Le Ghiottonerie del Moro, la gastronomia diventata osteria contemporanea

Le Ghiottonerie del Moro, oggi osteria contemporanea di Civita Castellana (Vt), nasce da una storia di famiglia che affonda le radici lontano dai fornelli. Nel 2003 i genitori di Leonardo Morelli, mamma ceramista in una delle storiche fabbriche del territorio, papà proprietario di un’azienda agricola, decidono di cambiare vita e aprire una piccola gastronomia da asporto nel paese viterbese. Nessuna formazione specifica nella ristorazione, ma tanta determinazione e una naturale predisposizione al lavoro.

La sala de Le Ghiottonerie del Moro

Le origini come gastronomia

Quella gastronomia diventa presto un punto di riferimento: primi e secondi pronti, fritti, e tra i primi in città a proporre la pizza rotonda da asporto. È un’attività dinamica, radicata nel quartiere, che intercetta un bisogno nuovo. Leonardo, classe 1992, cresce in cucina. Complice una nonna abituata a cucinare per una famiglia numerosa, sviluppa presto una passione autentica per il cibo e la sua preparazione. Dopo l’alberghiero e alcune esperienze fuori, rientra nella gastronomia di famiglia con il desiderio di fare un passo in più. La gastronomia inizia ad evolversi: arrivano i primi tavolini, la pasta fresca espressa, una proposta più strutturata.

I fratelli Morelli

Ma lo spazio e l’impostazione restano quelli di un’attività pensata per l’asporto. Nel 2018 la decisione di compiere un ulteriore step, evolvendo la gastronomia in qualcosa di più. Leonardo, appena 25enne, decide di percorrere una via precisa: la scelta è quella di crescere. L’acquisto e la ristrutturazione di un nuovo locale, l’apertura che coincide con un momento storico complesso: il 2020 e l’arrivo del Covid. Ma l’esperienza nell’asporto e la conoscenza costruita negli anni sul territorio permettono di resistere. La nuova cucina, ampia e attrezzata, consente di ampliare la produzione: pasta fresca e ripiena, prodotti da forno, pizza, fritti, hamburger artigianali.

La gastronomia diventa ristorante

Gradualmente l’identità cambia. Il banco gastronomia lascia spazio alla sala; l’asporto resta, ma su prenotazione. I coperti aumentano, anche all’esterno. Oggi Le Ghiottonerie del Moro non è un ristorante classico, né semplicemente una trattoria. Leonardo la definisce un’osteria moderna: servizio informale e familiare, ma tecniche curate, ricerca sulla materia prima, piatti che guardano alla tradizione con uno sguardo contemporaneo. In sala, a coadiuvare, anche Stefano, il fratello minore di Leonardo.

Selezione di antipasti La carbonara Le pappardelle al ragù di lepre e porcini

La cucina è fortemente legata al territorio, con inevitabili influenze romane (la Capitale dista meno di 60 km). Non mancano i grandi classici, carbonara, cacio e pepe, ma accanto trovano spazio selvaggina, pesce, barbecue, piatti stagionali e numerosi fuori menu che cambiano spesso. Leonardo ama lavorare sulla materia prima: pane e salse degli hamburger sono fatti in casa, così come i grandi lievitati delle feste, che negli ultimi anni hanno dato soddisfazioni importanti. Centrale resta il legame con le tradizioni locali, come i frittelloni di Carnevale, vera specialità civitonica: sottilissimi, quasi trasparenti, preparati con una pastella leggerissima di uova, farina e acqua, serviti con pecorino romano o immersi nel brodo caldo. Un piatto identitario che il locale propone nel periodo canonico, rispettando la stagionalità e il valore simbolico della ricorrenza.

Crescere in un “territorio complesso”

Fare ristorazione a Civita Castellana non è semplice. Il turismo è limitato e l’economia locale è storicamente legata all’industria ceramica più che alla valorizzazione culturale o gastronomica. Anche per questo Le Ghiottonerie del Moro sono diventate, nel tempo, un luogo di ritrovo soprattutto per i clienti del territorio: una realtà che ha saputo trasformarsi senza perdere le proprie radici, costruendo passo dopo passo un’identità chiara e apprezzata.