

Camere in armonia con il paesaggio

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort - 211 camere e suite completamente rinnovate negli impianti e negli arredi con un attento studio di colori, materiali, finiture, che insieme con il light design, l’acustica e la domotica integrata tratteggiano spazi all’insegna dell’armonia - si caratterizza per la cifra stilistica che, attraverso il bianco delle pareti e gli inserti in pietra e in legno, è in perfetta armonia con il contesto paesaggistico dell’iconica cima da cui prende il nome.

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: una camera

Ristorazione e fun dining: un’esperienza gourmet in quota

Informalità e raffinatezza qui sono all’altezza di una promessa: godere di servizi quali il nuovo Lifestyle Premium Service, pensato per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzare il soggiorno, e di esclusive opportunità legate alla ristorazione, al wellness e allo sport. Il Gou Restaurant à la carte propone un esclusivo concetto di fun dining.

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la sala ristorante

SPA Miele: benessere olistico e trattamenti su misura

L’offerta wellness della SPA Miele attinge in ottica olistica a diverse scuole (ayurvedica, Watsu, tibetana) con trattamenti personalizzati, recupero post-sport e rituali di body strategy. Tra le dotazioni e i servizi legati allo sport spiccano una piscina semi-olimpionica, la pista di pattinaggio esterna, i campi padel tra i più alti d’Europa e la convenzione con la principale scuola di sci di Cervinia.

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la zona relax Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la sauna Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: l'area massaggi Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la piscina Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la palestra

Attività per tutta la famiglia: mini-club e divertimento su misura

Non trascurabile la comodità di un mini-club molto amato dai bambini, con animatrici formate ad hoc, la possibilità di pranzi prepararti per i piccoli e quindi la libertà per i genitori di godersi appieno la vacanza.

Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la lobby - Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la zona dedicata ai bambini

Una proposta che da sempre rende ancora più apprezzati i Villaggi Valtur.