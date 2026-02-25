A Lecco nasce un hotel di lusso nel palazzo storico della banca

Il cuore di Lecco sta per trasformarsi grazie a un progetto di riqualificazione urbana che interessa uno degli edifici simbolo della città: il Palazzo della ex Banca Popolare, situato in piazza Garibaldi. L’edificio, che ha ospitato prima la banca locale e successivamente la Deutsche Bank, tornerà a nuova vita come hotel di alta gamma, destinazione di ospitalità internazionale. A guidare l’operazione è il gruppo milanese 753 Hospitality, sotto la supervisione del CEO Nevius Glussi, con il supporto del fondo Alchemy Partners e in stretta collaborazione con il Comune di Lecco. L’iniziativa segue la recente esperienza di Villa Ermellina a Siena, inaugurata nel 2025, e coinvolge un complesso di circa 10.000 metri quadrati rimasto inutilizzato per oltre 12 anni.

Il Palazzo della ex Banca Popolare di Lecco diventerà un hotel di lusso

Architettura, design e rispetto della storia

Il progetto si concentra sulla risoluzione delle criticità strutturali e ambientali, restituendo al centro storico un edificio che rappresenta una delle eccellenze del Razionalismo italiano. Originariamente progettato nel 1941 da Mino Fiocchi su un fabbricato preesistente e successivamente ridisegnato nel 1957 da Piero Portaluppi, il palazzo manterrà il suo valore storico, mentre al suo interno sorgerà un hotel della collezione Tribute Portfolio di Marriott International, unendo design contemporaneo e rispetto della tradizione architettonica.

L’architettura e gli interni saranno curati con approccio integrato: DVArea è responsabile del progetto architettonico e della progettazione BIM, mentre Goddard & Littlefair si occuperà dell’interior design. Il progetto coinvolge anche lo Studio Mariani & Corbetta, per la contestualizzazione locale, Perelli Consulting per la gestione del progetto e CBRE come advisor, assicurando un equilibrio tra standard internazionali e identità lecchese. L’hotel offrirà 144 camere, un ristorante principale, due bar, un centro conferenze da 200 posti, palestra, lounge e piscina panoramica affacciata sul Lago di Como, trasformando l’edificio in un punto di riferimento per viaggiatori e residenti.

Spazi urbani e connessione con la città

L’iniziativa non riguarda solo il recupero dell’edificio, ma anche la valorizzazione degli spazi urbani circostanti. La riqualificazione di piazza Garibaldi, dei portici e degli spazi perimetrali prevede arredi urbani innovativi, illuminazione scenografica e sistemazioni a verde, creando un polo dedicato alla mobilità dolce e alla socialità. L’intervento punta anche a favorire le attività commerciali del centro e a restituire decoro e accessibilità a un quadrante rimasto per anni in ombra.

Il render di come apparirà la terrazza del nuovo hotel di lusso di Lecco

«Questo intervento - ha dichiarato il sindaco Mauro Gattinoni - non è solo la rinascita di un edificio iconico, ma un tassello fondamentale nella visione di Lecco di domani. La rigenerazione della ex Banca Popolare permetterà di recuperare piazza Garibaldi e i portici, così come piazza Affari e piazza Mazzini, restituendo alla città uno spazio moderno e aperto alla comunità». Per Nevius Glussi, CEO di 753 Hospitality, aprire l’hotel significa instaurare un dialogo con il territorio: «Il nostro obiettivo non è creare una bolla per turisti, ma un luogo aperto dove i residenti e i visitatori possano incontrarsi naturalmente. Vogliamo che questo spazio diventi parte della vita di tutti i giorni dei lecchesi, un luogo dove prendere un caffè, cenare sul rooftop o semplicemente sentirsi a casa».

Il nuovo hotel sorgerà nel cuore della città di Lecco

Il completamento dell’iter autorizzativo è in fase avanzata e il progetto sarà presentato pubblicamente come parte di un percorso di condivisione promosso dal Comune, in vista dei prossimi passaggi amministrativi. La trasformazione del palazzo della Banca Popolare rappresenta dunque un esempio di come collaborazione tra pubblico e privato possa combinare valorizzazione storica, turismo internazionale e qualità della vita urbana.