Cucina e amore, il San Valentino nei ristoranti dei grandi chef di Roma

Un’esperienza dove la bellezza eterna della città si fonde con l'eccellenza della sua cucina. Abbiamo raccolto le voci dei grandi chef di Roma che, tra richiami alla tradizione e incursioni innovative ci svelano come trasformare il 14 febbraio, giorno di San Valentino, in un ricordo indelebile.

Antonio Gentile - Anima, The Rome Edition

Antonio Gentile, chef di Anima

A partire dal ricordo autobiografico di Antonio Gentile, chef di Anima, il signature restaurant del The Rome Edition: «San Valentino per me non è solo una ricorrenza, ma l'occasione perfetta per raccontare una storia attraverso i piatti. Quest'anno ho voluto creare un percorso che celebrasse l'amore partendo proprio dall'incontro tra le mie due anime gastronomiche: quella napoletana, che porto nel cuore, e quella romana, che mi ha accolto. Mi piace accogliere i miei ospiti con un ricordo, un omaggio alle tradizioni: iniziamo infatti con quella che chiamo 'La prima colazione tra Napoli e Roma'. È un benvenuto giocoso, con cappuccino, maritozzo e sfogliatella, servito insieme a uno spumante Extra Dry che prepara il palato con eleganza. Entrando nel vivo della cena, ci spostiamo verso il mare con la ricciola marinata, dove la nota amaricante delle cime di rapa incontra l'intensità della salsa ai ricci di mare. Poi, passiamo ai primi, si va dalla freschezza della fettuccina al pomodoro con gamberi rossi e bufala, fino alla golosità del tortello di carbonara, il tutto accompagnato da un Syrah Rosé che ne esalta la contemporaneità. Per il secondo ho pensato a un piatto di sostanza e territorio, un manzo arrosto con salsa alla cacciatora, carciofi e il carattere dell'erborinato di capra. E per chiudere in dolcezza, ho voluto osare con un dessert dove la barbabietola diventa protagonista insieme al cioccolato e al lampone, in coppia con un Merlot che abbiamo chiamato, non a caso, 'VITA'».

Anima Salita di San Nicola da Tolentino 14 00187 Roma Tel +39 06 45249354

Fabio Sangiovanni - Bivium, Six Senses Rome

Fabio Sangiovanni, executive chef del Bivium

Si muove sulla sensorialità, Fabio Sangiovanni, executive chef del Bivium al Six Senses Rome: «Il filo conduttore è l’incontro tra eleganza mediterranea e suggestioni afrodisiache. Sapori di mare, agrumi, spezie delicate e contrasti cromatici che richiamano la passione, come il risotto alla barbabietola e il dessert al lamp'one (l'amore in un lampo). Il piatto simbolo è il dentice con radici marinate, erbe di campo e salsa afrodisiaca. È una portata che unisce freschezza, intensità e una componente evocativa: il mare, le radici, la natura e una salsa pensata per stimolare i sensi. E per celebrare l’amore mi piace l’idea di uno Champagne Rosé, per il suo charme e il suo prestigio. Perfetto per un brindisi senza tempo. Cromatico, delicatamente acidulo, capace di accompagnare con armonia l’intero percorso».

Bivium Piazza San Marcello 4 00187 Roma Tel +39 06 86814510

Valerio Cataldo - Campocori, Hotel Chapter

Fabio Valerio Cataldo, chef del ristorante Campocori, executive chef del Bivium

In linea Valerio Cataldo, chef del ristorante Campocori di Hotel Chapter: «Romanticismo il mio mantra, espresso attraverso l’utilizzo di ingredienti afrodisiaci che giocano tra colori, profumi e gusto. Il piatto che più di ogni altro officia questa ricorrenza è il dessert firmato dal nostro pastry chef Luca Scagliarini, un vero connubio di sapori e cromie, costruito attorno all’ingrediente afrodisiaco per eccellenza: il cioccolato. Come per l’intero concept culinario di Campocori, anche il menu di San Valentino parte dalla tradizione, rivisitata con uno sguardo contemporaneo. L’obiettivo è valorizzare e migliorare i piatti senza mai perdere di vista l’elemento fondamentale: il gusto».

