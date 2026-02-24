L’hotel Tyrol di Selva di Val Gardena festeggia i 60 anni con le 5 stelle

L’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena, paese altoatesino nel cuore delle Dolomiti, entra ufficialmente nel club delle cinque stelle proprio nell’anno in cui spegne 60 candeline. Un passaggio che arriva al termine di un percorso lungo, costruito nel tempo, e che oggi trova una consacrazione formale proprio mentre l’hotel, come detto, si prepara a festeggiare un anniversario importante. In altre parole, la promozione arriva nel momento simbolicamente più significativo, quasi a chiudere un cerchio aperto sei decenni fa tra queste montagne.

Un percorso radicato nelle Dolomiti

Siamo in una delle località più note dell’arco dolomitico, ricordiamo patrimonio mondiale dell’Unesco. Qui il Tyrol è cresciuto stagione dopo stagione, accompagnando l’evoluzione del turismo alpino senza perdere il legame con la cultura ladina che ne ha segnato l’identità. E proprio questa continuità, unita alla capacità di rinnovarsi, ha contribuito al riconoscimento delle cinque stelle, che certificano un livello di servizio e di struttura ormai allineato ai vertici dell’ospitalità altoatesina. La famiglia proprietaria - Bibiana, Maurizio ed Emanuele - ha accolto il traguardo con entusiasmo ma anche con la consapevolezza di ciò che comporta questo salto.

Emanuele, Maurizio e Bibiana con lo chef Martellini

Emanuele, Maurizio e Bibiana con lo chef Martellini

«Questo importante riconoscimento rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. È il risultato di un grande lavoro di squadra e della passione che ogni giorno mettiamo nell’accogliere i nostri ospiti. Siamo orgogliosi di questo traguardo e profondamente grati a chi ha creduto in noi». Parole che suonano sostanzialmente come un impegno pubblico, soprattutto perché, come anticipato, arrivano a ridosso dei festeggiamenti per i 60 anni dell’hotel, in programma a giugno, quando la ricorrenza sarà ovviamente festeggiata con eventi e iniziative dedicate.

Le camere, la spa e il valore aggiunto del Suinsom (e della posizione)

Entrando nel merito, l’Hotel Tyrol oggi si presenta come una struttura che ha lavorato molto sulla qualità complessiva dell’esperienza. Le camere e le suite, recentemente rinnovate, combinano linee contemporanee e materiali alpini, con spazi ampi e affacci diretti sulle cime dolomitiche. Allo stesso tempo, l’area wellness è diventata uno dei poli centrali della proposta: piscine indoor e outdoor, saune, trattamenti e zone relax che dialogano con il paesaggio esterno, quasi a prolungare il silenzio della montagna all’interno della struttura.

Una delle camere dell’hotel Tyrol

Una delle camere dell’hotel Tyrol

E poi c’è la cucina, che negli ultimi anni ha rafforzato il posizionamento dell’hotel anche sul piano gastronomico. Il Ristorante Suinsom, fine dining di successo guidato dallo chef Alessandro Martellini, vanta infatti una stella Michelin e propone un percorso che parte dal territorio per poi rielaborarlo con tecnica e sensibilità contemporanea. La sala accompagna con una cantina ampia e ben costruita, capace di dialogare con la cucina e di intercettare sia l’ospite curioso sia l’appassionato più esperto. In questo modo, il soggiorno si trasforma facilmente in un’esperienza completa, dove benessere e tavola procedono sullo stesso binario.

La sala del ristorante Suinsom

La sala del ristorante Suinsom

La posizione, inoltre, continua a fare la sua parte: nel centro di Selva, l’hotel resta un punto di partenza strategico per lo sci in inverno e per escursioni e attività all’aria aperta nella bella stagione. Tuttavia, la differenza oggi sembra giocarsi soprattutto sulla qualità dell’accoglienza, su un servizio che punta alla personalizzazione e che, secondo molti ospiti abituali, riesce a mantenere un clima familiare pur dentro un contesto di alto, altissimo livello.

La Val Gardena alza l’asticella

Insomma, con l’ingresso ufficiale tra le cinque stelle, l’Hotel Tyrol consolida il proprio ruolo nel mondo dell’ospitalità altoatesina e contribuisce ad ampliare l’offerta di fascia alta in Val Gardena. Per l’Alto Adige significa poter contare su un’altra insegna capace di intercettare un turismo esigente, attento al comfort ma anche alla cucina e al contesto naturale. E per Selva, che già gode di una reputazione internazionale, si tratta di un ulteriore tassello in una strategia che punta a qualità e credibilità nel tempo.