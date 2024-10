Inverno con stile all'Hotel Tyrol di Selva tra nuove stanze e una penthouse

L'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena (Bz) si prepara a un inverno da vivere, arricchendo l’esperienza per gli ospiti con nuovi spazi, attività all’insegna dell’adrenalina e momenti direlax. Situato nel cuore delle Dolomiti, l'Hotel Tyrol offre un'ospitalità autentica montana che unisce il fascino della tradizione alpina con il comfort contemporaneo. Ecco tutto ciò che questo hotel incastonato nelle montagne ha in programma di offrire per la stagione invernale.

Nuove stanze e una penthouse all'Hotel Tyrol di Selva

Lusso e tradizione nelle nuove camere e Penthouse Dopo le 21 nuove stanze inaugurate in estate, l'Hotel Tyrol rinnova il suo stile alpino per la stagione invernale, aggiungendo altre quattro camere e una magnifica penthouse di 70 metri quadri. La nuova penthouse rappresenta un angolo di lusso, con un bagno wellness e un accogliente camino per scaldare le serate più fredde. Le camere, dal design che unisce il fascino alpino all’eleganza, sono arricchite da materiali di pregio e finiture di legno, creando uno spazio accogliente. Soggiornare all'Hotel Tyrol è come vivere una seconda casa, tra l’accogliente lobby, il ristorante e la spa.

Natale “in famiglia" all'Hotel Tyrol di Selva

Il Natale all'Hotel Tyrol è un'esperienza speciale, arricchita da tradizioni che rendono ogni momento magico. A Selva di Val Gardena, il Mercatino “Mountain Christmas” porta un'aria di festa tra bancarelle, vin brûlé e profumo di candele. Tuttavia, è nella lobby dell’hotel che si vive il vero calore natalizio, con l’albero addobbato e le decorazioni curate in ogni dettaglio. Per i padroni di casa, Bibiana e Maurizio, il Natale è un momento da vivere insieme agli ospiti, come in famiglia: qui, le serate sono fatte di brindisi, risate e una cena che riscalda i cuori.

Il Natale del Tyrol di Selva

Zabaione della domenica

Un classico al Tyrol è la colazione della domenica con il tradizionale zabaione servito direttamente dal maître. Preparato al tavolo, con maestria, lo zabaione caldo viene versato nelle tazze eleganti, deliziando i palati degli ospiti. È un rito che rende ogni domenica speciale, un’esperienza unica per iniziare la giornata con dolcezza.

Christmas drink del Tyrol di Selva

Emozioni sulla neve all'Hotel Tyrol di Selva

Per gli appassionati degli sport invernali, l'Hotel Tyrol è una porta d’accesso alle neve. Situato a pochi passi dagli impianti di risalita, l’hotel permette un’esperienza di ski-in/ski-out, perfetta per essere i primi a lasciare le tracce sulla neve e gli ultimi a salutare le piste nel pomeriggio. Grazie alla sua posizione, gli ospiti possono accedere direttamente alla Sellaronda, il circuito sciistico delle Alpi che si estende per 40 km intorno al massiccio del Sella.

Ma non solo. L’Hotel Tyrol offre anche un collegamento con Dolomiti Superski, con oltre 1.200 km di piste. Gli sciatori possono cimentarsi nella celebre pista “La Longia”, la più lunga dell’Alto Adige, che con i suoi 10 km di adrenalina pura attraversa un canyon naturale e una cascata ghiacciata. Ma non preoccupatevi: per chi non è amante dello sci, ci sono tantissime attività alternative da esplorare.

Avventure outdoor: scopri la Val Gardena da un’altra prospettiva

La Val Gardena offre opportunità per chiunque voglia esplorare le montagne senza necessariamente mettere gli sci ai piedi. Le gite in carrozza trainata dai cavalli, le escursioni con ciaspole tra i boschi innevati e i sentieri di sci alpinismo invitano a scoprire il lato più autentico della montagna. Per chi cerca un tocco di adrenalina in più, l’hotel organizza discese in fat bike, voli in parapendio e perfino colazioni in alta quota al sorgere del sole, con una spettacolare discesa in pista prima dell’apertura ufficiale degli impianti.

