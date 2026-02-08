Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Ad Abano, un hotel ha un programma che misura l’età biologica mentre perdi peso

Le Settimane FIT dell’Ermitage Medical Hotel di Abano Terme (Pd) propongono programmi scientifici di dimagrimento basati su nutrizione, esercizio fisico e cure termali con la consulenza di docenti e check-up fisiologici

di Redazione CHECK-IN
 
08 febbraio 2026 | 17:30

Indice dei Contenuti

Dimagrire non risponde esclusivamente a un’esigenza estetica, ma rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare il benessere generale e ridurre i principali fattori di rischio cardiovascolare. All’Ermitage Medical Hotel di Abano Terme (Pd), il percorso di dimagrimento viene affrontato attraverso programmi strutturati e validati scientificamente, progettati per garantire risultati equilibrati e duraturi nel tempo.

Piscine termali dell’Ermitage Medical Hotel, utilizzate nei programmi FIT per il recupero e il riequilibrio fisiologico
Le Settimane FIT - Seminari di Ricerca Scientifica costituiscono il cuore di questo approccio integrato, fondato sull’unione di nutrizione, esercizio fisico e cure termali. I protocolli sono sviluppati con la consulenza diretta di docenti e ricercatori universitari esperti in alimentazione, fisiologia ed esercizio fisico. Oltre quindici anni di attività di ricerca svolta all’Ermitage confermano l’efficacia dell’integrazione tra gli effetti fisiologici della fango-balneo-terapia tradizionale e programmi personalizzati di allenamento e nutrizione.

Settimane FIT: programmi scientifici per un dimagrimento equilibrato

Le Settimane FIT - Seminari di Ricerca Scientifica si svolgeranno dal 7 al 21 marzo, dal 6 al 20 giugno e dal 24 ottobre al 7 novembre. È possibile scegliere tra un programma “dolce” della durata di una settimana e un programma intensivo di due settimane, che consente di consolidare ulteriormente i risultati raggiunti nel primo periodo.

Percorsi di nutrizione personalizzata durante le Settimane FIT all’Ermitage Medical Hotel
Entrambi i percorsi partono dal presupposto che l’ospite si prenda cura di sé in modo più efficace durante una vacanza, immerso in un ambiente termale accogliente e rilassante. Le Settimane FIT puntano al miglioramento dello stile di vita, accompagnando il partecipante in un percorso educativo volto a modificare le abitudini quotidiane, a partire dall’alimentazione e dall’attività motoria, con effetti positivi sulla salute del sistema cardio-circolatorio. Il primo risultato evidente è un dimagrimento stabile ed equilibrato, associato a un miglioramento misurabile dei principali parametri fisiologici.

Programmi di cura individuali con consulenza universitaria

I partecipanti ai programmi di Ricerca Scientifica beneficiano di condizioni e servizi esclusivi, tra cui la consulenza del Prof. Domenico Corrado, cardiologo e medico sportivo dell’Università di Padova, e del Prof. Fulvio Ursini, biochimico presso la stessa Università. Sulla base delle valutazioni cliniche viene definito un piano di alimentazione ottimizzata e un programma di allenamento cardio-fitness personalizzato, seguito da personal trainer qualificati.

Trattamenti di fango-balneo-terapia tradizionale inseriti nei percorsi di dimagrimento scientifico
Con la supervisione degli specialisti in medicina termale e riabilitazione fisica dell’Ermitage Medical Hotel viene inoltre elaborato un programma di cura individuale, finalizzato a un dimagrimento equilibrato e al miglioramento oggettivo dei principali indicatori fisiologici.

Cure termali, massaggi e check-up fisiologico completo

Il percorso include un ciclo completo di cure termali, che comprende fanghi, bagni termali ionizzati e massaggi di reazione. A questo si aggiunge il massaggio manuale drenante linfatico (Original Method Vodder), applicato a tronco, arti superiori e arti inferiori.

Massaggio personalizzato per sostenere il benessere e i risultati dei programmi FIT
È previsto un check-up fisiologico pre e post trattamento, che consente di avere un riscontro immediato dei risultati ottenuti. Le valutazioni comprendono misure antropometriche, esami del sangue, misura del metabolismo basale, valutazione della capacità aerobica e analisi impedenziometrica della composizione corporea. Oltre alle Settimane della Ricerca Scientifica, è possibile seguire in qualsiasi periodo dell’anno programmi personalizzati della Settimana FIT, sempre sotto la supervisione degli specialisti e del dietologo dell’Ermitage Medical Hotel. 

Equilibrio fisiologico, età biologica e benessere duraturo

L’approccio che integra terme, fitness e nutrizione non è finalizzato esclusivamente alla perdita di peso. Grazie al check-up fisiologico pre e post incluso nei seminari dell’Ermitage, è possibile misurare in modo oggettivo la propria età biologica e definire strategie personalizzate capaci di migliorare in maniera efficace e duratura lo stile di vita, con benefici concreti in termini di longevità e benessere generale.

Ermitage Hotel
Via Monteortone, 50 35037 Teolo (Pd)
Tel +39 049 866 8111

