Palazzo San Gottardo apre a Como con 70 camere e rooftop panoramico

di Redazione CHECK-IN
 
04 febbraio 2026 | 13:04

di Redazione CHECK-IN
04 febbraio 2026 | 13:04
 

L’apertura di Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel, segnando il debutto del brand nel cuore di Como, ora è realtà: dopo le anticipazioni dell’ottobre 2024, Radisson Hotel Group ne ha annunciato ufficialmente l’apertura. Situato tra Piazza Cavour e Piazza Volta, a pochi passi dal centro storico, il palazzo d’epoca restaurato accoglie gli ospiti con 70 camere e suite eleganti, offrendo un’esperienza che intreccia storia, design e lifestyle. «Questa apertura rappresenta una tappa importante per Radisson Hotel Group, che arriva in una destinazione storica e amata come Como», afferma Joep Peters, coo Franchise.

Il Palazzo San Gottardo Lake Como si trova in un edificio storico
Il Palazzo San Gottardo Lake Como si trova in un edificio storico

Un palazzo storico tra heritage e contemporaneo

Inaugurato nel 1926, il palazzo riflette l’architettura comasca dei primi del Novecento. Il progetto di restauro valorizza le facciate storiche, le cornici in pietra e i volumi arrotondati, reinterpretandoli con materiali pregiati e linee contemporanee.

Palazzo San Gottardo Lake Como: la lobby
Palazzo San Gottardo Lake Como: la lobby

Gli interni celebrano l’artigianalità italiana: arredi su misura e dettagli ricercati dialogano con lo stile contemporaneo, mentre le camere e le suite offrono affacci sulla città e sulle piazze storiche. Alcune suite dispongono di ampie zone living e balconi arredati, pensati per momenti di relax o occasioni speciali.

Camere tra design e comfort

Al Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel, le 70 camere, completamente rinnovate nel 2025, offrono spazi pensati per coniugare funzionalità e stile contemporaneo. Gli ambienti si caratterizzano per arredi sobri e dettagli curati, letti confortevoli e bagni raffinati, con materiali e biancheria di qualità, creando un’atmosfera discreta e accogliente a pochi passi dal lago.

Palazzo San Gottardo Lake Como: la junior suite
Palazzo San Gottardo Lake Como: la junior suite

Gastronomia tra tradizione e creatività

La proposta gastronomica si articola in tre concept distinti. Radiante, ristorante fine dining guidato dallo chef Danilo Vella, propone piatti che reinterpretano la tradizione italiana con tecniche contemporanee e materie prime fresche, tra cui agnello con ricci di mare, sgombro con provola affumicata e ditali con canocchie.

Palazzo San Gottardo Lake Como: la sala ristorante
Palazzo San Gottardo Lake Como: la sala ristorante

Lumi Rooftop Bar & Restaurant offre una vista panoramica sulla città con piatti leggeri, cocktail signature e selezione di vini. All’ingresso, Caffè Lariano, guidato dallo chef Mirko Gatti, propone un luxury bistrò internazionale con attenzione alla cucina circolare e pasticceria interna.

Benessere e ospitalità nel cuore di Como

Fontea Spa è un rifugio urbano che combina relax, trattamenti personalizzati e un’area acquatica interna riscaldata, completata da palestra attrezzata con tecnologie cardio e strength.

Palazzo San Gottardo Lake Como: la steam room
Palazzo San Gottardo Lake Como: la steam room

La proposta wellness mira a offrire un’esperienza di equilibrio fisico e mentale, in linea con l’approccio contemporaneo dell’hotel.

Palazzo San Gottardo Lake Como: la sauna
Palazzo San Gottardo Lake Como: la sauna

Eventi, matrimoni e soggiorni esclusivi

Palazzo San Gottardo dispone di Sala Cavour, uno spazio di 40 mq per meeting ed eventi fino a 20 ospiti, con luce naturale, tecnologia avanzata e catering personalizzato. L’hotel si presta anche a matrimoni e celebrazioni, con un servizio curato da un team dedicato, in ambienti eleganti e riservati.

Il Palazzo San Gottardo Lake Como si presta anche a matrimoni e celebrazioni
Il Palazzo San Gottardo Lake Como si presta anche a matrimoni e celebrazioni

Alla scoperta di Como e del lago

La posizione strategica dell’hotel permette di visitare i principali simboli di Como, dal Duomo al Teatro Sociale, passando per la passeggiata lungolago e la funicolare per Brunate. Accanto alle mete più note, gli ospiti possono scoprire itinerari nascosti, borghi affacciati sul lago e percorsi artigianali. Grazie alla collaborazione con la storica compagnia di navigazione Tasell, l’hotel offre tour privati sul lago con partenze dal molo dedicato a meno di 100 metri. «Siamo orgogliosi di restituire alla città questo palazzo simbolo, offrendo un’esperienza dove eleganza, cultura e ospitalità italiana si fondono», conclude Guglielmo Sartoni, Hotel Manager.

Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel
Via Fratelli Cairoli 2 22100 Como
Tel +39 031 346111

Radisson Collection Palazzo San Gottardo Lago di Como hotel lusso Como spa camere suite turismo esperienze design
 