Chi cerca il brivido non può perdersi la discesa sulla Zip Line del Monte Pana: 1.600 metri di adrenalina a 90 km/h con vista mozzafiato sulla Val Gardena. Altra esperienza imperdibile è l’Early Morning Skiing, per sciare sulle piste ancora immacolate della Dantercepies alle prime luci del giorno, accompagnati da un maestro per migliorare la tecnica.

Pacchetti e offerte speciali per l'inverno in Val Gardena

Fino al 21 dicembre, il pacchetto Val Gardena SuperPremière regala agli ospiti un giorno extra di soggiorno e di skipass per chi prenota almeno 4 pernottamenti. Inoltre, i clienti riceveranno 3 ore di lezioni private di sci al prezzo di 2, ideale per chi vuole approfittare dell’offerta di inizio stagione a prezzi speciali.

Ma non solo. Dal 17 al 21 dicembre, l’Hotel Tyrol propone il World Cup Weekend, un pacchetto esclusivo per vivere la Coppa del Mondo di Sci FIS. Gli ospiti avranno accesso a 4 giorni di skipass e noleggio attrezzatura al prezzo di 3, con uno sconto speciale sui biglietti per le gare di Coppa del Mondo. Non c’è niente di meglio che vedere gli sciatori professionisti sfidarsi sulla Saslong, godendo di uno spettacolo unico direttamente dal cuore delle Dolomiti.

Après-Ski e relax: la spa del Tyrol per un pomeriggio di benessere

Dopo una giornata sulle piste, il Tyrol invita a rilassarsi nella sua spa accogliente: piscina coperta riscaldata, vasca salina, idromassaggio esterno con vista sulle montagne e una romantica sauna in baita. Le opzioni di relax sono numerose e pensate per ogni esigenza, con trattamenti personalizzati che regalano un profondo senso di pace e benessere.

Cena gourmet e stellata al Tyrol di Selva

E per concludere in bellezza c'è la cena all’Hotel Tyrol. Lo chef Alessandro Martellini porta in tavola una cucina raffinata e creativa che fonde sapori tradizionali ladini con tocchi innovativi. Gli ospiti possono scegliere tra il ristorante principale, il TyBistrot o il raffinato Ristorante Suinsom, una stella Michelin, per godere di una cucina che conquista anche i palati più esigenti con piatti originali e gustosi.

TyBistrot del Tyrol di Selva

Al Suinsom la porta verde istoriata si apre su un ambiente avvolgente, tra luci soffuse, paralumi d'epoca, velluti e preziose boiserie. L'atmosfera è intima e suggestiva, ispirata alla tradizione ladina e arricchita da antichi oggetti di famiglia, il tutto incorniciato dalla calda accoglienza di una stube autentica. Il ristorante propone una "cucina di natura," come ama definirla lo chef, che si esprime con autenticità e con un approccio lento e meditativo alla gastronomia. I sapori genuini e la ricerca attenta delle migliori materie prime portano alla creazione di piatti che coniugano il territorio montano con influenze mediterranee, senza paura di stupire il palato.

Suinsom del Tyrol di Selva

"Suinsom," che in ladino gardenese significa "in cima," è un nome che esprime perfettamente l'esperienza sensoriale che offre: un viaggio tra sapori raffinati e inediti, attraverso percorsi degustativi che si arrampicano su sentieri del gusto. Accanto a un menu à la carte, il ristorante propone due percorsi degustazione, In Cordata a 5 e In Cordata a 6 portate, che permettono di esplorare il talento creativo dello chef. Alcuni dei piatti più rappresentativi includono: Dentice sashimi agli agrumi con caviale e dente di leone, Pici verdi con ragout d'agnello e tartare di seppia, Manzo al tarassaco con jus di capperi e midollo affumicato, e per il dolce, una Tarte Tatin al caramello salato accompagnata da gelato alla vaniglia. La carta dei vini accompagna l’esperienza culinaria con una selezione ampia e curata, comprendendo etichette locali e internazionali che offrono il meglio di ogni vitigno.

Hotel Tyrol

Strada Puez 12 - Selva di Val Gardena (Bz)

Tel 0471 774 100