Campocori Via di Santa Maria de' Calderari 49 00186 Roma Tel +39 351 9770705

Gigi Rigolatto - Orient Express La Minerva

Francesco Greco ed Eugenio Congiu, head chef di Gigi Rigolatto

In alta quota il ristorante Gigi Rigolatto, all’ultimo piano dell’hotel Orient Express La Minerva, trasforma la festa in un viaggio tra le cupole del Pantheon. Gli head chef Francesco Greco ed Eugenio Congiu propongono un menu di quattro portate pensato per la condivisione, con eccellenze come le Linguine di Gragnano con astice blu e il limone sfusato amalfitano. La serata prosegue al Bellini Bar con cocktail tematici come il "Cupid’s Arrow", un mix vellutato che invita a riscoprire la bellezza di Roma da una prospettiva intima e sopraelevata.

Gigi Rigolatto Piazza della Minerva 69 00186 Roma Tel +39 06 844293

Kerim Montinaro - Oro Bistrot

Kerim Montinaro, chef di Oro Bistrot

Si lavora sul dialogo fra sensualità ed equilibrio la proposta di Kerim Montinaro, chef di Oro Bistrot: «Ci vogliono piatti che giocano su consistenze avvolgenti, sapori intensi ma armonici, con richiami floreali, agrumati e speziati, pensati per stimolare i sensi senza mai risultare eccessivi. Come la ricciola con mandarino e jalapeño, la delicatezza e la grassezza naturale del pesce, la freschezza agrumata che risveglia il palato e una punta di piccante che accende i sensi. È elegante ma istintivo, proprio come dovrebbe essere un piatto pensato per San Valentino. La tradizione rassicura, ma l’innovazione accende la curiosità e crea ricordi. L’equilibrio perfetto sta nel partire da sapori riconoscibili e reinterpretarli con tecniche o accostamenti inaspettati, senza mai perdere armonia. È lì che nasce l’emozione».

Oro Bistrot Via di Sant'Eufemia 19 00187 Roma Tel +39 349 8892632

Riccardo Pepe - DonnaEBistrot

Riccardo Pepe, executive chef del DonnaEBistrot

Riccardo Pepe, executive chef del DonnaEBistrot, punta sul «calamaro. L’ho inserito in menu abbinandolo alla piccantezza del rafano, prodotto tipico della Basilicata, capace di donare carattere e una stimolante intensità gustativa. A tavola, in questa occasione, tradizione e innovazione possono convivere. Nel mio menu l’innovazione nasce proprio dall’uso di prodotti tradizionali, reinterpretati in chiave contemporanea senza mai tradirne l’identità. Il dolce simbolo degli innamorati, per me, non è tanto una preparazione specifica quanto un ingrediente: il cioccolato. Protagonista assoluto del mio dessert di San Valentino, rappresenta la dolcezza, la passione e quel senso di comfort che da sempre accompagna questa ricorrenza». E per il pairing Dario Chieffallo, il suo f&b manager e sommelier non ha dubbi: «Le bollicine restano le grandi protagoniste delle occasioni speciali, e San Valentino non fa eccezione. Simbolo di eleganza e convivialità, con il loro perlage sanno trasmettere immediatamente gioia e leggerezza: con le bollicine si celebra l’amore».

DonnaEBistrot Via delle Colonnette 35 00186 Roma Tel +39 06 322 3633

Giuseppe Gaglione - Longitude 12 Bistrot & Jardin, Le Méridien Visconti Rome

Giuseppe Gaglione, chef del Longitude 12 Bistrot & Jardin

Un menu in tre atti quello di Giuseppe Gaglione, chef del Longitude 12 Bistrot & Jardin de Le Méridien Visconti Rome: «Ogni piatto gioca sul dialogo tra sapidità e acidità, tra morbidezze e tensioni, tra fuoco e freschezza. È un menu che non urla, ma seduce: accompagna la coppia senza mai sovrastare il momento. Piatto clou, l’ostrica alla brace con gel di maracuja e cerfoglio. L’ostrica è da sempre simbolo di sensualità, di mare vivo, di istinto. La brace le dona profondità, il maracuja aggiunge una nota esotica e vibrante, il cerfoglio chiude con eleganza erbacea. È un piatto che stimola i sensi prima ancora del palato. A San Valentino credo sia giusto abbracciare l’innovazione, ma con rispetto. Non amo gli eccessi: preferisco sorprendere con piccoli spostamenti di equilibrio, con accostamenti che incuriosiscono senza disorientare. L’amore funziona allo stesso modo: è fatto di scoperte continue, non di strappi improvvisi».

