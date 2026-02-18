Sorrento riabbraccia il Grand Hotel Flora: ecco il nuovo look dopo il restyling

A partire da aprile, Sorrento (Na) accoglie il Grand Hotel Flora, completamente rinnovato come design hotel quattro stelle, con un concept che interpreta il soggiorno come esperienza, relazione e lifestyle. Il progetto, firmato dallo studio Giuliano Andrea Dell’Uva, propone un modello di ospitalità aperto, dinamico e internazionale, pensato per un pubblico alla ricerca di esperienze autentiche in Costiera Amalfitana.

Il Grand Hotel Flora di Sorrento riapre ad aprile dopo un grande lavoro di ristrutturazione degli spazi interni

Il nuovo hotel si presenta come un social hub urbano, in cui architettura, arte, gusto e paesaggio si intrecciano, creando un’atmosfera brillante e originale. Il rooftop panoramico, punto focale del concept, offre una vista unica sul Golfo di Napoli, trasformando la struttura in luogo di incontro per ospiti e residenti.

Storia e identità del Grand Hotel Flora

Fondato negli anni Sessanta dalla famiglia Mascolo, il Grand Hotel Flora ha rappresentato per decenni un riferimento nell’ospitalità sorrentina, basata su gestione familiare, passione e dedizione. Con l’ingresso della terza generazione, l’albergo avvia un processo di trasformazione che rinnova identità e posizionamento, pur mantenendo un solido legame con la propria storia.

Il Grand Hotel Flora, fondato negli anni '60 dalla famiglia Mascolo

Il progetto mira a sviluppare un modello di ospitalità lifestyle-driven, con proposte food & beverage evolute, attenzione al design contemporaneo e rispetto per la cultura e i materiali locali. L’obiettivo è costruire un’identità riconoscibile, capace di coniugare storia, energia giovane e qualità dell’esperienza.

Ristrutturazione e progetto architettonico

La ristrutturazione integrale, curata dall’architetto Giuliano Andrea Dell’Uva, si muove tra restauro e contemporaneità, reinterpretando il fascino storico dell’albergo con sensibilità attuale. L’intervento è stato realizzato attraverso una ricerca fotografica approfondita e un dialogo costante con la famiglia Mascolo, preservando elementi identitari come la scala degli anni ’60 e la piscina originale ispirata a Gio Ponti.

La grande scala, originale degli anni '60, è stata valorizzata nel restyling del Grand Hotel Flora

La lobby è stata riportata all’atmosfera della prima apertura: accoglie gli ospiti come una grande casa sorrentina, con arredi vintage firmati da Gianfranco Frattini, un pianoforte storico restaurato e un camino in ceramica bianca. La pavimentazione in cotto smaltato a mano e le sfumature di blu richiamano il mare di Sorrento, mentre il giardino con palme dattilifere e agrumi completa l’ambientazione.

L’intero progetto celebra gli artigiani locali, protagonisti nella realizzazione di pavimentazioni dipinte a mano, boiserie e pannelli in mosaico. Ogni ambiente è studiato nei minimi dettagli, con materiali e finiture che raccontano la storia della Costiera e accompagnano l’ospite in un’esperienza sensoriale e autentica.

Camere e suite tra comfort e design

Le 121 camere, di cui 14 suite con terrazze solarium e vista mare, combinano eleganza e linee essenziali con il calore delle ceramiche vietresi, simbolo della tradizione sorrentina. Gli spazi, luminosi e accoglienti, offrono comfort, funzionalità e estetica, rispondendo alle esigenze di una clientela internazionale che ricerca soggiorni personalizzati e raffinati.

Le camere e i bagni del rinnovato Gran Hotel Flora, impreziosite da ceramiche vietresi

Bistrot Silva e proposta gastronomica

Al piano terra, il Bistrot Silva propone una cucina attenta alla qualità e alla freschezza degli ingredienti, celebrando i sapori autentici del territorio. L’ambiente elegante e rilassato, affacciato sulla piscina, è pensato tanto per pranzi informali quanto per cene raffinate, offrendo un’esperienza gastronomica immersiva e conviviale.

La sala del Bistrot Silva, all'interno del Grand Hotel Flora

Rooftop panoramico come cuore sociale

Il rooftop panoramico costituisce uno degli elementi chiave del nuovo concept. Qui il pizza & mixology bar Oliva propone aperitivi e cene al tramonto in un ambiente vivace e sofisticato. La piscina restaurata mantiene le linee sinuose tipiche degli anni Sessanta, mentre la vista sul Golfo di Napoli rende lo spazio un punto di riferimento per la socialità locale e internazionale.

Il rooftop panoramico del Grand Hotel Flora

Visione di ospitalità contemporanea

Secondo Giuliano Andrea Dell’Uva, «Questo progetto nasce dal desiderio di restituire al Grand Hotel Flora lo spirito e il fascino delle sue origini, lavorando in equilibrio tra memoria e contemporaneità. Ci siamo ispirati alle immagini di un film girato qui negli anni Cinquanta e ai racconti della famiglia che da generazioni porta avanti una tradizione autentica di ospitalità. È un progetto che celebra il sapere artigiano locale e un’idea di accoglienza calda, domestica e profondamente legata a Sorrento».

Quadri ispirati a film del passato ora abbellissono il Grand Hotel Flora

Base ideale per scoprire Sorrento e la Costiera Amalfitana

Il Grand Hotel Flora non è solo un luogo dove soggiornare, ma una base strategica per esplorare il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, con esperienze personalizzate lontane dai percorsi turistici convenzionali. Eventi e appuntamenti sul rooftop, previsti durante tutta la stagione, rafforzano il ruolo dell’hotel come nuovo punto di riferimento della vita sociale e del tempo libero, aperto sia agli ospiti che ai residenti.