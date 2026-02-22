In primavera torna l’Hermitage: 59 camere nel parco privato a due passi dal mare in Versilia

Nella primavera del 2026 riaprirà uno degli indirizzi più iconici della Versilia: l’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi (Lu), ufficialmente nell’universo di Starhotels Collezione. Immerso in un ampio parco privato a pochi passi dal mare, l’hotel rappresenta da oltre cinquant’anni un punto di riferimento dell’ospitalità toscana di fascia alta, capace di coniugare atmosfera riservata, comfort contemporaneo e lifestyle balneare. Fondato negli anni Settanta dalla famiglia Maschietto e successivamente rinnovato dall’architetto Vittorio Maschietto, l’hotel si prepara a una nuova fase, mantenendo la propria identità e rafforzando il posizionamento nel segmento luxury resort Forte dei Marmi.

L’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi (Lu)

Resort di lusso in Versilia con parco privato e piscina immersa nel verde

Nel cuore di Forte dei Marmi, a breve distanza dagli stabilimenti balneari e dalle boutique del centro, l’Hermitage si distingue per una caratteristica rara per la destinazione: un grande giardino di proprietà, autentica oasi di quiete tra pini marittimi, essenze mediterranee e spazi dedicati al relax. Elemento centrale dell’esperienza è la piscina all’aperto, ampia e circondata dal verde, ideale per famiglie e per chi desidera alternare le giornate in spiaggia a momenti di tranquillità all’interno del resort. La dimensione raccolta e l’attenzione al dettaglio rendono la struttura particolarmente apprezzata da una clientela internazionale in cerca di privacy e comfort.

La vista sul parco da una delle stanze dell'Hermitage Hotel & Resort

Camere e suite: eleganza rilassata a Forte dei Marmi

L’hotel dispone di 59 camere e suite, caratterizzate da ambienti luminosi, terrazze affacciate sul parco o sulla piscina e arredi che richiamano i toni chiari e naturali della costa toscana. Il restyling previsto in vista della riapertura 2026 interesserà alcune camere, con interventi mirati a valorizzare materiali, palette cromatiche e dotazioni tecnologiche, elevando ulteriormente l’esperienza di soggiorno nel segmento hotel 5 stelle Forte dei Marmi. Le soluzioni abitative sono pensate per soddisfare diverse esigenze: soggiorni romantici, vacanze in famiglia, long stay estivi. La distribuzione degli spazi e la presenza di balconi o terrazze contribuiscono a creare un dialogo costante con il paesaggio circostante.

La Garden Suite La Family Room La Junior Suite La Royal Suite La Junior Suite Deluxe ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Garden Suite La Family Room La Junior Suite La Royal Suite La Junior Suite Deluxe

Ristorante e bar: gusto e convivialità nel cuore della Versilia

L’offerta gastronomica rappresenta uno degli assi portanti dell’Hermitage. Il ristorante interno, oggetto di un intervento di rinnovamento, proporrà una cucina capace di valorizzare i prodotti del territorio toscano, con un’attenzione particolare alla stagionalità e alla leggerezza estiva. Il bar del resort sarà uno spazio dedicato all’incontro e alla convivialità, ideale per aperitivi a bordo piscina, cocktail serali e momenti di relax dopo una giornata tra mare e shopping. L’atmosfera, sofisticata ma informale, riflette l’anima elegante e disinvolta di Forte dei Marmi.

Il ristorante dell’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi (Lu)

Nuovi standard di eccellenza con Starhotels Collezione

L’ingresso nella collezione di alberghi di lusso di Starhotels Collezione segna un passaggio strategico per la struttura. Il brand è noto per riunire hotel iconici in Italia e nel mondo, valorizzandone l’identità e integrandoli con standard gestionali elevati, servizi personalizzati e una forte attenzione alla qualità.

La piscina dell’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi (Lu)

Per l’Hermitage questo si traduce in:

potenziamento dei servizi lifestyle

implementazione di interventi sostenibili in linea con il contesto naturale

formazione del personale secondo standard internazionali

rafforzamento dell’esperienza ospite in ogni fase del soggiorno

L’obiettivo è consolidare il posizionamento dell’Hermitage Hotel & Resort Forte dei Marmi tra i migliori resort della costa toscana, mantenendo l’autenticità che lo ha reso un indirizzo storico della destinazione.

Forte dei Marmi e la Versilia: destinazione iconica del turismo balneare di lusso

Soggiornare all’Hermitage significa vivere appieno l’atmosfera di Forte dei Marmi, località simbolo del turismo balneare italiano, celebre per le sue spiagge curate, il pontile panoramico, le boutique di alta gamma e la vicinanza alle Alpi Apuane. La posizione strategica consente di combinare relax e scoperta del territorio: escursioni nell’entroterra, visite culturali in Toscana, esperienze enogastronomiche e percorsi naturalistici. In questo contesto, l’hotel si propone come base ideale per un soggiorno esclusivo in Versilia 2026, tra mare, natura e ospitalità di alto profilo.

L'orto biologico dell’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi (Lu)

Un nuovo capitolo per un’icona dell’ospitalità toscana

La riapertura del 2026 segna l’inizio di una fase di rilancio per l’Hermitage Hotel & Resort, che si presenta al mercato con un’identità rafforzata e una proposta sempre più orientata alla qualità dell’esperienza. Il dialogo tra storia della struttura, restyling degli ambienti, valorizzazione del parco privato e integrazione negli standard di Starhotels Collezione consolida il ruolo del resort come riferimento per chi cerca un hotel di lusso a Forte dei Marmi, immerso nel verde e a pochi passi dal mare.