Il “Lido 84” chiude dopo 12 anni: fine di un’era sul lago di Garda

Il 22 marzo 2026 segnerà l’ultimo servizio del ristorante Lido 84, chiudendo Il ristorante di Gardone Riviera (Bs), una stella Michelin e miglior ristorante italiano nell'ultima classifica della World's 50 Best Restaurants con il 16° posto, chiuderà così un capitolo iniziato dodici anni fa, il 21 marzo 2014. Si spegne così un'altra stella nel Bresciano, dopo la chiusura del Sedicesimo Secolo di Orzinuovi che a San Valentino, poco più di un mese prima del "Lido" abbasserà per l'ultima volta le serrande.

Dopo 12 anni chiude Lido 84

Lido 84, un’icona sul lago di Garda

Il team di Lido 84 ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha contribuito a questo lungo percorso. «Siamo grati a tutti coloro che si sono seduti ai nostri tavoli e ci hanno aiutato a crescere», hanno dichiarato i titolari - Riccardo e Giancarlo Camanini -, ricordando come ogni piatto servito fosse il frutto di un lavoro dietro le quinte caratterizzato da continuità, competenza e lealtà.

Il ristorante ha voluto sottolineare anche il contributo dei collaboratori e dei fornitori che hanno accompagnato l’attività nel tempo. «Il loro impegno costante e il senso del dovere hanno reso possibile costruire questo magnifico viaggio», spiegano i titolari. Un riconoscimento particolare va ai circa cento ragazzi che si sono alternati nel corso degli anni, partecipando attivamente alla vita del locale e condividendo il cammino professionale della brigata.

Riccardo e Giancarlo Camanini di Lido 84

Dodici anni di innovazione gastronomica sul Garda

L’addio di Lido 84 non segna soltanto la fine di un ristorante, ma la conclusione di una stagione di sperimentazione, ricerca e crescita nella ristorazione italiana. Gli anni trascorsi sulle sponde del lago di Garda restano un esempio di dedizione e qualità, in cui ogni servizio ha raccontato una storia di cucina, territorio e collaborazione tra chi cucina e chi accoglie. Ora rimane aperto l'interrogativo su quale sarà il futuro della famiglia Camanini. Di sicuro