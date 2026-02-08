Torino, la capitale segreta del gusto italiano (e pochi lo sanno)

Torino non si mostra: si svela camminando. E riserva piacevolissime sorprese, che ne fanno una destinazione ideale per un long weekend fra arte, gusto, savoir vivre. Tre ottime occasioni per visitarla sono in questo periodo CioccolaTò, la grande kermesse dedicata al cioccolato (in Piazza Vittorio Veneto dal 13 al 17 febbraio), il Salone del Vermouth, dedicato al simbolo dell’aperitivo italiano nel mondo, di cui si festeggia quest’anno il 240° anniversario della nascita ufficiale (21 e 22 febbraio al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano), il Salone del Vino (28 febbraio-2 marzo).

I 18 km di portici della prima Capitale d’Italia

Torino è una città che non alza la voce, ma conquista passo dopo passo, tra geometrie perfette e improvvisi colpi di teatro barocco. Il suo volto più profondo nasce dalla visione di grandi architetti di corte - Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Ascanio Vitozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte - chiamati da Casa Savoia a trasformare una capitale dinastica in una città europea, elegante e razionale, capace ancora oggi di raccontare il potere, la cultura e l’ambizione di un’intera epoca. Basta passeggiare sotto i 18 chilometri di portici, un unicum urbano che protegge e accompagna il cammino, o lungo i viali alberati che rendono Torino una delle città più verdi d’Italia, per respirare quell’atmosfera composta e regale che la rese prima capitale d’Italia tra il 1861 e il 1864. Qui la bellezza non è mai casuale: è il risultato di un disegno coerente, pensato nei secoli.

I Palazzi del potere, Patrimonio Unesco

Il centro di Torino è stato, per secoli, il cardine del potere politico sabaudo e il cuore di Casa Savoia. Qui, a poca distanza l’uno dall’altro e tutti oggi visitabili, si trovano i palazzi del potere, dove risiedeva la corte e dove veniva esercitato il governo dello Stato: da Palazzo Reale, simbolo della magnificenza e del fasto della dinastia, a Palazzo Madama, trionfo del barocco, dove risiedevano le Madame Reali. Poco fuori, in collina, l’incantevole Villa della regina, con i suoi giardini e le vigne, era prediletta da duchesse, principesse e regine che la elessero a loro dimora. Con le scenografiche Residenze Sabaude dei dintorni, sono uno straordinario patrimonio di arte e storia, dal 1997 tutelato in gran parte dall’Unesco per la loro unicità: nlla sola città sono annoverati nel Patrimonio Unesco i Musei Reali (Palazzo Reale, Biblioteca Reale, Armeria Reale, Giardini Reali, Palazzo Chiablese), il Castello del Valentino, Palazzo Carignano, Palazzo Madama, Villa della Regina, Archivio di Stato, Palazzo della Prefettura, la Cavallerizza, l’ex Accademia Militare, l’ex Zecca di Stato, la facciata del Teatro Regio.

Piazza San Carlo, il salotto cittadino

Il cuore pulsante di Torino è piazza San Carlo, il salotto barocco della città. Simmetrica, misurata, solenne senza essere opprimente, è attraversata da via Roma, asse urbano fondamentale. La sua particolarità è tutta nella stratificazione del Novecento: tra il 1930 e il 1937 l’intervento di risanamento divise la via in due anime. Da un lato il tratto progettato da Marcello Piacentini, severo ed essenziale, espressione del classicismo novecentista; dall’altro il ritorno allo stile settecentesco, in armonia con le piazze storiche. Un dialogo tra epoche che funziona ancora oggi. In piazza San Carlo una sosta è quasi un rito: Stratta, pasticceria e confetteria dal 1836, è molto più di un locale storico. È un frammento vivo di Torino, dove il tempo sembra essersi fermato tra boiserie, vetrine eleganti e il profumo persistente del cioccolato.

Il Museo Egizio, secondo al mondo dopo quello del Cairo

A pochi passi si entra in un’altra dimensione: il Museo Egizio, secondo al mondo solo a quello del Cairo. Ospitato nell’ex Collegio dei Nobili progettato da Guarini, racconta l’Egitto faraonico ma anche la passione sabauda per il collezionismo e la scienza. Il restauro concluso nel 2015 ha restituito al museo spazi luminosi e una narrazione moderna, distribuita su cinque piani che accompagnano il visitatore in un viaggio millenario. Assolutamente da non perdere, è una delle perle che rendono unica Torino, un’attrazione per tutte le età.

Spranger e il Beato Angelico a confronto

Ai Musei Reali di Torino, fino al 03 maggio, è in corso la mostra “Spranger. Giudizi Universali a confronto”, che propone per la prima volta un dialogo diretto tra due capolavori del Giudizio Universale: quello di Beato Angelico (1425-28), eccezionalmente prestato dal Museo di San Marco a Firenze, e quello del pittore fiammingo Bartholomeus Spranger (1570-71). L’esposizione mette in luce come un tema iconografico così potente attraversi secoli, dal primo Rinascimento al Manierismo, mostrando le diverse interpretazioni di luce, colore e composizione. Per chi visita Torino, la mostra rappresenta un’occasione unica non solo per ammirare le opere, ma anche per approfondire storia, tecnica e simbolismo artistico grazie a pannelli esplicativi, visite guidate e laboratori per famiglie. Un percorso che unisce arte, curiosità e scoperte, perfetto per chi vuole vivere la città camminando tra musei e caffè storici.

La sede del primo Parlamento italiano e il ristorante prediletto da Casanova e Cavour

Uscendo dal museo si apre piazza Carignano, uno dei luoghi più intensi della città. È dominata dall’inconfondibile Palazzo Carignano, capolavoro del barocco europeo, che colpisce per la facciata in cotto dal movimento curvilineo, quasi viva. Qui non c’è solo architettura: c’è storia. In questo palazzo nacquero Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, e tra queste sale presero forma il Parlamento subalpino e il primo Parlamento italiano. È uno spazio dove il Risorgimento smette di essere un capitolo di libri e diventa esperienza concreta. Nella stessa piazza si affaccia il Teatro Carignano, elegante esempio di teatro all’italiana, Poco distante si incontra un altro tempio torinese: Del Cambio. Dal 1757 è molto più di un ristorante: è un luogo della memoria. Ai suoi tavoli si sono seduti Casanova, Cavour, Balzac, Nietzsche, Verdi, Puccini, D’Annunzio, fino alla famiglia Agnelli. E poi le grandi donne: Eleonora Duse, Maria Callas, Audrey Hepburn. Mangiare qui significa entrare in una tradizione che unisce politica, arte e mondanità.

Caffè storici (fra pasticceria mignon e tramezzini), Musei Reali e la Sindone.

Proseguendo verso piazza Castello, passando sotto la raffinata Galleria Subalpina, ci si può fermare al Caffè Baratti e Milano, dove la pasticceria mignon (facile da mangiare in un sol boccone) racconta il gusto sabaudo per l’eleganza discreta, o al Caffè Mulassano, patria del tramezzino, nato qui per soddisfare appetiti rapidi ma raffinati: fra quelli tradizionale, imperdibile è quello è a base di acciughe al verde, vitello tonnato e peperoni alla bagna cauda.