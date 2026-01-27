I menu per San Valentino di Milano, Roma e Tolcinasco firmati Maio

Per la cena di San Valentino 2026, Maio Restaurant presenta esperienze culinarie diverse e raffinate. Ogni menu combina ingredienti di alta qualità, abbinamenti studiati e sapori equilibrati per trasformare ogni cena in un viaggio sensoriale unico.
Milano: San Valentino con vista sulle guglie del Duomo
Nel cuore di Milano, al 7° piano della Rinascente in Piazza del Duomo, il menu di San Valentino è un percorso gastronomico che racconta l’amore in cinque portate principali:
Antipasto
Vitello al punto rosa con salsa tonnata, giardiniera di cavolfiori, misticanze e uova di salmerino. Una portata elegante che unisce delicatezza e carattere.
Primi piatti
Agnolotti del Plin ripieni di faraona in brodo ristretto di gallina e tartufo nero. Un omaggio alla tradizione, arricchito da aromi preziosi.
Risotto alla milanese mantecato allo zafferano con salsiccia luganega e porcini essiccati. Crema, intensità e profondità di sapore.
Secondo piatto
Guancia di manzo brasata al Vermouth con purè di sedano bianco, finferli e prezzemolo. Piacevole equilibrio tra tenerezza e sapidità.
Dessert
Sorbetto al mandarino e limone candito - fresco e aromatico.
Lingotto di cioccolato speziato e passion fruit - contrasto tra fondente e frutto tropicale.
Il menu è accompagnato da vini selezionati e un cocktail d’autore per concludere in stile la cena.
Via Santa Radegonda, 3 20121 Milano
Roma: sapori raffinati con panorama sulla Capitale
A Roma, nelle eleganti sale e sulla terrazza del 6° e 7° piano di Via del Tritone, il percorso di quattro portate celebra sapori equilibrati e abbinamenti raffinati:
Drink di benvenuto in terrazza
Un aperitivo preparatorio per l’esperienza.
Antipasto
Carciofo ripieno di baccalà mantecato nel brodo di crostacei, un piatto intenso e aromatico.
Primo piatto
Risotto alla barbabietola con crudo di scampo e gelato al gorgonzola dolce, un contrasto tra dolcezza e sapidità.
Secondo piatto
Filetto di ricciola con crema di patate alla maggiorana e pinoli tostati, elegante e raffinato.
Dessert
Tartelletta al cacao con ganache al fondente, lamponi e gelato alle arachidi salate: equilibrio perfetto tra dolce e deciso.
Via del Tritone 61 00187 Roma
Tolcinasco: romanticismo tra verde e alta cucina
Per la cena di San Valentino presso Maio Restaurant Club House Tolcinasco - nel prestigioso Castello di Tolcinasco Golf Club - non è pubblicato un menu specifico per l’evento, ma la cucina offre una proposta alla carta ricca e variegata, ideale per rendere romantica la serata. Tra i piatti ispirati alla cucina italiana contemporanea si possono citare quelli presenti nella carta:
Antipasti e proposte gourmet
Vitello al punto rosa con salsa tonnata e giardiniera di verdure.
Baccalà mantecato e tartufo nero su millefoglie di patate.
Primi piatti
Agnolotto del plin ripieno di fonduta al Castelmagno e tartufo nero.
Risotto alla milanese con luganega e porcini essiccati.
Secondi piatti
New York steak di Black Angus con radicchio marinato al balsamico.
Filetto di salmone alla plancia con cous cous di verdure.
Dessert
Bavarese ai mirtilli su base croccante.
Queste proposte alla carta riflettono lo stile creativo e la qualità materica tipica della cucina Maio Restaurant, perfette per una cena romantica personalizzata.
Località Tolcinasco 20072 Pieve Emanuele (Mi)