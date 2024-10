Radisson punta forte sull'Italia: sette nuovi hotel in arrivo entro il 2025

Radisson Hotel Group continua a puntare sull'Italia, rafforzando la sua presenza con cinque nuove acquisizioni e l'annuncio di sette imminenti aperture entro il 2025, per un totale di oltre mille camere aggiuntive. In soli sei anni, il portafoglio italiano del Gruppo è passato da tre a 20 strutture, con l'obiettivo di raggiungere 30 hotel entro il 2027. Tra le novità più attese figurano il Radisson Blu Hotel Bergamo, il Radisson Hotel Pisa, il Radisson Collection Hotel San Gottardo Como, il Radisson Blu Hotel Firenze e l'art'otel Roma Piazza Sallustio, che segnerà il debutto del marchio art'otel in Italia.

Radisson espande la sua presenza in Italia: sette nuove aperture entro il 2025

Questa espansione riflette l'importanza strategica del mercato italiano per il gruppo alberghiero, non solo per il suo ricco patrimonio culturale e turistico, ma anche per le sue città emergenti e il ruolo sempre più rilevante del Paese come hub per il turismo d'affari. Chema Basterrechea, global president e chief operations officer di Radisson Hotel Group, ha sottolineato come l'Italia sia centrale nella loro strategia di crescita: «Con cinque nuovi hotel e sette aperture previste nel 2025, siamo determinati a espandere la nostra presenza e a consolidare il nostro posizionamento in uno dei mercati più dinamici d'Europa».

Radisson, ecco le nuove aperture in Italia

Ecco, di seguito, l'elenco con le nuove sette aperture di Radisson:

Radisson Collection Hotel, San Gottardo Como : nel cuore di Como, a pochi passi dal lago, il Radisson Collection Hotel, San Gottardo Como debutterà come splendida struttura di lusso a cinque stelle in una delle principali destinazioni italiane, con apertura a settembre 2025. Questo meraviglioso hotel offrirà 72 camere, tra cui esclusive suite con vista mozzafiato sul lago. Gli ospiti potranno godere di una splendida terrazza sul tetto, di un elegante ristorante e di servizi quali un silenzioso giardino e una moderna e attrezzata palestra. Situato nel centro storico della città, il Radisson Collection Hotel, San Gottardo Como promette di essere un luogo unico con un accesso impareggiabile alle attrazioni iconiche di Como.

art'otel Roma Piazza Sallustio : l'art'otel Rome Piazza Sallustio, la cui apertura è prevista tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, segnerà il debutto italiano del marchio in collaborazione con PPHE. L'hotel, dotato di 99 camere e suite contemporanee decorate con opere dell'artista Pietro Ruffo, offre un'esperienza unica e coinvolgente, con una forte identità artistica. L'hotel ncluderà un ristorante, un bar e una galleria d'arte con mostre a rotazione e un entusiasmante programma di eventi. Inoltre ci sarà un centro fitness, una sauna e una sala riunioni creativa. Il design e le offerte dell'hotel sottolineano il ricco patrimonio culturale di Roma e mirano a coinvolgere sia gli abitanti del luogo che i visitatori.

Hotel Radisson Blu, G.I. Roma: recentemente firmato dal Gruppo, il Radisson Blu Hotel, G.I. Rome, che aprirà tra il vivace quartiere Ostiense e l'animato quartiere dell'EUR, risponderà all'esigenza della zona di disporre di strutture ricettive internazionali di alto livello. Questa moderna struttura offrirà 199 camere e una serie di servizi, tra cui tre ristoranti, una palestra con un'ampia scelta di attrezzature e una spa per il relax degli ospiti. L'hotel offre anche un ampio spazio per le riunioni. Progettato per soddisfare sia i viaggiatori d'affari che i turisti, il Radisson Blu Hotel, G.I. Rome promette un'esperienza confortevole in uno dei quartieri più dinamici della città.