Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 25 gennaio 2026  | aggiornato alle 19:14 | 116989 articoli pubblicati

STM
Rotari
Rotari

Benessere Alpino

San Valentino: dove vivere un relax di coppia in tre hotel wellness dell’Alto Adige

San Valentino nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol offre esperienze romantiche tra lusso alpino, spa panoramiche e trattamenti di coppia. Piscine, saune e suite con idromassaggio rendono speciale ogni soggiorno di coppia

di Redazione CHECK-IN
 
25 gennaio 2026 | 15:32

San Valentino: dove vivere un relax di coppia in tre hotel wellness dell’Alto Adige

San Valentino nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol offre esperienze romantiche tra lusso alpino, spa panoramiche e trattamenti di coppia. Piscine, saune e suite con idromassaggio rendono speciale ogni soggiorno di coppia

di Redazione CHECK-IN
25 gennaio 2026 | 15:32
 

San Valentino rappresenta un momento ideale per dedicarsi al benessere, staccare dalla routine quotidiana e rafforzare la complicità di coppia. Nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, il romanticismo si esprime attraverso ambienti raffinati, spa panoramiche, percorsi benessere condivisi e rituali studiati per due. Qui, ogni dettaglio è pensato per trasformare un soggiorno in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: piscine a sfioro, saune panoramiche, trattamenti di coppia e suite esclusive con comfort dedicati. Il concetto di benessere diventa condivisione, dove la calma, il contatto con la natura e l’armonia degli spazi aiutano a vivere momenti autentici insieme, lontano dallo stress quotidiano.

Il relax di coppia diventa protagonista delle fughe di San Valentino
Il relax di coppia diventa protagonista delle fughe di San Valentino

Schwarzenstein - Alpine Luxury Spa Resort: lusso alpino e spa panoramiche uniche

Situato nel cuore della Valle Aurina, lo Schwarzenstein Alpine Luxury Spa Resort rappresenta una delle destinazioni più esclusive dell’Alto Adige per chi cerca romanticismo e benessere alpino. Con oltre 7.700 m² di spa, il resort offre piscine interne ed esterne, nove saune diverse e sale relax panoramiche. La Sky Spa, riservata agli adulti, è un’oasi sospesa tra cielo e montagne. Qui le coppie possono nuotare nell’infinity pool di 23 metri con vista mozzafiato, abbandonarsi all’idromassaggio panoramico o rilassarsi nella sauna finlandese affacciata sulle vette.

Ogni spazio è studiato per favorire il relax condiviso: dal tepore del bagno di vapore alla quiete di un lounge immerso nel verde. Le suite di nuova generazione offrono comfort esclusivi come vasca idromassaggio privata sul balcone o sauna in camera, trasformando ogni momento in un gesto d’amore e in un’esperienza romantica indimenticabile. Il Beauty Vital Center propone oltre cento trattamenti wellness e cosmetici, pensati per rilassare, tonificare e coccolare la coppia.

Schwarzenstein - Alpine Luxury Spa Resort
Via del Paese, 11 39030 Lutago (Bz)
Tel +39 0474 674100

Hotel Mignon Meran Park & Spa: eleganza sobria e benessere sensoriale

Nel cuore di Merano, l’Hotel Mignon Meran Park & Spa unisce l’eleganza di un’accoglienza familiare a un approccio al benessere sensoriale e condiviso. La Park Spa di 2.000 m² si sviluppa su tre livelli, con piscine interne ed esterne, una vasta zona saune e spazi relax immersi nel parco di oltre 10.000 m². Le coppie possono vivere rituali condivisi, come nuotate lente nella piscina esterna al tramonto o momenti di quiete nella Bonsai Lounge con vista sul verde.

Per chi cerca maggiore intimità, la terrazza wellness panoramica con vasca idromassaggio a 360° offre un’esperienza esclusiva. Le camere e le suite sono progettate come veri e propri rifugi di tranquillità, con soluzioni dotate di sauna privata e vasca idromassaggio, ideali per prolungare la dimensione romantica oltre la spa. L’hotel crea un equilibrio tra natura, design e esperienze di benessere condivise, trasformando il soggiorno in un percorso di relax e complicità.

Hotel Mignon Park & Spa
ia Karl-Von-Grabmayr, 5 39012 Merano (Bz)
Tel +39 0473 230353

Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & Spa: benessere olistico per coppie

Il Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & SPA coniuga il fascino alpino alla filosofia olistica dell’ayurveda, offrendo un ambiente pensato per il relax in coppia. L’Aurora Spa di 1.800 m² propone piscine interne ed esterne collegate a zone saune e sale relax silenziose, immerse in un’atmosfera di armonia e calma.

L’offerta di trattamenti è ampia e diversificata: oltre 130 trattamenti wellness, cosmetici e ayurvedici, tra cui massaggi di coppia, rituali personalizzati e percorsi per il rilassamento profondo. La spa privata “Bad Schartl” garantisce un’esperienza esclusiva per due, dove ogni gesto e rituale può essere vissuto in totale privacy. Questo approccio permette di unire il benessere fisico e quello emotivo, rafforzando la connessione tra le persone.

Mirabell Dolomites Hotel Luxury Ayurveda & Spa
Hans-von-Perthaler, Straße, 11 39030 Valdaora (Bz)
Tel +39 0474 496191

San Valentino come viaggio emozionale e benessere condiviso

Nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, San Valentino diventa molto più di una semplice fuga romantica: è un’occasione per riscoprire il piacere di prendersi cura l’uno dell’altra, condividere rituali di benessere e godere della natura e del lusso alpino. Ogni piscina, sauna e trattamento di coppia diventa un gesto d’amore, sospeso tra paesaggi mozzafiato, design esclusivo e coccole senza fine.

La combinazione di spa panoramiche, rituali di coppia, suite con comfort privati e ambienti immersi nella natura trasforma il soggiorno in un percorso di intimità, relax e benessere condiviso, rendendo ogni momento unico e memorabile.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
san valentino hotel Schwarzenstein Hotel Mignon Meran Park Mirabell Dolomites Hotel alto adige Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Horeca Expoforum
Tirreno CT
Beer and Food
Galbani Professionale
Horeca Expoforum
Tirreno CT
Beer and Food
Galbani Professionale
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Per dell'Emilia Romagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026