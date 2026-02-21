Tomkat dedica una serata a Domaine Labet con cena e degustazione

Martedì 25 febbraio, alle 20.30, Tomkat apre la sua tavola a una serata dedicata a Domaine Labet, con degustazione guidata e menu completo costruito in parallelo alla sequenza dei calici. La serata, dal costo di 90 euro, comprende la cena completa e un assaggio per ciascun vino in scaletta.

Serata dedicata ai vini di Domaine Labet da Tonkat

Cinque Labet per leggere il Jura tra annate, vigne, macerazioni e affinamenti lunghi

La maison francese è proposta attraverso una selezione che mette sul tavolo cinque bottiglie utili per capire le differenze tra annate, vigne e scelte di cantina. Il percorso passa da Les Varrons 2022 e Les Varrons Vieilles Vignes 2022, quindi un doppio passaggio che lavora sulla stessa linea, con l’annata recente come base e la versione da vigne più vecchie come variazione di passo e profondità. Subito dopo entra Les Varrons Numero2 2018, millesimo che sposta il baricentro e mostra cosa cambia quando il tempo lavora al posto della fretta, con un sorso più disteso e una trama più larga. Il finale della degustazione entra nel savagnin, con due interpretazioni che si guardano in faccia da angoli diversi. Savagnin Maceration 2023 porta un contatto con le bucce che cambia pelle al vino e lo rende più tattile, con profumi più scuri e una materia che chiama un piatto capace di stare al passo. Savagnin Elevage Long 2016 chiude la sequenza con una lettura fondata sulla durata dell’affinamento, con un bicchiere che arriva in tavola con un passo adulto e lungo.

Tomkat a Lucca: l’enoteca con cucina nata da Bendinelli e Attilieni, fondatori di Stelt

Tomkat sta nel centro storico di Lucca, in via Calderia 12, a due passi da Piazza San Michele, e nasce dall’idea di due amici lucchesi, Pier Giulio Alessandro Bendinelli e Leonardo Attilieni, già alla guida di Stelt, piattaforma dedicata ai fine wines e agli spirits. Tomkat è la loro versione “fisica” di quel lavoro, con un passaggio ulteriore dedicato all’accoglienza e alla cucina, quindi un indirizzo che vive tra aperitivo, cena e dopocena, impostato sul bere bene e sul dare al vino un contorno fatto di servizio e di piatti che reggono il passo del calice.

Tomkat lavora anche come enoteca con cucina

350 etichette in carta, con asse Francia-Italia e focus su Borgogna e Champagne

La carta ruota attorno a circa 350 etichette, con un asse Francia Italia che privilegia Borgogna e Champagne, affiancati da una selezione dedicata a Bordeaux con annate mature e da un’ossatura italiana che passa soprattutto da Piemonte e Toscana, con attenzione alle annate difficili da reperire. La lista cambia di continuo, aggiornata con frequenza settimanale, dentro una ricerca che mira al vino fatto bene e a una lettura coerente delle regioni.

Cucina e dispensa pensate per il calice: piatti, salumi, formaggi e selezione da condivisione

Tomkat, inoltre, lavora come enoteca con cucina, quindi con piatti caldi e proposte fredde pensate per l’assaggio e la condivisione, più una dispensa che porta al tavolo salumi italiani e spagnoli, formaggi italiani e francesi, sottoli, sardine e caviale, in una selezione che cambia e si muove, sempre in funzione del calice.

L’appuntamento è per martedì 25 febbraio alle 20.30 da Tomkat, via Calderia 12, Lucca. Il costo è 90 euro, con menu completo e un assaggio per ciascun vino in degustazione. Prenotazioni via WhatsApp al +39 346 1452186. Per contatti diretti restano disponibili anche il telefono 376 203 5395 e il sito tomkat.it.