Il nuovo menu del ristorante Vico della Torretta che racconta la primavera

Chiusa la parentesi delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il Grand Hotel Villa Torretta Curio Collection by Hilton, immerso nel verde del Parco Nord di Milano, guarda avanti. «Sold out per quanto riguarda l’occupazione camere - sottolinea Valeria Albertini, direttore generale del Gruppo Della Frera Hotel, che gestisce direttamente questa residenza gentilizia del Seicento - Siamo molto soddisfatti ed entro fine anno puntiamo al passaggio dalle 4 stelle Lusso e alle 5. Ottimo anche il risultato del ristorante Vico della Torretta, che in questo periodo ha messo a segno un incremento del 12%. Anche in questo settore i nostri obiettivi sono ambiziosi».

Una sala affrescata del ristorante Vico della Torretta

Vico della Torretta, laboratorio di idee e sensibilità

Cucina in primo piano, quindi. Partendo lancia in resta, è stato presentato il Menù di Primavera 2026, elaborato dallo chef Dario Croci. La clientela dell’hotel e quella esterna lo potrà degustare dal 15 di aprile. «Vogliamo raccontare il momento della rinascita, della luce che ritorna e della natura che si risveglia - ha spiegato Valeria Albertini - Il Vico della Torretta è per noi un laboratorio di idee e sensibilità, dove la stagionalità diventa linguaggio creativo e l’ospitalità si traduce in un’esperienza completa, capace di coinvolgere tutti i sensi. Il ristorante esprime l’anima e l’identità che rispecchiano quelle dell’hotel».

Lo chef Dario Croci con il direttore generale del Gruppo Della Frera Hotel Valeria Albertini

Il Grand Hotel Villa Torretta ha alle spalle una storia secolare e oggi è un’oasi di benessere. Allo stesso modo l’atmosfera del ristorante resta quella di un luogo sospeso tra passato e contemporaneità: tre sale in sequenza, rivestite di affreschi, rappresentano un viaggio tra il XVII e il XIX secolo.

Il Grand Hotel Villa Torretta Curio Collection by Hilton a Sesto San Giovanni (Mi)

Qui va in scena la nuova interpretazione stagionale di Dario Croci, con uno sguardo attento al territorio lombardo-milanese e una sensibilità che unisce tecnica, eleganza e ricerca.

Vico della Torretta, una carta da 18 ricette

La carta propone 18 ricette. In anteprima, Italia a Tavola ha potuto degustare quattro piatti “firma” di Croci. Apertura con Anguilla, mais, spugnole, dove la grassezza elegante dell’anguilla incontra la dolcezza del mais e le note boschive delle spugnole primaverili. A seguire Riso Carnaroli, scampi e pomodori: gli scampi esaltano la cremosità del riso e il pomodoro introduce una nota vivace e solare.

Anguilla, mais, spugnole 1/4 Riso Carnaroli, scampi, pomodori 2/4 Sogliola, asparagi e arachidi a firma Dario Croci 3/4 Sfoglia caramellata, lamponi, pompelmo 4/4 Previous Next

Sogliola, asparagi e arachidi vedono delicatezza e carattere fondersi in un equilibrio raffinato. In chiusura, leggerezza e acidità bilanciata con Sfoglia caramellata, lamponi e pompelmo. Un fermo immagine di un menu dove ogni ingrediente viene valorizzato nella sua essenza e trasformato in un racconto gastronomico che celebra la rinascita della natura e l’eleganza delle materie prime di stagione.