Sorrento riabbraccia il Grand Hotel Flora: ecco il nuovo look dopo il restyling

A partire da aprile, Sorrento (Na) accoglie il Grand Hotel Flora, completamente rinnovato come design hotel quattro stelle, con un concept che interpreta il soggiorno come esperienza, relazione e lifestyle. Il progetto, firmato dallo studio Giuliano Andrea Dell’Uva, propone un modello di ospitalità aperto, dinamico e internazionale, pensato per un pubblico alla ricerca di esperienze autentiche in Costiera Amalfitana.
Il nuovo hotel si presenta come un social hub urbano, in cui architettura, arte, gusto e paesaggio si intrecciano, creando un’atmosfera brillante e originale. Il rooftop panoramico, punto focale del concept, offre una vista unica sul Golfo di Napoli, trasformando la struttura in luogo di incontro per ospiti e residenti.
Storia e identità del Grand Hotel Flora
Fondato negli anni Sessanta dalla famiglia Mascolo, il Grand Hotel Flora ha rappresentato per decenni un riferimento nell’ospitalità sorrentina, basata su gestione familiare, passione e dedizione. Con l’ingresso della terza generazione, l’albergo avvia un processo di trasformazione che rinnova identità e posizionamento, pur mantenendo un solido legame con la propria storia.
Il progetto mira a sviluppare un modello di ospitalità lifestyle-driven, con proposte food & beverage evolute, attenzione al design contemporaneo e rispetto per la cultura e i materiali locali. L’obiettivo è costruire un’identità riconoscibile, capace di coniugare storia, energia giovane e qualità dell’esperienza.
Ristrutturazione e progetto architettonico
La ristrutturazione integrale, curata dall’architetto Giuliano Andrea Dell’Uva, si muove tra restauro e contemporaneità, reinterpretando il fascino storico dell’albergo con sensibilità attuale. L’intervento è stato realizzato attraverso una ricerca fotografica approfondita e un dialogo costante con la famiglia Mascolo, preservando elementi identitari come la scala degli anni ’60 e la piscina originale ispirata a Gio Ponti.
La lobby è stata riportata all’atmosfera della prima apertura: accoglie gli ospiti come una grande casa sorrentina, con arredi vintage firmati da Gianfranco Frattini, un pianoforte storico restaurato e un camino in ceramica bianca. La pavimentazione in cotto smaltato a mano e le sfumature di blu richiamano il mare di Sorrento, mentre il giardino con palme dattilifere e agrumi completa l’ambientazione.
L’intero progetto celebra gli artigiani locali, protagonisti nella realizzazione di pavimentazioni dipinte a mano, boiserie e pannelli in mosaico. Ogni ambiente è studiato nei minimi dettagli, con materiali e finiture che raccontano la storia della Costiera e accompagnano l’ospite in un’esperienza sensoriale e autentica.
Camere e suite tra comfort e design
Le 121 camere, di cui 14 suite con terrazze solarium e vista mare, combinano eleganza e linee essenziali con il calore delle ceramiche vietresi, simbolo della tradizione sorrentina. Gli spazi, luminosi e accoglienti, offrono comfort, funzionalità e estetica, rispondendo alle esigenze di una clientela internazionale che ricerca soggiorni personalizzati e raffinati.
Bistrot Silva e proposta gastronomica
Al piano terra, il Bistrot Silva propone una cucina attenta alla qualità e alla freschezza degli ingredienti, celebrando i sapori autentici del territorio. L’ambiente elegante e rilassato, affacciato sulla piscina, è pensato tanto per pranzi informali quanto per cene raffinate, offrendo un’esperienza gastronomica immersiva e conviviale.
Rooftop panoramico come cuore sociale
Il rooftop panoramico costituisce uno degli elementi chiave del nuovo concept. Qui il pizza & mixology bar Oliva propone aperitivi e cene al tramonto in un ambiente vivace e sofisticato. La piscina restaurata mantiene le linee sinuose tipiche degli anni Sessanta, mentre la vista sul Golfo di Napoli rende lo spazio un punto di riferimento per la socialità locale e internazionale.
Visione di ospitalità contemporanea
Secondo Giuliano Andrea Dell’Uva, «Questo progetto nasce dal desiderio di restituire al Grand Hotel Flora lo spirito e il fascino delle sue origini, lavorando in equilibrio tra memoria e contemporaneità. Ci siamo ispirati alle immagini di un film girato qui negli anni Cinquanta e ai racconti della famiglia che da generazioni porta avanti una tradizione autentica di ospitalità. È un progetto che celebra il sapere artigiano locale e un’idea di accoglienza calda, domestica e profondamente legata a Sorrento».
Base ideale per scoprire Sorrento e la Costiera Amalfitana
Il Grand Hotel Flora non è solo un luogo dove soggiornare, ma una base strategica per esplorare il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, con esperienze personalizzate lontane dai percorsi turistici convenzionali. Eventi e appuntamenti sul rooftop, previsti durante tutta la stagione, rafforzano il ruolo dell’hotel come nuovo punto di riferimento della vita sociale e del tempo libero, aperto sia agli ospiti che ai residenti.
Corso Italia 248 80067 Sorrento (Na)