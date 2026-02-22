Dove il Sannio incontra il Cilento: la pizzeria che unisce due territori in un morso

Il Meridione peninsulare, inteso sia come dorsale appenninica sia come fascia costiera tirrenica, ha percorso certo per mobilitare su gomma persone e merci ed il suo fondamentale punto di snodo è nella bretella che raccorda l’autostrada A2 Salerno - Reggio Calabria (Autostrada del Mediterraneo) all’autostrada A30 Caserta - Salerno. Strada a scorrimento veloce con i suoi opportuni svincoli di uscita.

Mirko Patrizio, titolare dell'omonima pizzeria a Baronissi (Sa)

Ecco, golosamente guidati dal desiderio di pizze eccellenti, si esce allo svincolo di Baronissi Nord, si attraversa buona parte dell’abitato e in centro, con provvidenziale ampio parcheggio gratuito proprio lì davanti, si fa sosta assolutamente non frettolosa alla pizzeria di cui è patron e pizzaiolo il prode Mirko Patrizio (37 anni).

L'insegna della pizzeria, che richiama subito il nome del suo proprietario

La label della pizzeria è Mirko Patrizio Pizzeria, lodevole scelta di rinnovare il naming dopo che per ben undici anni di attività la pizzeria aveva nome Il Corallo. Metterci il nome a voler significare “ci metto la faccia”!

Restyling elegante e attenzione alla qualità a tavola

Il nuovo naming ha volutamente comportato un pregevole restyling e il locale si presenta piacevole, ben curato, sedute molto confortevoli, tavoli ben distanziati tra loro, lindore ovunque. Le due idee guida di Mirko sono: meticolosa attenzione alla qualità dei prodotti e alle eccellenze del territorio, garbato e professionale il servizio di sala.

Lo staff di Mirko Patrizio Pizzeria

Ne saremo consapevoli a fine serata: qui si vive una deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale. E ciò lo si deve a Mirko e alla sua valevole squadra: persone giovani, ben preparate e appassionatamente motivate.

Crocchè e birre artigianali: il gusto inizia qui

Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, raccontiamo di gustosa cena in novilunio di febbraio. Si comincia con un crocchè di patate, impanato nel pane panko, con aggiunta di barbabietola rossa, erba cipollina, pepe di Sarawak e prezzemolo. E questa piacevole presenza cromatica del colore rosso, cagionata dalla barbabietola rossa, induce Mirko a denominare “Raffaello” questo crocchè. Il grande pittore urbinate, si sa, fece del colore rosso un elemento chiave nella sua pittura, e Mirko gliene rende omaggio!

Crocchè di patate, impanato nel pane panko, con aggiunta di barbabietola rossa, erba cipollina, pepe di Sarawak e prezzemolo

Le birre Sumera e Secina del Birrificio Karma di Alife, nell'Alto Casertano

La sala della pizzeria Mirko Patrizio, con una bella esposizione di vini

Nel mentre ben servite negli appropriati bicchieri e con corretta temperatura, in meditata successione due birre del Birrificio Karma: Secina e Sumera. Il Birrificio Karma ha sede ad Alife, suggestivo borgo ai piedi del Matese, nell’Alto Casertano.

Pizze territoriali e abbinamenti creativi

Si prosegue con la Margherita di Corbara il cui topping è costituito da pomodorino di Corbara, Mozzarella di Bufala Campana Dop, olio extravergine di oliva delle Colline Salernitane Dop del Frantoio Torretta e salsa di basilico di propria fattura. Pizza davvero eccellente!

La Margherita di Corbara

L’abilità del prode Mirko consiste anche nel tessere armonie tra diverse anime territoriali. Vi è pienamente riuscito amalgamando in calibrato topping il prosciutto crudo del Sannio con gemme cilentane quali il fiordilatte, la rucola selvatica e la confettura di fichi bianchi. Generoso filo d’olio del Frantoio Torretta. Appropriato il nome dato alla pizza: Il Sannio incontra il Cilento.

Genovese in doppio crunch con cipolla ramata di Montoro

A seguire, così palesando una lodevole abilità anche in cucina, la Genovese in doppio crunch. Anche qui oculata e felice la scelta di attingere sul territorio gli ingredienti. La cipolla con la quale si ottiene la Genovese è la cipolla ramata di Montoro. Inoltre, a contribuire alla doviziosa farcia, carne di vitello, provola, Nocciola di Giffoni Igp, Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi, salsa al basilico e gel di carota. Più che pizza, situeremmo questa Genovese tra le saporite merende di cui mai vorremmo temere estinzione!

Tetralogia di bufala campana

A concludere la ghiotta tetralogia, una pizza che è elogio della bufala! Topping costituito da Mozzarella di Bufala Campana Dop e blu di bufala. In uscita forno, sapienti scaglie di due formaggi ottenuti da latte bufalino: Barilotto e Moringhello. A completamento del dovizioso topping, basilico, confettura di fichi bianchi del Cilento e gel di lampone fatto in casa. Insomma, quattro formaggi da latte di bufala: una tetralogia!

Il dolce inganno e la filosofia di Mirko Patrizio

Dulcis in fundo, pregevole già alla vista: Il dolce inganno, una deliziosa tartelletta di pasta frolla con burro di Normandia, confettura di datterino della Piana del Sele, ricotta di pecora di Colliano, salsa di basilico.

Il dolce inganno, una tartelletta di pasta frolla con burro di Normandia, confettura di datterino della Piana del Sele, ricotta di pecora di Colliano, salsa di basilico

Lode al giovane Mirko: valente pizzaiolo e illuminato imprenditore. Un dettaglio che svela più di mille parole la rettitudine e la vision di Mirko: gli orari di apertura. Aperto solo la sera e chiuso la domenica. A beneficio dell’armonia della squadra, della qualità della loro vita e tutto sommato, a beneficio anche della clientela, che trova sempre servizio garbato e gentile nonché prodotti freschi accuratamente selezionati.