Palazzo San Gottardo apre a Como con 70 camere e rooftop panoramico

L’apertura di Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel, segnando il debutto del brand nel cuore di Como, ora è realtà: dopo le anticipazioni dell’ottobre 2024, Radisson Hotel Group ne ha annunciato ufficialmente l’apertura. Situato tra Piazza Cavour e Piazza Volta, a pochi passi dal centro storico, il palazzo d’epoca restaurato accoglie gli ospiti con 70 camere e suite eleganti, offrendo un’esperienza che intreccia storia, design e lifestyle. «Questa apertura rappresenta una tappa importante per Radisson Hotel Group, che arriva in una destinazione storica e amata come Como», afferma Joep Peters, coo Franchise.
Un palazzo storico tra heritage e contemporaneo
Inaugurato nel 1926, il palazzo riflette l’architettura comasca dei primi del Novecento. Il progetto di restauro valorizza le facciate storiche, le cornici in pietra e i volumi arrotondati, reinterpretandoli con materiali pregiati e linee contemporanee.
Gli interni celebrano l’artigianalità italiana: arredi su misura e dettagli ricercati dialogano con lo stile contemporaneo, mentre le camere e le suite offrono affacci sulla città e sulle piazze storiche. Alcune suite dispongono di ampie zone living e balconi arredati, pensati per momenti di relax o occasioni speciali.
Camere tra design e comfort
Al Palazzo San Gottardo Lake Como, A Radisson Collection Hotel, le 70 camere, completamente rinnovate nel 2025, offrono spazi pensati per coniugare funzionalità e stile contemporaneo. Gli ambienti si caratterizzano per arredi sobri e dettagli curati, letti confortevoli e bagni raffinati, con materiali e biancheria di qualità, creando un’atmosfera discreta e accogliente a pochi passi dal lago.
Gastronomia tra tradizione e creatività
La proposta gastronomica si articola in tre concept distinti. Radiante, ristorante fine dining guidato dallo chef Danilo Vella, propone piatti che reinterpretano la tradizione italiana con tecniche contemporanee e materie prime fresche, tra cui agnello con ricci di mare, sgombro con provola affumicata e ditali con canocchie.
Lumi Rooftop Bar & Restaurant offre una vista panoramica sulla città con piatti leggeri, cocktail signature e selezione di vini. All’ingresso, Caffè Lariano, guidato dallo chef Mirko Gatti, propone un luxury bistrò internazionale con attenzione alla cucina circolare e pasticceria interna.
Benessere e ospitalità nel cuore di Como
Fontea Spa è un rifugio urbano che combina relax, trattamenti personalizzati e un’area acquatica interna riscaldata, completata da palestra attrezzata con tecnologie cardio e strength.
La proposta wellness mira a offrire un’esperienza di equilibrio fisico e mentale, in linea con l’approccio contemporaneo dell’hotel.
Eventi, matrimoni e soggiorni esclusivi
Palazzo San Gottardo dispone di Sala Cavour, uno spazio di 40 mq per meeting ed eventi fino a 20 ospiti, con luce naturale, tecnologia avanzata e catering personalizzato. L’hotel si presta anche a matrimoni e celebrazioni, con un servizio curato da un team dedicato, in ambienti eleganti e riservati.
Alla scoperta di Como e del lago
La posizione strategica dell’hotel permette di visitare i principali simboli di Como, dal Duomo al Teatro Sociale, passando per la passeggiata lungolago e la funicolare per Brunate. Accanto alle mete più note, gli ospiti possono scoprire itinerari nascosti, borghi affacciati sul lago e percorsi artigianali. Grazie alla collaborazione con la storica compagnia di navigazione Tasell, l’hotel offre tour privati sul lago con partenze dal molo dedicato a meno di 100 metri. «Siamo orgogliosi di restituire alla città questo palazzo simbolo, offrendo un’esperienza dove eleganza, cultura e ospitalità italiana si fondono», conclude Guglielmo Sartoni, Hotel Manager.
Via Fratelli Cairoli 2 22100 Como