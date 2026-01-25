Famiglie sulla neve: sci, spa e convivialità in uno dei resort più alti d’Europa

C’era una volta il villaggio vacanze, dove si era certi di trovare divertimento, costi contenuti, socialità. Oggi, grazie a imprenditori illuminati Valtur, marchio storico per le vacanze fondato a Ostuni nel 1964, punta a un’ospitalità a 5 stelle. Acquisito nel 2018 da Nicolaus, travel company guidata da Giuseppe e Roberto Pagliara, Valtur è presente con i suoi resort in Puglia, Calabria, Val d’Aosta, Sardegna, Tunisia, Zanzibar e Maldive, pur mantenendo una filosofia basata su convivialità e informalità, il brand si arricchisce di tanti servizi personalizzati.
Tra le località in catalogo, particolarmente apprezzato Valtur Cervinia Cristallo Ski che, entrato a fare parte a giugno del prestigioso Preferred Hotels & Resorts nella sezione Lifestyle Collection, rappresenta al meglio il nuovo corso nei “villaggi” più amati dagli italiani. Una formula upper upscale capace di mettere insieme informalità e raffinatezza per essere all’altezza di una promessa: soddisfare desideri e aspettative.
Il paradiso degli sportivi
A 800 metri dal centro di Cervinia e dalla partenza della funivia per l’accesso al grande comprensorio internazionale “Matterhorn Ski Paradise” con 350 km di piste collegate, che si estende da Valtournenche a Zermatt, Valtur è un plus per gli appassionati di sci e snowboard, ma anche per chi non fa sport e può raggiungere Zermatt grazie alla nuova Funivia Matterhorn Glacier Ride (inaugurata a luglio 2023) che in soli 4 minuti collega la Testa Grigia (mt 3458) con il Piccolo Cervino (mt 3821).
All’interno del resort, ski room noleggio attrezzature by Rossignol e corsi collettivi o privati di sci e snowboard, in convenzione con la più importante scuola di sci di Cervinia. Il resort è collegato alle piste da un tapis roulant raggiungibile tramite un comodo ascensore, posizionato all’interno della ski room. Grazie al tapis roulant, gli ospiti potranno facilmente raggiungere, sci ai piedi, la pista n° 16 (pista rossa), e rientrare in hotel, sci ai piedi, usufruendo sempre del comodo ascensore.
Camere in armonia con il paesaggio
Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort - 211 camere e suite completamente rinnovate negli impianti e negli arredi con un attento studio di colori, materiali, finiture, che insieme con il light design, l’acustica e la domotica integrata tratteggiano spazi all’insegna dell’armonia - si caratterizza per la cifra stilistica che, attraverso il bianco delle pareti e gli inserti in pietra e in legno, è in perfetta armonia con il contesto paesaggistico dell’iconica cima da cui prende il nome.
Ristorazione e fun dining: un’esperienza gourmet in quota
Informalità e raffinatezza qui sono all’altezza di una promessa: godere di servizi quali il nuovo Lifestyle Premium Service, pensato per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzare il soggiorno, e di esclusive opportunità legate alla ristorazione, al wellness e allo sport. Il Gou Restaurant à la carte propone un esclusivo concetto di fun dining.
SPA Miele: benessere olistico e trattamenti su misura
L’offerta wellness della SPA Miele attinge in ottica olistica a diverse scuole (ayurvedica, Watsu, tibetana) con trattamenti personalizzati, recupero post-sport e rituali di body strategy. Tra le dotazioni e i servizi legati allo sport spiccano una piscina semi-olimpionica, la pista di pattinaggio esterna, i campi padel tra i più alti d’Europa e la convenzione con la principale scuola di sci di Cervinia.
Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la zona relax
Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la sauna
Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: l'area massaggi
Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la piscina
Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: la palestra
Attività per tutta la famiglia: mini-club e divertimento su misura
Non trascurabile la comodità di un mini-club molto amato dai bambini, con animatrici formate ad hoc, la possibilità di pranzi prepararti per i piccoli e quindi la libertà per i genitori di godersi appieno la vacanza.
Una proposta che da sempre rende ancora più apprezzati i Villaggi Valtur.
Via Piolet 6 11021 Breuil-Cervinia (Ao)