San Valentino: dove vivere un relax di coppia in tre hotel wellness dell’Alto Adige

San Valentino rappresenta un momento ideale per dedicarsi al benessere, staccare dalla routine quotidiana e rafforzare la complicità di coppia. Nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, il romanticismo si esprime attraverso ambienti raffinati, spa panoramiche, percorsi benessere condivisi e rituali studiati per due. Qui, ogni dettaglio è pensato per trasformare un soggiorno in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: piscine a sfioro, saune panoramiche, trattamenti di coppia e suite esclusive con comfort dedicati. Il concetto di benessere diventa condivisione, dove la calma, il contatto con la natura e l’armonia degli spazi aiutano a vivere momenti autentici insieme, lontano dallo stress quotidiano.
Schwarzenstein - Alpine Luxury Spa Resort: lusso alpino e spa panoramiche uniche
Situato nel cuore della Valle Aurina, lo Schwarzenstein Alpine Luxury Spa Resort rappresenta una delle destinazioni più esclusive dell’Alto Adige per chi cerca romanticismo e benessere alpino. Con oltre 7.700 m² di spa, il resort offre piscine interne ed esterne, nove saune diverse e sale relax panoramiche. La Sky Spa, riservata agli adulti, è un’oasi sospesa tra cielo e montagne. Qui le coppie possono nuotare nell’infinity pool di 23 metri con vista mozzafiato, abbandonarsi all’idromassaggio panoramico o rilassarsi nella sauna finlandese affacciata sulle vette.
Una delle stanze del Schwarzenstein - Alpine Luxury Spa Resort
La spa del Schwarzenstein - Alpine Luxury Spa Resort
L'infinity pool del Schwarzenstein - Alpine Luxury Spa Resort
Ogni spazio è studiato per favorire il relax condiviso: dal tepore del bagno di vapore alla quiete di un lounge immerso nel verde. Le suite di nuova generazione offrono comfort esclusivi come vasca idromassaggio privata sul balcone o sauna in camera, trasformando ogni momento in un gesto d’amore e in un’esperienza romantica indimenticabile. Il Beauty Vital Center propone oltre cento trattamenti wellness e cosmetici, pensati per rilassare, tonificare e coccolare la coppia.
Via del Paese, 11 39030 Lutago (Bz)
Hotel Mignon Meran Park & Spa: eleganza sobria e benessere sensoriale
Nel cuore di Merano, l’Hotel Mignon Meran Park & Spa unisce l’eleganza di un’accoglienza familiare a un approccio al benessere sensoriale e condiviso. La Park Spa di 2.000 m² si sviluppa su tre livelli, con piscine interne ed esterne, una vasta zona saune e spazi relax immersi nel parco di oltre 10.000 m². Le coppie possono vivere rituali condivisi, come nuotate lente nella piscina esterna al tramonto o momenti di quiete nella Bonsai Lounge con vista sul verde.
Relax in vasca idromassaggio al Hotel Mignon Meran Park & Spa
Spa con vista sul verde all'Hotel Mignon Meran Park & Spa
Una delle suite dell'Hotel Mignon Meran Park & Spa
Per chi cerca maggiore intimità, la terrazza wellness panoramica con vasca idromassaggio a 360° offre un’esperienza esclusiva. Le camere e le suite sono progettate come veri e propri rifugi di tranquillità, con soluzioni dotate di sauna privata e vasca idromassaggio, ideali per prolungare la dimensione romantica oltre la spa. L’hotel crea un equilibrio tra natura, design e esperienze di benessere condivise, trasformando il soggiorno in un percorso di relax e complicità.
ia Karl-Von-Grabmayr, 5 39012 Merano (Bz)
Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & Spa: benessere olistico per coppie
Il Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & SPA coniuga il fascino alpino alla filosofia olistica dell’ayurveda, offrendo un ambiente pensato per il relax in coppia. L’Aurora Spa di 1.800 m² propone piscine interne ed esterne collegate a zone saune e sale relax silenziose, immerse in un’atmosfera di armonia e calma.
L'area relax della spa del Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & Spa
La sauna del Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & Spa
La spa privata in una stanza del Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & Spa
L’offerta di trattamenti è ampia e diversificata: oltre 130 trattamenti wellness, cosmetici e ayurvedici, tra cui massaggi di coppia, rituali personalizzati e percorsi per il rilassamento profondo. La spa privata “Bad Schartl” garantisce un’esperienza esclusiva per due, dove ogni gesto e rituale può essere vissuto in totale privacy. Questo approccio permette di unire il benessere fisico e quello emotivo, rafforzando la connessione tra le persone.
Hans-von-Perthaler, Straße, 11 39030 Valdaora (Bz)
San Valentino come viaggio emozionale e benessere condiviso
Nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, San Valentino diventa molto più di una semplice fuga romantica: è un’occasione per riscoprire il piacere di prendersi cura l’uno dell’altra, condividere rituali di benessere e godere della natura e del lusso alpino. Ogni piscina, sauna e trattamento di coppia diventa un gesto d’amore, sospeso tra paesaggi mozzafiato, design esclusivo e coccole senza fine.
La combinazione di spa panoramiche, rituali di coppia, suite con comfort privati e ambienti immersi nella natura trasforma il soggiorno in un percorso di intimità, relax e benessere condiviso, rendendo ogni momento unico e memorabile.