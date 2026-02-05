Da hotel 4 stelle a residenza di lusso: nuova vita per il Miralago di Cernobbio

Da un hotel 4 stelle di sei piani con 40 camere, ristorante e bar a un edificio di quattro livelli che ospita otto appartamenti di lusso e un caffè, con accesso diretto anche allo sporting club, alla piscina galleggiante, al Beauty Center e ai giardini monumentali della vicina Villa d’Este. È questa la nuova vita del già Hotel Miralago di Cernobbio (Co), che dopo una ristrutturazione avviata nel 2024 in seguito all’acquisizione da parte del gruppo citato poc’anzi, riaprirà dal 1° giugno come Miralago Luxury Apartments.

Il render dell'edificio

Il render dell'edificio

Otto appartamenti affacciati sul lago di Como

La nuova residenza di lusso, come detot, si sviluppa su quattro piani e accoglie otto appartamenti, due per piano, tutti con affaccio diretto sul lago di Como. Gli spazi sono stati progettati per essere vissuti come singole unità abitative oppure combinati tra loro, dando vita a quattro vere e proprie residenze private. Le unità si articolano in quattro one-bedroom di circa 90 mq e quattro two-bedroom di circa 100 mq, pensate per offrire ampiezza, privacy e continuità con il paesaggio circostante.

Il render della hall Il render di un salotto Il render di una camera da letto ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il render della hall Il render di un salotto Il render di una camera da letto

A completare l’esperienza, un sistema di servizi costruito attorno alle esigenze dell’ospite: personale dedicato, housekeeping giornaliero con servizio di couverture, rituale del risveglio e, su richiesta, chef privato ed esperienze personalizzate per esplorare il territorio. Al piano terra, come anticipato, trova spazio il Caffè Miralago, con ambienti interni ed esterni affacciati sulla riva di Cernobbio, pensato come luogo di incontro e di pausa, in dialogo diretto con il lungolago.

Il legame con Villa d’Este e il progetto di interior design

Elemento centrale del progetto è il già citato legame con Villa d’Este, di cui gli ospiti di Miralago Luxury Apartments possono usufruire grazie a un accesso privilegiato a strutture e servizi come lo sporting club, la piscina galleggiante, il beauty center e i giardini monumentali. «Miralago nasce per chi riconosce in Villa d’Este un certo modo di intendere l’ospitalità: attenzione, cura e un servizio che si adatta alle persone» ha spiegato Davide Bertilaccio, amministratore delegato del Gruppo. «È un progetto che nasce dall’ascolto del luogo e delle persone che lo amano: un modo diverso di vivere il Lago di Como, con l’intimità di una residenza privata e la continuità di un’ospitalità che non ha bisogno di essere spiegata».

Il render del Caffè Miralago

Il render del Caffè Miralago

Il progetto architettonico e di interior design, firmato dallo Studio Droulers, prende forma da un dialogo profondo con il territorio e da un rapporto consapevole con la tradizione lacustre. Gli elementi iconici delle ville storiche affacciate sul lago vengono reinterpretati attraverso spazi luminosi, una palette cromatica chiara ed eterea e un equilibrio misurato fra memoria del luogo e linguaggio contemporaneo. La scelta degli arredi richiama la storia del lago e il lavoro di grandi designer che lo hanno vissuto, come Ico Parisi, traducendo questi riferimenti in uno stile attuale e calibrato, ulteriormente valorizzato dall’impiego dei tessuti Dedar, storica azienda tessile locale.

Apertura e modalità di prenotazione

Detto ciò, Miralago Luxury Apartments sarà aperto tutto l’anno per soggiorni brevi o medi. È possibile prenotare contattando direttamente Villa d’Este oppure tramite il sito www.miralagoluxuryapartments.com per arrivi a partire dal 1° giugno 2026.