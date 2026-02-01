Dormire in un’icona brutalista e cenare con vista Unesco a Praga

Affacciato sulla Moldava, all’ingresso dell’elegante Parížská e a pochi passi dalla Città Vecchia patrimonio Unesco, il Fairmont Golden Prague è oggi uno degli indirizzi più desiderabili per chi sceglie Praga come meta di un city break di lusso. L’iconico ex InterContinental, capolavoro dell’architettura brutalista degli anni Settanta, ha vissuto una rinascita spettacolare grazie a una raffinata ristrutturazione che ha saputo valorizzare arte, design e identità locale, trasformandolo in una vera destinazione lifestyle oltre che alberghiera.

Gourmet Hotel of the Year Gault&Millau Czechia 2026

Questo posizionamento trova oggi una consacrazione ufficiale: il Fairmont Golden Prague è stato eletto Gourmet Hotel of the Year ai Gault&Millau Czechia 2026, un riconoscimento che premia la coerenza e l’eccellenza dell’intero progetto gastronomico. Un risultato che dialoga idealmente con le Due Chiavi Michelin, confermando l’hotel tra le realtà più interessanti del panorama europeo dell’ospitalità di alto livello.

La lobby del Fairmont Golden Prague La sala da ballo del Fairmont Golden Prague La Signature Room con vista sul fiume del Fairmont Golden Prague Un dettaglio di una stanza del Fairmont Golden Prague ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La lobby del Fairmont Golden Prague La sala da ballo del Fairmont Golden Prague La Signature Room con vista sul fiume del Fairmont Golden Prague Un dettaglio di una stanza del Fairmont Golden Prague

Alta cucina e ristoranti panoramici: l’esperienza gastronomica

Il cuore dell’esperienza resta la tavola. Il rooftop restaurant Zlatá Praha - premiato con tre toques - regala una delle viste più spettacolari sulla città, accompagnata da una cucina contemporanea ispirata alla Mitteleuropa, stagionale e tecnica, e da una carta dei vini curata con sensibilità territoriale. A guidare il servizio enologico è Vít Eliáš, proclamato Sommelier of the Year, mentre il ristorante Greenhouse ha ottenuto una toque per la sua interpretazione moderna e conviviale della cucina ceca, con terrazza affacciata sul fiume e atmosfera informale ma curata.

Un progetto che unisce gastronomia, personalità e apertura alla città

«Questi premi sono soprattutto un riconoscimento al lavoro quotidiano del nostro team e alla sua passione», sottolinea il managing director Gerhard Struger. «Siamo orgogliosi di aver creato un luogo dove alta gastronomia, personalità forti e apertura alla città convivono in modo naturale.»

Lusso contemporaneo, spa e design per il viaggiatore italiano

Sei ristoranti e bar, una spa di 1.400 metri quadrati con piscina interna-esterna, 320 camere e suite dal design modernista impreziosito da opere d’arte e cristalli boemi: il Fairmont Golden Prague costruisce un’idea di lusso contemporaneo che parla anche al viaggiatore italiano, sensibile alla qualità dell’esperienza, al valore culturale degli spazi e alla centralità del cibo come chiave di lettura del territorio.

Il Coocoo's Nest Il Golden Eye Il Greenhouse La terrazza esterna del Greenhouse ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il Coocoo's Nest Il Golden Eye Il Greenhouse La terrazza esterna del Greenhouse

Per chi arriva dall’Italia, l’hotel diventa una base ideale per esplorare Praga a piedi, tra gallerie, musei, shopping e passeggiate lungo il fiume, con la certezza di rientrare ogni sera in un indirizzo che unisce comfort internazionale e carattere locale.