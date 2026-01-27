I menu per San Valentino di Milano, Roma e Tolcinasco firmati Maio

Per la cena di San Valentino 2026, Maio Restaurant presenta esperienze culinarie diverse e raffinate. Ogni menu combina ingredienti di alta qualità, abbinamenti studiati e sapori equilibrati per trasformare ogni cena in un viaggio sensoriale unico.

Una serata romantica da ricordare: cena elegante e atmosfera raffinata per celebrare l’amore

Milano: San Valentino con vista sulle guglie del Duomo

Nel cuore di Milano, al 7° piano della Rinascente in Piazza del Duomo, il menu di San Valentino è un percorso gastronomico che racconta l’amore in cinque portate principali:

Antipasto

Vitello al punto rosa con salsa tonnata, giardiniera di cavolfiori, misticanze e uova di salmerino. Una portata elegante che unisce delicatezza e carattere.

Primi piatti

Agnolotti del Plin ripieni di faraona in brodo ristretto di gallina e tartufo nero. Un omaggio alla tradizione, arricchito da aromi preziosi.

Risotto alla milanese mantecato allo zafferano con salsiccia luganega e porcini essiccati. Crema, intensità e profondità di sapore.

Secondo piatto

Guancia di manzo brasata al Vermouth con purè di sedano bianco, finferli e prezzemolo. Piacevole equilibrio tra tenerezza e sapidità.

Dessert

Sorbetto al mandarino e limone candito - fresco e aromatico.

Lingotto di cioccolato speziato e passion fruit - contrasto tra fondente e frutto tropicale.

Il menu è accompagnato da vini selezionati e un cocktail d’autore per concludere in stile la cena.

Maio Restaurant Via Santa Radegonda, 3 20121 Milano Tel +39 02 8852455

Roma: sapori raffinati con panorama sulla Capitale



A Roma, nelle eleganti sale e sulla terrazza del 6° e 7° piano di Via del Tritone, il percorso di quattro portate celebra sapori equilibrati e abbinamenti raffinati:

Drink di benvenuto in terrazza

Un aperitivo preparatorio per l’esperienza.

Antipasto

Carciofo ripieno di baccalà mantecato nel brodo di crostacei, un piatto intenso e aromatico.

Primo piatto

Risotto alla barbabietola con crudo di scampo e gelato al gorgonzola dolce, un contrasto tra dolcezza e sapidità.

Secondo piatto

Filetto di ricciola con crema di patate alla maggiorana e pinoli tostati, elegante e raffinato.

Dessert

Tartelletta al cacao con ganache al fondente, lamponi e gelato alle arachidi salate: equilibrio perfetto tra dolce e deciso.

Maio Restaurant & Rooftop Via del Tritone 61 00187 Roma Tel +39 06 8791 6653

Tolcinasco: romanticismo tra verde e alta cucina

Per la cena di San Valentino presso Maio Restaurant Club House Tolcinasco - nel prestigioso Castello di Tolcinasco Golf Club - non è pubblicato un menu specifico per l’evento, ma la cucina offre una proposta alla carta ricca e variegata, ideale per rendere romantica la serata. Tra i piatti ispirati alla cucina italiana contemporanea si possono citare quelli presenti nella carta:

Antipasti e proposte gourmet

Vitello al punto rosa con salsa tonnata e giardiniera di verdure.

Baccalà mantecato e tartufo nero su millefoglie di patate.

Primi piatti

Agnolotto del plin ripieno di fonduta al Castelmagno e tartufo nero.

Risotto alla milanese con luganega e porcini essiccati.

Secondi piatti

New York steak di Black Angus con radicchio marinato al balsamico.

Filetto di salmone alla plancia con cous cous di verdure.

Dessert

Bavarese ai mirtilli su base croccante.

Queste proposte alla carta riflettono lo stile creativo e la qualità materica tipica della cucina Maio Restaurant, perfette per una cena romantica personalizzata.