Ad Abano, un hotel ha un programma che misura l’età biologica mentre perdi peso

Dimagrire non risponde esclusivamente a un’esigenza estetica, ma rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare il benessere generale e ridurre i principali fattori di rischio cardiovascolare. All’Ermitage Medical Hotel di Abano Terme (Pd), il percorso di dimagrimento viene affrontato attraverso programmi strutturati e validati scientificamente, progettati per garantire risultati equilibrati e duraturi nel tempo.

Piscine termali dell’Ermitage Medical Hotel, utilizzate nei programmi FIT per il recupero e il riequilibrio fisiologico

Le Settimane FIT - Seminari di Ricerca Scientifica costituiscono il cuore di questo approccio integrato, fondato sull’unione di nutrizione, esercizio fisico e cure termali. I protocolli sono sviluppati con la consulenza diretta di docenti e ricercatori universitari esperti in alimentazione, fisiologia ed esercizio fisico. Oltre quindici anni di attività di ricerca svolta all’Ermitage confermano l’efficacia dell’integrazione tra gli effetti fisiologici della fango-balneo-terapia tradizionale e programmi personalizzati di allenamento e nutrizione.

Settimane FIT: programmi scientifici per un dimagrimento equilibrato

Le Settimane FIT - Seminari di Ricerca Scientifica si svolgeranno dal 7 al 21 marzo, dal 6 al 20 giugno e dal 24 ottobre al 7 novembre. È possibile scegliere tra un programma “dolce” della durata di una settimana e un programma intensivo di due settimane, che consente di consolidare ulteriormente i risultati raggiunti nel primo periodo.

Percorsi di nutrizione personalizzata durante le Settimane FIT all’Ermitage Medical Hotel

Entrambi i percorsi partono dal presupposto che l’ospite si prenda cura di sé in modo più efficace durante una vacanza, immerso in un ambiente termale accogliente e rilassante. Le Settimane FIT puntano al miglioramento dello stile di vita, accompagnando il partecipante in un percorso educativo volto a modificare le abitudini quotidiane, a partire dall’alimentazione e dall’attività motoria, con effetti positivi sulla salute del sistema cardio-circolatorio. Il primo risultato evidente è un dimagrimento stabile ed equilibrato, associato a un miglioramento misurabile dei principali parametri fisiologici.

Programmi di cura individuali con consulenza universitaria

I partecipanti ai programmi di Ricerca Scientifica beneficiano di condizioni e servizi esclusivi, tra cui la consulenza del Prof. Domenico Corrado, cardiologo e medico sportivo dell’Università di Padova, e del Prof. Fulvio Ursini, biochimico presso la stessa Università. Sulla base delle valutazioni cliniche viene definito un piano di alimentazione ottimizzata e un programma di allenamento cardio-fitness personalizzato, seguito da personal trainer qualificati.

Trattamenti di fango-balneo-terapia tradizionale inseriti nei percorsi di dimagrimento scientifico

Con la supervisione degli specialisti in medicina termale e riabilitazione fisica dell’Ermitage Medical Hotel viene inoltre elaborato un programma di cura individuale, finalizzato a un dimagrimento equilibrato e al miglioramento oggettivo dei principali indicatori fisiologici.

Cure termali, massaggi e check-up fisiologico completo

Il percorso include un ciclo completo di cure termali, che comprende fanghi, bagni termali ionizzati e massaggi di reazione. A questo si aggiunge il massaggio manuale drenante linfatico (Original Method Vodder), applicato a tronco, arti superiori e arti inferiori.

Massaggio personalizzato per sostenere il benessere e i risultati dei programmi FIT

È previsto un check-up fisiologico pre e post trattamento, che consente di avere un riscontro immediato dei risultati ottenuti. Le valutazioni comprendono misure antropometriche, esami del sangue, misura del metabolismo basale, valutazione della capacità aerobica e analisi impedenziometrica della composizione corporea. Oltre alle Settimane della Ricerca Scientifica, è possibile seguire in qualsiasi periodo dell’anno programmi personalizzati della Settimana FIT, sempre sotto la supervisione degli specialisti e del dietologo dell’Ermitage Medical Hotel.

Equilibrio fisiologico, età biologica e benessere duraturo

L’approccio che integra terme, fitness e nutrizione non è finalizzato esclusivamente alla perdita di peso. Grazie al check-up fisiologico pre e post incluso nei seminari dell’Ermitage, è possibile misurare in modo oggettivo la propria età biologica e definire strategie personalizzate capaci di migliorare in maniera efficace e duratura lo stile di vita, con benefici concreti in termini di longevità e benessere generale.