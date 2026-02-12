Dentro la storica pasticceria veronese dove lavorano nonne, figli e nipoti

Appena si entra nell’Offelleria Perbellini a Bovolone (Vr) si è avvolti da un profumo delizioso. Ciò che piace immediatamente, oltre alla bontà dei suoi dolci o dei lievitati, è la spontaneità di tutta la famiglia. Ilaria, Andrea, Paola, Flavio, Pierluigi… la lista si allunga. Flavio insieme al figlio Pierluigi li troviamo nel laboratorio della pasticceria, Paola con la figlia Ilaria alla Bistronomia ad Isola Rizza, mentre Andrea si occupa del commerciale. Non basta, anche le nonne le trovi a servire dietro il bancone della pasticceria. E tutto con semplicità e senza attriti. Questo aspetto è fondamentale perché l’attività possa crescere ed allargarsi sempre più.

La famiglia Perbellini

La famiglia Perbellini

L’azienda resta a conduzione familiare: ad oggi sono nove i membri della famiglia coinvolti attivamente, con ruoli sia operativi sia dirigenziali, a testimonianza di una continuità generazionale ancora viva. La Rinomata Offelleria Perbellini ha una storia lunga 150 anni e per fortuna mantiene ancora il suo sapore artigianale. A Bovolone, dove troviamo il laboratorio e una caffetteria, ci siamo seduti in una veranda e abbiamo assaggiato le sfogliatine al burro: un vero attentato alla dieta, che consigliamo a tutti. Deliziose, si sciolgono in bocca, impossibile non provarne una seconda e poi una terza. Sono le più apprezzate e consumate. Un vassoio confezionato di sfogliatine sarà molto apprezzato da amici o familiari.

Millefoglie Strachìn®: si vendono 330 quintali di millefoglie all’anno

Trecentotrenta quintali di millefoglie all’anno: numeri considerevoli, ma tutto dipende dalla freschezza della sfoglia che viene prodotta ogni giorno. La clientela apprezza la sua bontà: arrivano dai paesi limitrofi, da Verona, ma non solo, visto che la seconda sede di Isola Rizza è vicino all’autostrada. La famosa Millefoglie Strachìn®, nata negli anni Cinquanta, ancora oggi è uno tra i dolci più amati. È composta da fragranti strati di sfoglia, farciti con crema Strachìn e completati da granella di amaretti. Si tratta di un dolce realizzato al momento, che si può comprare solo a Bovolone o a Isola Rizza, perché la crema montata, dopo alcuni minuti, inizia ad afflosciarsi (in dialetto veneto “la se stràca”, si stanca): da qui il nome Strachìn. In passato la trovavi nelle case dei nobili, ma grazie al lavoro di ricerca di Flavio e Pierluigi sono riusciti a renderla stabile per oltre due ore, assicurando così durata, sicurezza alimentare e continuità produttiva.

La millefoglie di Perbellini

La millefoglie di Perbellini

Molti pasticceri della zona hanno rinunciato a produrre questo dolce così complesso; invece, grazie ad un segreto che si tramanda, l’Offelleria Perbellini riesce a crearla e a venderla con dei numeri di tutto rispetto. Le ricette si evolvono, ma nascono da una tradizione: quaderni, vecchie ricette scritte a mano, che non sempre oggi si possono realizzare, ma rimangono l’abbiccì della creazione dolciaria per la premiata Offelleria Perbellini. «La monoporzione di Millefoglie Strachìn Perbellini viene proposta prevalentemente in pasticceria, ma è destinata anche alla fornitura di alcuni ristoranti di Verona e provincia, oltre che a sagre e feste patronali del territorio. È un dolce molto richiesto, ma complesso da gestire su larga scala, difficoltà dovuta all'estrema delicatezza della sfoglia fragrante e della crema montata», racconta Pierluigi, che insieme al papà Flavio Perbellini si occupa di gestire il laboratorio e tutta la produzione dei dolci e dei lievitati.

I pearini: deliziosi biscottini da mangiare intinti nel vino dolce a fine pasto

Tra i prodotti storici, i Pearini continuano a suscitare grande interesse anche per la loro origine, legata alle osterie e all’abbinamento con il vino. Secondo la tradizione, sono pensati per essere consumati a fine pasto, grazie alla loro peculiare sapidità, che li rende particolarmente adatti a questo momento di consumo. Infine, il mandorlato, così come il torrone di nocciole, è un prodotto stagionale, realizzato esclusivamente nei mesi di novembre e dicembre. «La lavorazione manuale ne limita volutamente la produzione ed è per questo che viene proposto solo nei nostri negozi e attraverso il canale online», prosegue Flavio.

Le vecchie ricette scritte a mano

Le vecchie ricette scritte a mano

Le due sedi: Bovolone e Isola Rizza con la Bistronomia

Bovolone: qui troviamo il laboratorio, l’esposizione dei prodotti, la caffetteria con un bancone espositivo e un angolo dove ci si può sedere per gustare un caffè e i prodotti della pasticceria. I dolci in vendita sono oltre 150, la maggior parte ancora fatti a mano, e spaziano dalla pasticceria al mondo dei lievitati, passando per biscotteria e cioccolateria. Annoverano chicche storiche come il Pan dei Siori® o ideazioni più recenti come il Fior d’Albicocca®. Il Pan dei Siori® di Perbellini è un dolce di pasta lievitata naturalmente, profumato alla cannella, impastato con uvetta, cedro e arancio a pezzetti, noci, mandorle e fichi secchi. Questi ingredienti rendevano in passato questo dolce tradizionale una prerogativa dei signori, gli unici a poterselo permettere, dato l’alto costo delle materie prime. Oggi il Pan dei Siori è un’esclusiva di Perbellini, un rimando alla storia passata del territorio, disponibile da ottobre a Natale.

Il Pan dei Siori di Perbellini

Il Pan dei Siori di Perbellini

Isola Rizza: la Pasticceria Perbellini ha rivoluzionato la sua idea di “bottega”, integrando il proprio negozio di Isola Rizza con una zona dedicata alla caffetteria, al bistrò di qualità e alla gastronomia d’asporto, per proporre un’idea di ospitalità allargata. Il locale, aperto nel ’21, è stato pensato per offrire in un ambiente moderno e confortevole colazioni artigianali, momenti di incontro tra aperitivi e dolci merende; infine pranzi e cene orientati al buon gusto, ma soprattutto con prezzi contenuti. Ilaria, sorella gemella di Andrea, gestisce principalmente la Bistronomia, con sessanta coperti.

Lo shop online

Andrea Perbellini, entrato in azienda nel ’21, è l'anima commerciale della pasticceria e, grazie alle sue esperienze pregresse in Amazon, ha spinto l’Offelleria Perbellini verso lo shop online interno. Questo ha rappresentato un passaggio strategico per la pasticceria, tanto che il canale e-commerce ha registrato una crescita media del 30% anno su anno. «Oggi spediamo in tutta Europa, con l’esclusione del Regno Unito e di alcuni Paesi dell’Est Europa; i mercati più attivi risultano Francia e Svizzera», sottolinea Andrea.

L'Offella d'Oro di Perbellini

L'Offella d'Oro di Perbellini

«A trainare le vendite online sono soprattutto i grandi lievitati delle festività: l’Offella è il prodotto più venduto a Natale, mentre la Colomba Classica si conferma protagonista nel periodo pasquale. Durante il periodo natalizio, a livello di vendite, l’Offella d’Oro resta il nostro vero diamante, seguita da Pandoro e Panettone classico».