Longitude 12 Bistrot & Jardin Via Federico Cesi 37 00193 Roma Tel +39 06 3684

Aldo Baglioni - Hi-Res

Aldo Baglioni, chef del ristorante Hi-Res

Carta bianca per il desiderio con Aldo Baglioni, chef del ristorante Hi-Res: «Il menu sarà alla carta, quindi non avremo nulla di prestabilito, ma alcuni piatti dedicati al San Valentino. Sicuramente avremo la possibilità di degustare un piatto con crudo di pesce, quindi un gambero rosso siciliano, con una salsa al passion fruit e finocchietto selvatico. E per avere qualcosa di afrodisiaco si può optare per un’ostrica con una granita di champagne. Dulcis in fundo qualcosa a base di cioccolato e frutto della passione».

Hi-Res Via della Fontanella 15 00187 Roma Tel +39 06 3212905

Fundim Gjepali - All’Antico Arco

Fundim Gjepali, chef de All’Antico Arco

Libertà di scelta anche per Fundim Gjepali, chef All’Antico Arco: «Non abbiamo mai amato imporre un menu fisso, nemmeno per San Valentino. Abbiamo diversi piatti che si prestano a questa occasione come il crudo di ricciola con puntarelle, fresco, elegante, diretto. Oppure il polpo con cremoso di ceci, carciofi, olive e salsa alla paprica, che unisce profondità e carattere. L’afrodisiaco, per me, non è mai un singolo ingrediente, ma l’equilibrio tra gusto, consistenze e memoria. All’Antico Arco cerchiamo sempre un dialogo tra le due cose. In merito al dolce, il cioccolato resta un grande classico, e nella nostra carta è presente in più interpretazioni. Lo amiamo intenso ma mai eccessivo, capace di chiudere la cena con eleganza e non con pesantezza. È un finale che parla di comfort, piacere e condivisione».

All’Antico Arco Piazzale Aurelio 7 00152 Roma Tel +39 06 5815274

Andrea Sangiuliano - Cafè Romano, Hotel d'Inghilterra

Andrea Sangiuliano, chef del Cafè Romano

Il rosso della passione è il binario cromatico ideale per Andrea Sangiuliano, chef del Cafè Romano, Hotel d'Inghilterra: «La tagliata di tonno è il piatto ideale per questa ricorrenza, il suo colore intenso è valorizzato da una crema di zucca speziata. Completano il piatto chicchi di melograno, ridotti in succo e legati con aceto balsamico tradizionale. Le due dimensioni si integrano armoniosamente, la tradizione fornisce la base solida dei sapori autentici, mentre le nuove tecniche di cottura e presentazione danno vita a ricette rivisitate, innovative e di impatto. Il nostro dolce simbolo è modellato a forma di cuore, una mousse al cioccolato fondente, con all’interno purea di lampone e litchi freschi per un contrasto fresco e fruttato».

Cafè Romano Via Bocca di Leone 14 00187 Roma Tel +39 06 699811

Vito Mattera - Villa Ischia, Atina (Fr)

Vito Mattera, chef del ristorante Villa Ischia

La rassegna si conclude fuori dalla Capitale con Vito Mattera, ristorante Villa Ischia, ad Atina (Fr): «E la sua connessione tra i prodotti della terra e del mare per creare un legame emotivo tra gli innamorati e la tavola. L’ostrica alla brace con panatura croccante, crema di mozzarella di bufala e salsa ai ricci di mare è il piatto che meglio celebra San Valentino per le sue note sensuali e afrodisiache. Questo abbinamento audace tra pesce e latticini evoca i ricordi della mia infanzia, quando mia mamma e mia nonna preparavano piatti semplici ma indimenticabili, trasformati oggi in un’espressione di tecnica e memoria che unisce tradizione e brivido innovativo. In occasione della festa, presenteremo un dessert a base di bavarese di lampone, quenelle di Grand Marnier, mousse di cioccolato e biscotto al caramello salato: un gioco di contrasti che scioglie il cuore. Ispirato ai miei anni in Svizzera per il biscotto e arricchito da tocchi locali e alcolici, rappresenta l’artigianalità che trasforma il fine pasto in un ricordo condiviso».