Al ristorante dei Massari pasticceria e cucina si incontrano con il Croissant Burger

Cardinale , ristorante di Milano dei fratelli Nicola e Debora Massari, figli del maestro pasticcere Iginio, il Croissant Burger, reinterpretazione del classico hamburger con croissant salato e ripieno di Scottona, disponibile in sette varianti. Accanto, la Torta di Rose salata con salumi Capitelli amplia l’offerta gastronomica, applicando tecniche di pasticceria alla cucina contemporanea e puntando su equilibrio dei sapori, qualità degli ingredienti e convivialità.

Il maestro Iginio Massari col figlio Nicola e due Croissant Burger

Croissant Burger: l’hamburger reinterpretato con tecnica pasticcera

Il progetto, ideato da Nicola Massari, prevede l’uso di un croissant salato bicolore al posto del classico bun. L’impasto, lavorato artigianalmente, risulta fragrante all’esterno e soffice all’interno, in grado di sostenere il ripieno senza sovrastarlo. L’hamburger di Scottona da 110 grammi è accompagnato da ingredienti selezionati per bilanciare sapori e consistenze, creando un’alternanza tra note delicate e componenti più decise. Il Croissant Burger è disponibile in sette varianti, che includono combinazioni di formaggi, guanciale, salse e verdure, oltre a versioni pensate per vegetariani e per il pesce. Tra queste, la proposta Fish abbina un croissant al cacao con salmone affumicato, maionese al lampone, guacamole e misticanza.

Il Croissant Burger

Ecco tutte le varianti

Andante , con pecorino, salsa tartara, insalata, cipolla stufata, pomodoro fresco e pomodori soleggiati, arricchito da guanciale croccante e salsa al Parmigiano;

, con pecorino, salsa tartara, insalata, cipolla stufata, pomodoro fresco e pomodori soleggiati, arricchito da guanciale croccante e salsa al Parmigiano; Carbonara , dove salsa carbonara, Pecorino Romano DOP, mela Golden a fettine sottili e guanciale amatriciano croccante creano un contrasto audace e bilanciato;

, dove salsa carbonara, Pecorino Romano DOP, mela Golden a fettine sottili e guanciale amatriciano croccante creano un contrasto audace e bilanciato; in versione affumicato e intenso , con Cheddar, salsa affumicata, insalata, cipolla stufata, pomodoro e guanciale croccante;

, con Cheddar, salsa affumicata, insalata, cipolla stufata, pomodoro e guanciale croccante; nella modalita` piu` delicata e aromatica, con caprino , salsa al Parmigiano, maionese alla senape e porro.

, salsa al Parmigiano, maionese alla senape e porro. in versione piu` creativa “Allegro” con guacamole, pomodorini, insalata, cipolla di Cannara, guanciale croccante;

con guacamole, pomodorini, insalata, cipolla di Cannara, guanciale croccante; vegetariano , pensato per non rinunciare a struttura e gusto, con maionese, insalata, pomodori soleggiati, cipolla stufata e salsa al Parmigiano;

, pensato per non rinunciare a struttura e gusto, con maionese, insalata, pomodori soleggiati, cipolla stufata e salsa al Parmigiano; Fish, con croissant parigino al cacao farcito con maionese al lampone, salmone affumicato, guacamole e misticanza.

Torta di Rose salata: convivialità e qualità dei salumi Capitelli

Accanto al burger, Cardinale introduce la Torta di Rose salata, pensata per la condivisione e servita con una selezione di salumi Capitelli. Il piatto mette in evidenza la tecnica pasticcera applicata a un impasto salato e l’attenzione alla qualità degli ingredienti, in un’interpretazione pensata per esperienze conviviali.

Croissant Burger e Torta di Rose salata: innovazione gastronomica tra cucina e pasticceria

L’idea del Croissant Burger e della Torta di Rose salata rappresenta un esempio di come l’incontro tra tecniche diverse possa generare nuove forme di offerta gastronomica, senza snaturare gli elementi tradizionali dei singoli piatti. Massari, tra i fondatori del ristorante, spiega che l’obiettivo è esplorare approcci non convenzionali: «Con queste proposte, la precisione dell’alta pasticceria incontra il linguaggio della cucina contemporanea, dando vita a piatti che cercano un equilibrio tra innovazione e attenzione alla materia prima».