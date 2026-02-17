“Colazione d’autore” ai Portici di Bologna: Gino Fabbri ospite di Vincenzo Digifico

Bologna mette la colazione sotto i riflettori, nel modo più semplice e più efficace, con un evento che prende un gesto quotidiano e lo tratta come si tratterebbe una degustazione. Pasticceria Eden, dentro I Portici Hotel Bologna, propone il 21 febbraio “Colazione d’autore” con due firme che in città significano cose diverse e complementari, Gino Fabbri come ospite e Vincenzo Digifico come pastry chef di casa.

I maestri pasticceri Gino Fabbri (a sinistra) e Vincenzo Digifico

Dal bancone alla sala, la colazione diventa appuntamento

Una mattinata in sala, con creazioni di alta pasticceria pensate per il risveglio e una selezione di caffè Filicori Zecchini. Il formato è quello di una matinée, quindi tempo più disteso, posto assegnato, ritmi da tavolo e non da bancone. Un dettaglio non di poco conto, perché la colazione italiana vive di velocità e ripetizione, mentre qui si cerca intenzionalmente un’altra postura, più vicina al pubblico che segue chef e pastry chef come segue un concerto o una firma di un giornale.

Colazione fuori casa, i numeri spiegano il boom e il cambio di aspettative

Il contesto spiega perché questo tipo di appuntamenti oggi ha senso anche fuori dalle nicchie. La colazione fuori casa resta il segmento più massiccio della giornata per i bar italiani. Dati di settore legati a Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) indicano che nel 2025 i bar hanno sfiorato i 6 miliardi di visite, con una quota molto alta concentrata proprio sul mattino, circa il 44 per cento dei passaggi ruota attorno alla colazione. Il valore complessivo del comparto viene stimato in 23,8 miliardi di euro e lo scontrino medio si aggira sui 4,20 euro. Tradotto in linguaggio semplice, la colazione è un’abitudine nazionale che muove volumi enormi e per questo diventa anche il primo terreno dove cambiano i gusti, cambiano le aspettative, cambiano i modelli di offerta. Basta spostare di poco l’attenzione sulla qualità, sulla tecnica dei lievitati, sulla pulizia delle creme, sull’uso dello zucchero, e il pubblico se ne accorge perché il confronto avviene tutti i giorni.

Il maestro pasticciere Gino Fabbri

Gli hotel hanno capito da tempo che la mattina è una leva competitiva, perché è il primo servizio che un ospite “tocca” davvero, spesso più della camera. Nel mercato attuale la colazione pesa nella scelta della prenotazione e pesa nelle recensioni, quindi diventa un investimento che lavora su reputazione e ritorno.

Digifico e Fabbri, due firme per un format che porta la pasticceria nel mattino

Vincenzo Digifico fa parte di una generazione di pastry chef d’hotel che lavora sulla continuità, con un laboratorio che produce e serve, e con la capacità di sostenere un format nel tempo. Gino Fabbri, invece, porta la sua firma storica, capace di richiamare pubblico anche fuori dal circuito degli addetti ai lavori. Il tutto unito ad una sala che permette di vivere il dolce con calma, nel momento della giornata in cui di solito si decide tutto in tre minuti.

Il pastry chef Vincenzo Digifico

Insomma, la colazione sta diventando sempre più un linguaggio, non solo un’abitudine. I lievitati hanno preso lo spazio che una volta era dei soli cornetti standardizzati, il pubblico riconosce impasti, sfoglie, farciture, e il caffè torna ad avere un ruolo da protagonista. “Colazione d’autore” intercetta questa trasformazione e la mette in una cornice particolarmente fastosa; un modo per dire che la pasticceria oggi si gioca anche al mattino e che Bologna vuole esserci.

L’appuntamento è per sabato 21 febbraio 2026 alle 08.00 nel Salone delle Feste de I Portici Hotel Bologna. Informazioni e prenotazioni al numero 051-42185 oppure via email: reservation@iporticihotel.com. Posti limitati su prenotazione.